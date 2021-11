2 équipes que Draymond Green a à l’œil s’il quitte les guerriers

Le pic statistique de la star des Golden State Warriors, Draymond Green, est survenu entre 2014 et 2018, lorsque son équipe était en train de remporter trois titres et de redéfinir la nouvelle ère du basket-ball.

Depuis lors, les chiffres de Green ont sensiblement diminué, mais il reste l’un des talents les plus recherchés de la ligue aujourd’hui.

Une équipe le poursuit depuis des années maintenant – et ils ne sont pas seuls dans leur intérêt.

Cette semaine, un rapport a fait surface selon lequel Green pourrait également avoir un œil sur l’avenir. Si les Warriors ne lui donnent finalement pas le genre de prochain contrat qu’il recherche, il aurait deux équipes en vue pour lesquelles il ne verrait pas d’inconvénient à quitter le navire.

Lors d’une récente apparition sur le podcast HoopsHype, Anthony Slater de . a offert une fenêtre intéressante sur le processus de réflexion de Green.

«Draymond a encore deux ans. Comme vous l’avez dit, il a un peu flirté avec les Lakers et même les Blazers », a-t-il déclaré. « Son jeu n’est plus tout à fait comme celui de Curry. Je dirais que si les Warriors le mettent en retrait de son prochain contrat ou quoi qu’il arrive au cours des deux prochaines années, je pourrais voir sa situation se transformer en une rupture.

« Ce n’est pas nécessairement parce qu’il ne veut pas jouer avec Curry. Je pense que dans leur monde idéal, Draymond, Steph et Klay poursuivent des titres jusqu’à ce qu’ils prennent tous leur retraite ensemble. Je pouvais voir la situation de Draymond se dérouler un peu plus désordonnée que celle de Steph, et le fait que Draymond n’est pas enfermé dans un accord à long terme comme Steph l’est. Si une autre équipe est prête à donner à Draymond un contrat que les Warriors ne seront pas dans quelques années, je pourrais voir cela se passer différemment, même si leur scénario de rêve serait de jouer pour toujours.

Le vert dans un maillot des Lakers serait certainement un spectacle intéressant. Ce n’est un secret pour personne qu’il garde un œil spécial sur LA, comme en témoigne le fait qu’il a été le premier à appeler l’une des stars de l’équipe pour n’être pas en forme, mais il y a encore un grand pas entre cela et rejoindre réellement le violet et or. Pourtant, des choses plus étranges se sont produites.

Les Blazers, de même, ont beaucoup de sens étant donné depuis combien de temps ils le veulent.

Green a encore quelques années sur son contrat de 100 millions de dollars sur quatre ans. Cela vaut la peine de garder un œil sur la façon dont les pourparlers d’extension se dérouleront à l’avenir. Parce que s’ils ne se passent pas bien, il pourrait très bien finir par changer d’uniforme le plus tôt possible.

