2 équipes NBA considérées comme des prétendants légitimes pour Isaiah Thomas

Isaiah Thomas est l’un des joueurs les plus appréciés de la NBA ces dernières années.

En raison de blessures graves ou malheureuses, sa carrière professionnelle a pris une tournure quelque peu triste, mais il semble sur le point de revenir.

Reste à voir dans quelle mesure un retour en forme il sera finalement capable de faire.

Pour le moment, deux prétendants sérieux semblent exister pour Thomas.

Le premier est les Golden State Warriors.

Selon Marc J. Spears d’ESPN’s Undefeated, les “Warriors travaillent sur les gardes agents libres Isaiah Thomas, Avery Bradley et l’ex-Warrior Quinn Cook, entre autres cette semaine”. L’objectif semble être de “signer un grand homme [and two] gardes pour le camp.

Thomas, de son côté, semble excité par la perspective de rejoindre Golden State. Il a dit à Spears qu’il était “en pleine santé maintenant et qu’il pouvait faire tout ce que j’avais l’habitude de faire et plus encore”. Apparemment, il est même en train de tremper à nouveau.

L’autre option pour Thomas semble être les Dallas Mavericks. L’équipe a travaillé sur lui, Monta Ellis et Lance Stephenson il y a quelques semaines à peine – suggérant un certain niveau d’intérêt.

Les Mavs ont organisé des entraînements pour Isaiah Thomas, Monta Ellis et Lance Stephenson aujourd’hui, par @JonKrawczynski, @ShamsCharania Retour possible pour ces gars-là? pic.twitter.com/mr6ZLLD7Ib – Rapport Bleacher (@BleacherReport) 2 septembre 2021

Thomas a joué pour la dernière fois pour les Pélicans de la Nouvelle-Orléans en 2020-21. Il n’a disputé que trois matchs, accumulant 7,7 points en 16 minutes d’action par match.

La meilleure année du joueur de 32 ans en tant que pro a eu lieu en 2016-17, lorsqu’il a récolté en moyenne 28,9 points pour les Boston Celtics en route vers une candidature All-Star.

Après une blessure, les Celtics ont coupé les ponts avec lui, ce qui lui a coûté plus de 100 millions de dollars et a terni à jamais la réputation de la franchise parmi certains des joueurs les plus connus de la ligue.

C’est une façon de procéder. https://t.co/QbFS5uYpUn – Jeu 7 (@game7__) 20 septembre 2021

Thomas a déjà été lié à trois autres équipes en tant qu’agence potentielle sans retard, mais jusqu’à présent, rien ne s’est matérialisé sur ce front.

D’une manière ou d’une autre, une décision finale des Warriors et des Mavericks devrait intervenir dans les prochaines semaines.

