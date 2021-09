2 doses de vaccin Covid-19 réduisent de moitié les chances de long Covid-19, selon une étude

Les chercheurs ont également déclaré que les personnes résidant dans des zones défavorisées étaient plus à risque de contracter la maladie après la vaccination.

Une recherche récente menée par le King’s College de Londres a révélé que le risque de contracter longtemps le Covid-19 est réduit de près de 50 % si l’individu a reçu deux doses de vaccin. Alors que les chances de contracter le coronavirus diminuent également considérablement après la double vaccination, la recherche a révélé que dans le cas improbable de le contracter, les chances de maladie allongée de Covid-19 réduisaient de 50%, a rapporté l’Indian Express.

Les recherches menées dans The Lancet Infectious Diseases ont également révélé que les risques d’hospitalisation et de symptômes aigus réduisaient également d’environ 73 % et 31 % respectivement chez les personnes doublement vaccinées. Dans le cadre de l’étude, les chercheurs ont analysé les données soumises par les individus au Royaume-Uni eux-mêmes sur l’application UK ZOE COVID Symptom Study concernant l’état de leurs symptômes Covid-19, la vaccination et les tests Covid-19. Les réponses soumises par les individus enregistrés entre la période (08 décembre 2020 – 4 juillet 2021) ont été analysées par les chercheurs pour parvenir aux conclusions.

Plus de 1,2 million et 0,9 million d’entrées ont été faites sur la demande par des individus qui ont été respectivement vaccinés avec la dose unique et la dose double au cours de la période et ont constitué la base de données de base pour l’analyse des chercheurs. En plus de mettre en évidence l’efficacité de la vaccination à dose unique et double sur les individus, la recherche a également donné d’autres informations sur la pandémie, notamment les symptômes, les morbidités existantes, entre autres. De manière significative, les chercheurs ont découvert que les personnes qui contractent le virus malgré la vaccination présentent des symptômes similaires à ceux manifestés chez les patients qui contractent la maladie avant leur vaccination. Les chercheurs ont également déclaré que les personnes résidant dans des zones défavorisées étaient plus à risque de contracter la maladie après la vaccination.

