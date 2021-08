2 excellentes idées (avec exemples) pour rendre votre blog très occupé et rentable

Votre blog est principalement destiné à publier des articles et à générer du trafic, mais si vous êtes comme moi, vous mettrez en œuvre des moyens de convertir le trafic en abonnés, puis en clients. Beaucoup d’entre nous bloguent pour gagner de l’argent, ce qui n’est pas une mauvaise idée.

Dans cet article, je souhaite partager avec vous deux idées à ajouter à votre blog et en faire une zone animée. Ce n’est peut-être pas pour tout le monde dans le domaine des blogs, mais si vous faites juste un petit effort, vous constaterez certainement une amélioration sur votre blog.

Avant de mettre en œuvre ces 2 idées commerciales

Je dois attirer votre attention sur le fait que les blogs deviennent si compétitifs dans différentes industries. Comme il s’agit principalement de production et de marketing de contenu, votre contenu doit être supérieur à la moyenne pour résister à la concurrence sur le marché.

Ne vous contentez pas de jeter quelques pages en ligne en pensant que vous allez atteindre la page 1 des pages de résultats des moteurs de recherche (SERP). Le référencement est devenu si complexe qu’il ne suffit pas de publier sur votre blog. Du référencement sur page au référencement hors page, vous aurez besoin d’une combinaison d’outils et de conseils pour réussir sur le marché actuel.

Voici quelques questions pour vous aider à restructurer et stabiliser votre blog :

1 – En quoi mon blog est-il unique ?

Si votre blog (de la conception au contenu) est comme tout le reste en ligne, alors vous devez repenser votre blog. S’il n’y a rien qui vous distingue dans votre industrie, vous n’avez pas atteint cet endroit qui vous propulsera à une position de leader.

2 – Si je ne publie pas dans les 3 prochains mois, aurai-je encore des lecteurs ?

L’une des choses que vous devriez faire est de publier du contenu à feuilles persistantes. Le contenu saisonnier est bon mais va bientôt se dessécher et vous laisser sans rien. Plus vous traitez de sujets persistants dans votre blog, plus vous avez de chances d’avoir encore des lecteurs même pendant vos jours d’absence.

3 – Qu’est-ce qui fonctionne bien pour moi sur mon blog ?

Quand j’ai commencé à bloguer, j’ai couvert à peu près tout ce qui concernait mon sujet principal. Mais c’était une erreur pour un blogueur solo. Quelques années plus tard, j’étais encore en train de balancer entre différentes catégories jusqu’à ce que je commence à creuser profondément pour découvrir ce qui fonctionne vraiment pour mon public. Je voulais découvrir mon lecteur idéal.

À l’aide d’outils de carte thermique, de sondages et d’enquêtes, j’ai pu rationaliser mon entreprise, augmenter le trafic et les revenus en abandonnant certains sujets non pertinents et en me concentrant sur ce qui fonctionne le mieux.

4 – Si les plateformes de réseaux sociaux ferment mes comptes, aurai-je encore du trafic ?

Personnellement, je pense que ce n’est pas une bonne idée de s’appuyer fortement sur les plateformes de médias sociaux pour l’exposition. Si vous êtes là depuis 5 ans ou plus maintenant, vous conviendrez avec moi que Facebook, Twitter et le reste ne sont plus ce qu’ils étaient. Les modifications apportées à leurs scripts et à leurs conditions d’utilisation ont maintenu la fermeture de nombreuses entreprises. Diversifiez vos canaux de trafic en s’étendant à la création de listes, aux moteurs de recherche, etc.

5 – Google va-t-il me pénaliser dans un futur proche ?

Pour beaucoup d’entre nous, Google est la principale source de trafic naturel, mais le géant de la recherche peut être tellement peu fiable, surtout si nous essayons de gâcher le référencement. Chaque fois qu’il y a une mise à jour majeure de l’algorithme de Google, les entreprises sont impactées, laissant certaines avec des pertes massives. Ce que je veux dire, c’est que vous devez vous assurer de toujours essayer de suivre ce que Google recommande et de rester à l’écart de toutes les techniques de référencement blackhat.

2 excellentes idées pour faire passer votre blog au niveau supérieur

Voyons maintenant comment donner à votre blog une nouvelle phase pour fidéliser vos visiteurs. Ils ne reviendront peut-être pas pour lire votre contenu, mais pour ces extras.

1 – Ajouter un service

Il existe de puissantes idées de services à attacher à votre blog et à occuper vos lecteurs. L’une de ces idées est un site d’emploi. Généralement, nous avons des portails d’emploi à part entière auxquels sont attachés leurs blogs. Mais vous pouvez inverser la tendance et ajouter un mini tableau d’offres d’emploi ciblé sur un créneau à votre site Web.

Un bon exemple est le tableau d’offres d’emploi ProBlogger pour les spécialistes du marketing de contenu :

Des milliers de créateurs de contenu et de marques visitent ce site non pas pour le contenu du blog mais pour les opportunités d’emploi et la forte possibilité de recruter de la main-d’œuvre numérique qualifiée.

Vous ne pouvez pas ajouter de site d’emploi dans votre cas. Je pense que si vous recherchez dans votre secteur, vous trouverez un mini-service approprié à ajouter à votre blog pour fidéliser les visiteurs. Le site d’emploi est cependant génial car il peut s’adapter à n’importe quelle industrie.

Si vous êtes un blogueur sur la santé, vous pouvez ajouter une mini-plateforme où les experts de la santé peuvent s’inscrire et commercialiser leurs services. Que diriez-vous d’ajouter un mini-forum pour les questions et réponses de niche ? Ce ne sont là que quelques idées sur lesquelles vous pouvez réfléchir et probablement développer l’une d’entre elles en un supplément rentable sur votre blog.

2 – Ajouter un outil

Les outils numériques abondent en ligne, mais en ajouter un à votre blog peut en faire un coin occupé sur Internet. Un exemple rapide est l’outil de référencement de Neil Patel :

Cet outil est entièrement hébergé sur son site de blog. Personne ne clique sur l’outil sans visiter son domaine. Comme de nombreux blogueurs écrivent à propos de l’outil et établissent des liens vers celui-ci, cela augmente les backlinks et le trafic naturel vers le domaine.

Notez que les deux outils ne sont pas hébergés sur des sous-domaines (https://outil.nom de domaine.com). Ils sont hébergés sur des noms de domaine principaux (https://domainname.com/outil) qui augmente le jus de lien et impacte les métriques SEO du domaine racine.

Les plus grandes plateformes ont donné aux petits sites la possibilité d’intégrer leurs outils. J’ai vu l’outil de recherche de mots clés SEMrush sur certains blogs.

Maintenant, ce ne sont que quelques-uns que je peux souligner dans mon industrie. Je suis tellement convaincu que de tels outils et services sont disponibles pour vous dans votre industrie de blogging. Je recommanderai (pour des raisons de résultats) de ne pas ajouter d’outil ou de service qui ne profitera pas à votre public. Plus le service ou l’outil supplémentaire est utile, plus votre blog attirera et fidélisera les lecteurs.

Conclusion

À ce stade, vous devriez penser à un service supplémentaire à ajouter à votre blog et en faire un endroit plus fréquenté. Les avantages (du référencement au marketing et à l’expansion de l’entreprise) sont nombreux. Commencez par une petite idée, puis passez à un niveau supérieur.