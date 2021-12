2 éminents contributeurs de Bitcoin Core s’éloignent de leurs rôles

Le départ de Dobson a suivi la sortie en octobre du mainteneur du code Bitcoin Core Jonas Schnelli, qui a cité le stress des risques juridiques croissants pour les développeurs. Selon Bitcointalk.org, les responsables ayant accès au code de Bitcoin ne comptent actuellement que trois personnes : Wladimir J. van der Laan, Marco Falke et Michael Ford. Il y a aussi deux personnes avec un accès commit qui ne sont pas des mainteneurs : Pieter Wuille et Hennadii Stepanov. Et bien qu’il existe de nombreux développeurs et contributeurs Core travaillant sur le code de Bitcoin, seuls les mainteneurs et ceux ayant un accès de validation sont en mesure de fusionner le nouveau code avec le code Bitcoin Core existant.

