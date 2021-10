2 enfants morts après un tragique accident de course de dragsters

Deux enfants ont été tués samedi après-midi à Kerrville, au Texas, après qu’un véhicule participant à une course de dragsters a perdu le contrôle et a heurté des spectateurs, selon CNN. Le département de police de Kerrville a publié une déclaration selon laquelle un garçon de 6 ans et un garçon de 8 ans sont décédés des suites de leurs blessures et huit autres personnes ont été blessées.

« Quatre personnes ont été transportées par ambulance aérienne vers des centres de traitement », indique le communiqué. « Un homme de 26 ans a été transporté au centre médical Dell Seaton à Austin et est dans un état inconnu, une femme de 27 ans a été transportée au centre médical universitaire de San Antonio et est dans un état critique ne mettant pas sa vie en danger, une femme de 46 ans a également été transportée au centre médical universitaire de San Antonio et est dans un état critique, et le conducteur de 34 ans a été transporté au centre médical de San Antonio et est répertorié dans un état stable.

« Deux personnes ont été soignées et libérées sur les lieux, et deux enfants, un garçon de quatre ans et une fille de trois mois, ont été transportés au Peterson Regional Medical Center en ambulance pour des évaluations préventives. La police de Kerrville mène une enquête sur l’accident. Cette enquête est active et en cours. Nous fournirons des mises à jour dès que plus d’informations seront disponibles. L’événement, Airport Race Wars 2, se déroulait à l’aéroport du comté de Kerrville-Kerr, situé à 70 miles de San Antonio. Flyin Diesel Performance, une entreprise automobile de Kerrville, a organisé l’événement et a publié une déclaration après l’accident.

Au nom de toute l’équipe Flyin Diesel, nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles touchées lors de l’événement de samedi ! », ont déclaré Flyin Desiel et Performance. « Nous restons dans la prière pour avoir force et réconfort pendant cette période difficile. Nous travaillons avec le service de police de Kerrville et ils ont notre entière coopération tout au long de ce processus. Nous n’avons pas plus d’informations que celles publiées par la police de Kerrville. »

Cette photo montre les conséquences d’un accident à l’aéroport de Kerrville aujourd’hui où un événement Race Wars s’est terminé en tragédie. Nous nous dirigeons vers les lieux et rapporterons plus d’informations dès qu’elles seront disponibles, mais on nous dit que 2 enfants ont été tués et 5 personnes grièvement blessées. pic.twitter.com/eiu0g587D5 – Jim Lefko (@jimlefko) 23 octobre 2021

Il y avait beaucoup de gens sur les réseaux sociaux pour réagir à l’accident. Une personne a écrit: « Je ne peux tout simplement pas trouver les mots pour transmettre la douleur que nous ressentons pour tout le monde. Ceux qui sont décédés, les blessés, les clients et vous. Nos prières pour la force, le pardon et l’amour restent dans nos cœurs. Que Dieu vous bénisse tous. «

« J’étais là avec mon frère et mon petit ami », a ajouté une autre personne. « C’était un spectacle effrayant à voir. Je me sens tellement mal pour les personnes impliquées et les personnes affectées par l’incident. Prières. »