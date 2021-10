2% de la richesse d’Elon Musk pourrait résoudre la faim dans le monde

Elon Musk « troll » Jeff Bezos après avoir agrandi sa fortune 1:02

Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis (CNN Business) – Un petit groupe d’individus ultra-riches pourrait aider à résoudre la faim dans le monde avec seulement une fraction de leur valeur nette, a déclaré le directeur du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies.

Les milliardaires doivent « intensifier maintenant, juste une fois », a déclaré David Beasley dans une interview à l’émission Connect the World de CNN avec Becky Anderson diffusée mardi, citant spécifiquement les deux hommes les plus riches du monde, Jeff Bezos et Elon Musk.

« 6 milliards de dollars américains pour aider 42 millions de personnes qui vont littéralement mourir si nous ne les aidons pas. Ce n’est pas compliqué », a-t-il ajouté.

Le PDG de Tesla, Musk, a une valeur nette de près de 289 milliards de dollars, selon Bloomberg, ce qui signifie que Beasley demande un don de seulement 2% de sa fortune. La valeur nette des milliardaires américains a presque doublé depuis le début de la pandémie, s’élevant à 5,04 billions de dollars en octobre, selon les groupes Institute for Policy Studies et Americans for Tax Fairness.

Une « tempête parfaite » de diverses crises, telles que le changement climatique et la pandémie de covid-19, signifie que de nombreux pays « frappent à la porte de la famine », a déclaré Beasley.

La moitié de la population afghane – 22,8 millions de personnes – est confrontée à une grave crise alimentaire, selon un rapport du PAM publié lundi. Le chômage endémique et une crise de liquidités signifient que le pays est au bord d’une crise humanitaire et que 3,2 millions d’enfants de moins de cinq ans sont en danger, conclut le rapport.

Une série de nouveaux rapports de l’administration Biden a lancé un avertissement sévère la semaine dernière : les effets du changement climatique seront de grande envergure et poseront des problèmes à tous les gouvernements.

Parmi les rapports, l’administration détaille comment le changement climatique stimule la migration, la première fois que le gouvernement américain reconnaît officiellement le lien entre le changement climatique et la migration. Le PAM a mis en garde contre cette vague de mouvements dans le passé, en particulier dans la région du « Corridor sec » d’Amérique centrale.

« Par exemple, prenons les États-Unis et la région d’Amérique centrale, le corridor sec, le Guatemala, le Honduras, El Salvador et le Nicaragua, juste dans cette région », a déclaré Beasley mardi.

« Nous nourrissons beaucoup de gens là-bas et le climat change avec les ouragans et les crues éclair – c’est juste dévastateur. »

En Éthiopie, le PAM estime que 5,2 millions de personnes ont un besoin urgent d’aide alimentaire dans la région du Tigré, où le Premier ministre Abiy Ahmed a mené une offensive majeure contre le Front populaire de libération du Tigré (TPLF) depuis l’année dernière. Depuis lors, des milliers de civils sont morts, tandis que plus de 2 millions ont été déplacés.

Les organisations humanitaires telles que le PAM ont eu du mal à approvisionner les personnes dans le besoin dans la région, aggravant la crise.

« Je ne sais pas d’où ils obtiennent leur nourriture », a déclaré Beasley dans la longue interview. « Nous n’avons plus de carburant. Nous n’avons plus d’argent pour payer nos employés, nous n’avons plus d’argent et nous ne pouvons pas faire entrer nos camions. »