2 gagnants et 5 perdants de la semaine 18 dans la NFL

La saison régulière de la NFL est terminée et je me retrouve avec un profond sentiment d’ennui. Les deux dernières années ont poussé à la limite absolue la capacité de pardonner et de ne pas vouloir du mal aux autres, mais j’ai été trop étiré. Je ne pourrai jamais, jamais pardonner aux Raiders et aux Chargers.

Les stars se sont alignées dans un concert si parfait dimanche après-midi qu’il nous a semblé destiné à être honoré du Kneel Down Bowl. Une anomalie du football qui aurait vu les Chargers et les Raiders se qualifier pour les séries éliminatoires aux dépens des Steelers de Pittsburgh, s’ils avaient seulement eu le courage de s’agenouiller à chaque match de Sunday Night Football et de prendre une semaine de congé sur le terrain.

Cela n’est devenu possible que parce que les Colts ont perdu contre les Jaguars et que les Steelers ont battu Baltimore – un scénario difficile à imaginer. Donc, tout le focus était maintenant sur l’AFC West pour voir si les Chargers et les Raiders avaient le courage de monter en flèche dans l’histoire. Ils ne l’ont pas fait.

La principale raison pour laquelle je voulais voir cela était l’hilarité. Avoir un joueur aux heures de grande écoute télévisé à l’échelle nationale réduit à la farce aurait été incroyable. L’air mort doit être rempli par Al Michaels et Cris Collinsworth, qui n’auraient rien à dire d’autre que de partager de vieilles anecdotes et de commenter à quel point l’affichage est un affront à la NFL. Le bouclier est si profondément amidonné que tout semblant d’amusement est activement éliminé, et à la fin, ces deux équipes ont décidé de s’emboîter le pas, plutôt que d’avoir une chance de marquer l’histoire.

Mis à part l’étrangeté, il y avait beaucoup de logique pour que cela se produise également. J’ai vu que cela suggérait que la motivation de Las Vegas pour gagner était d’esquiver les Chiefs, avec une égalité les envoyant à Buffalo à la place – mais cela me pue. Si mon équipe a l’habitude de jouer à Vegas, avec le pire temps qu’elle voit régulièrement à Denver, et mon équipe est connue pour une attaque explosive. Eh bien, je préférerais sûrement avoir une fusillade avec les Chiefs plutôt que de me rendre à BUFFALO EN JANVIER et de tester la défense des Bills.

De plus, obtenir une semaine de congé en janvier est normalement réservé aux meilleures équipes de la ligue. Pourquoi ne pas attaquer le tour de Wild Card aussi sain et reposé que possible, plutôt que de présenter une opportunité de se fatiguer et de se défoncer.

Enfin, si je regarde les Playoffs de l’AFC, j’ai beaucoup plus confiance dans les Chargers pour éliminer une équipe d’élite que les Steelers. Donc, si vous essayez de courir, il vous appartient d’amener avec vous une équipe que vous pensez pouvoir battre, mais aussi qui peut choquer le monde dans le processus.

Ainsi, non seulement le monde s’est fait voler l’événement le plus drôle de l’histoire de la NFL, mais les Chargers ont perdu une place en séries éliminatoires afin que nous puissions entendre parler de Ben Roethlisberger pendant une autre semaine, et pour couronner le tout, cela n’avait aucun sens analytique. Pour une ligue qui prétend être fière de sa stratégie et de son intelligence, il est remarquable de voir combien de décisions stupides sont prises et payées généreusement pour chaque semaine.

Je sais que beaucoup de gens sont en colère contre les Raiders pour avoir empêché l’égalité, mais les deux équipes ont décidé de cette danse. Brandon Staley a déclaré toute la semaine qu’il n’allait pas laisser cela se terminer par un match nul, maintenant son cul est à la maison avec le reste de son équipe.

Désolé, je suis toujours amer que nous n’ayons pas eu le Kneel Down Bowl. Me poursuivre en justice.

Perdant : Brandon Staley

Félicitations mec, tu as joué toi-même. Nous faisons tous des trucs stupides quand nous sommes jeunes, mais le mec a 39 ans et aurait dû mieux le savoir. Toute la semaine, il est monté sur ses grands chevaux de football en disant qu’il était trop bon pour prendre la cravate, puis il a fait un pied de nez pendant les heures supplémentaires lorsqu’il a pris un temps mort inutile qui a brisé une pseudo-trêve entre les équipes.

#Raiders QB Derek Carr a déclaré dans son interview d’après-match que le délai d’attente des #Chargers avait changé leur état d’esprit lors du dernier entraînement. « C’est certainement le cas, évidemment » – Ari Meirov (@MySportsUpdate) 10 janvier 2022

Il y a un débat pour savoir si les Raiders allaient essayer de gagner quoi qu’il arrive, mais les joueurs eux-mêmes disent que la décision a changé leur approche. Quoi qu’il en soit, c’était une décision d’entraîneur monumentalement mauvaise qui, au mieux, a juste donné à Vegas un peu plus de feu dans le ventre.

Gagnant : Lions

Les haineux vont dire que ce n’est pas grave parce que les Packers étaient déjà un verrou des séries éliminatoires, donc ils n’avaient rien pour quoi jouer – mais c’est un flic. C’est la continuation de quelque chose que nous avons vu tout au long de la saison, et c’est que les Lions sont la meilleure équipe terrible de la NFL.

C’est un réconfort froid pour les fans de Detroit, mais c’est absolument un compliment. Il y a tellement d’équipes dans la NFL, qui dépensent toutes beaucoup plus pour leur alignement, et n’ont pas la moitié du cœur que les Lions ont. J’ai dit que ce serait bientôt leur heure, et battre les Packers est un sacré bloc de construction.

Perdant : les fans des Panthers

Cela a été une mauvaise, mauvaise semaine si vous êtes un fan des Panthers de la Caroline en espérant que Matt Rhule se verrait montrer la porte.

Tracy Wolfson dit qu’elle a demandé à Matt Rhule pourquoi pas de Cam Newton sur la ligne de but. Rhule lui a dit que Sam Darnold et Cam Newton « peuvent faire ça » – se faufiler, vraisemblablement. – Joe Person (@josephperson) 9 janvier 2022

Ah oui, rien de tel qu’un homme qui pense que Cam Newton et Sam Darnold sont fondamentalement le même gars sur la ligne de but pour inspirer un peu de confiance.

Gagnant : Clowns

Les fans de Jaguars devraient s’habiller comme des clowns chaque semaine selon l’OMI.

Perdant: Colts

Ce doit être l’une des fins les plus déchirantes d’une saison dans l’histoire des Colts. Cette équipe surfait sur une vague pour les séries éliminatoires. Il semblait que rien ne pouvait les arrêter avec un porteur de ballon du monde entier et Carson Wentz trouvant son équilibre. Pendant un certain temps, il n’a pas semblé que les Colts feraient simplement les séries éliminatoires, mais constitueraient une menace légitime dans le processus avec le pouvoir de choquer certaines équipes.

Dimanche a été le point culminant d’une séquence désastreuse de trois semaines qui s’est terminée par une défaite d’Indianapolis face à Jacksonville, puis en regardant les Steelers battre les Ravens pour se solidifier qu’il n’y avait aucun moyen pour eux de se qualifier pour les séries éliminatoires.

Maintenant, Indy ira de l’avant avec une fin brutale de l’année et n’aura pas non plus son choix de première ronde – qui va maintenant à Philadelphie.