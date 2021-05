2 crypto-monnaies à acheter en juin: Litecoin et IOTA

Avec le récent buzz autour de la baisse de la valeur de nombreuses crypto-monnaies, de nombreuses personnes ayant de l’argent frais à mettre au travail se demandent quelles sont les principales crypto-monnaies à acheter en juin. Il existe plus d’un millier de crypto-monnaies, donc choisir une ou deux des meilleures crypto-monnaies peut être un peu écrasant, mais nous passons beaucoup de temps pour trouver nos meilleurs choix: Litecoin LTC / USD et IOTA MIOTA / USD.

Devriez-vous acheter du Litecoin (LTC) maintenant?

Litecoin est une monnaie développée pour fournir des paiements rapides, sécurisés et à faible coût en utilisant des propriétés uniques trouvées dans la technologie blockchain. Au moment de la rédaction de cet article (26 mai), le prix du Litecoin était de 194,04 $.

Au cours du dernier mois, le prix du Litecoin a perdu 18,5%, mais en regardant plus en arrière sur les graphiques, cela montre qu’il se négociait à 174,62 $ le 26 février. Au milieu de la vente de crypto-monnaie, Litecoin reste plus élevé de plus de 10% ces derniers mois.

Bien sûr, le prix le plus élevé de tous les temps pour LTC était de 389,24 $, mais l’élan récent pourrait pousser le prix actuel du Litecoin vers ses plus hauts compte tenu de son cas d’utilisation fort.

Si vous le voyez tomber en dessous de 174 $, il s’agit certainement d’une situation de vente ou d’éviter d’achat, mais si vous le voyez dépasser 200 $, il est temps d’acheter potentiellement car vous avez surmonté un obstacle clé et l’élan des investisseurs pourrait commencer à sauter.

Dois-je acheter IOTA (MIOTA)?

IOTA est un registre distribué qui n’est pas une blockchain mais plutôt une technologie propriétaire connue sous le nom de Tangle, qui est un système de nœuds qui confirme les transactions.

Au moment de la rédaction de cet article, Iota se négocie à une valeur de 1,14 $. Comme Litecoin, l’IOTA est également en baisse depuis le mois dernier, mais en regardant plus en arrière, il est plus élevé qu’en février.

Le plus haut historique du MIOTA était de 2532 $ et il n’y a aucune raison pour que l’IOTA ne puisse pas retester ses sommets. Cela peut prendre un certain temps pour que toute la volatilité de la crypto-monnaie s’atténue, mais une fois que c’est le cas, des noms comme IOTA avec de fortes propositions de valeur pourraient voir une forte demande de la part des investisseurs.

Si vous pouvez acheter IOTA à 1,10 $ ou moins, cela pourrait être un bon investissement à long terme. Mais si vous ne parvenez pas à maintenir le niveau de 1 $, il serait sage d’arrêter d’acheter MIOTA et d’attendre des signes de stabilisation.

Conclusion: deux prix différents

LTC se négocie actuellement autour de 190 $, tandis que MIOTA se négocie autour de la marque de 1 $.

Cela signifie que les deux devises ciblent une catégorie différente d’investisseurs, avec des budgets différents dans lesquels investir, ou simplement des tactiques différentes qu’elles mettent en œuvre pendant leurs heures d’ouverture.

Quel que soit le type d’investisseur que vous êtes, il est fort probable que l’un d’entre eux ait piqué votre intérêt et, espérons-le, grâce à cette analyse, vous serez en mesure de prendre une décision éclairée sur ce dans quoi investir.