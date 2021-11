2 crypto-monnaies IoT à acheter et 1 à vendre

L’Internet des objets (IoT) fait référence à la technologie qui permet aux machines d’interagir avec d’autres machines et les humains. Il s’agit d’une industrie relativement importante qui devrait continuer à croître. Par exemple, les analystes s’attendent à ce qu’il y ait plus de 100 milliards d’appareils connectés d’ici 2030. En conséquence, certains développeurs pensent que la blockchain jouera un rôle important dans l’industrie. Jetons donc un coup d’œil à certaines des meilleures crypto-monnaies IoT à acheter.

IOTA

IOTA (MIOTA) est une plate-forme technologique majeure qui cherche à révolutionner l’industrie de l’IoT. Pourtant, le réseau est relativement différent des autres formes de blockchain.

D’une part, il utilise une technologie connue sous le nom de Tangle, qui est différente des blockchains. Dans une blockchain, les nouvelles transactions ne peuvent être attachées qu’à un seul bloc connecté au bloc suivant. D’autre part, dans l’intrication, chaque utilisateur est libre d’attacher de nouvelles transactions à différentes parties de l’intrication. En conséquence, de nombreuses transactions peuvent être effectuées en parallèle.

L’IOTA teste également le concept de contrats intelligents, qui aideront davantage de développeurs à créer des applications dans l’écosystème. Actuellement, l’écosystème est utilisé par des organisations à but non lucratif telles que TradeMark East Africa, des entreprises de mobilité, des villes intelligentes et d’autres entreprises, entre autres.

Le prix de l’IOTA a été dans une fourchette étroite ces dernières semaines. MIOTA se négocie à 1,3250 $, où il se trouve depuis quelques jours. Il est environ 52 % inférieur au sommet de cette année et environ 43 % inférieur au sommet de septembre.

La pièce s’est également négociée au même niveau que les moyennes mobiles de 25 et 50 jours. Il a également formé un motif de tête et d’épaules, ce qui signifie qu’il pourrait bientôt baisser plus bas. Cependant, à long terme, il y a une chance que vous ayez une cassure haussière.

IoTeX (IOTX)

IoTeX (IOTX) est un projet de blockchain relativement nouveau qui a gagné en popularité ce mois-ci. Cela s’est produit lorsque le prix de l’IOTX a atteint un niveau record, ayant augmenté de plus de 275% ce mois-ci seulement. L’objectif d’IoTeX est d’aider à construire un écosystème connecté sécurisé.

Jusqu’à présent, le réseau a connecté moins de 10 000 appareils et a augmenté le nombre de transactions à plus de 14,2 millions. Il permet également aux gens de créer des applications décentralisées.

Sur le graphique journalier, nous voyons que le prix de l’IoTeX a connu une lente tendance à la hausse ces derniers mois. La pièce a décollé ce mois-ci et a atteint son plus haut niveau jamais enregistré. Il a formé un motif de tasse et de poignée, qui est généralement un signe haussier. Il forme maintenant un motif de drapeau haussier. Par conséquent, il est possible que la devise continue d’augmenter alors que les taureaux ciblent la résistance clé à 0,2500 $.

VeChain (EFP)

VeChain (VET) peut également être classé comme une crypto-monnaie IoT. Le réseau a été construit par un ancien salarié de LVMH. Pour commencer, VeChain est un projet de chaîne d’approvisionnement blockchain qui aide les entreprises et les organisations à gérer certaines de leurs tâches les plus difficiles.

Pour certaines de leurs tâches, les utilisateurs de VeChain placent des capteurs sur les produits suivis. Les données collectées sont ensuite traitées à l’aide de la technologie VeChainThor.

Sur le graphique journalier, nous voyons que le prix de l’EFP s’est lentement redressé récemment. La devise s’approche d’un niveau de résistance majeur. Il a également dépassé les MA à 25 et 50 jours, tandis que l’indice de force relative (RSI) a augmenté. Par conséquent, la devise devrait bientôt connaître une cassure haussière.

