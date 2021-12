2 gros paris boursiers que les initiés achètent maintenant

Cet article est extrait de la newsletter Moonshot Investor de Tom Yeung. Pour vous assurer de ne manquer aucun des 100 choix potentiels de Tom, abonnez-vous à sa liste de diffusion ici.

Les initiés gagnent le jeu boursier

Les investisseurs en actions meme voudront peut-être oublier novembre, un mois où les investisseurs meme ont été brûlés. (La chute de Bitcoin à 42 000 $ samedi pourrait également avoir des investisseurs crypto qui souhaitent une amnésie à court terme).

Source : Shutterstock

Vendredi, Longeveron (NASDAQ :LGVN) a continué de baisser par rapport à son sommet de 45 $, pour finir à moins de 20 $. GameStop (NYSE :GME) et Divertissement AMC (NYSE :AMC) les deux ont chuté de 5 % supplémentaires par rapport à leurs sommets historiques. Une entrée d’UrbanDictionary (que je vérifie occasionnellement pour le soulagement comique) étiquette maintenant « Diamond Hands » comme « étiquette d’autosatisfaction délirante pour quelqu’un qui n’a pas [sic] idée quand acheter et surtout quand vendre une action.

Aie.

Mais il y a un groupe de personnes qui a passé un mois incroyable : les Insiders.

Malgré la baisse de LGVN, le titre est toujours en hausse de 6 fois par rapport au moment où je l’ai recommandé en octobre après que les dirigeants ont commencé à acheter. Et l’achat par Ryan Cohen des actions de GameStop à 8,40 $ sera probablement l’un des achats les plus brillants (et chanceux) d’un détaillant de centre commercial mourant de tous les temps. Pour ces initiés – et ceux qui ont suivi leurs transactions – l’oscillation du marché de la semaine dernière à peine enregistrée.

De nombreux acheteurs de Noël semblent phénoménaux pour acheter des cadeaux tôt. Pourquoi ne pas être doué pour acheter des actions meme aussi tôt ?

Plus de gros paris sur la santé par les initiés

En ce qui concerne les achats d’initiés, la biotechnologie est une bête étrange. Les dirigeants sont techniquement interdits de négocier sur des informations non publiques, mais la SEC leur permet d’utiliser les données d’essai en cours pour prendre des décisions d’investissement.

Cela a créé de vastes opportunités de profit pour les initiés, comme le montre la récente ascension de Longeveron. Les dirigeants savent souvent des mois à l’avance si un médicament en essai clinique fonctionne et peuvent compléter leurs options d’achat d’actions en achetant des actions sur le marché libre. (Si vous menez un essai de trois ans sur un médicament contre le cancer, il est souvent assez clair à la deuxième année si vos patients sont vivants ou non).

Mais investir dans des actions de biotechnologie peut impliquer beaucoup d’attente. Considérez chaque stock de soins de santé recommandé au cours des trois derniers mois.

Sans surprise, cette liste regorge d’entreprises qui stagnent en attendant les résultats des essais cliniques. electroCore (NASDAQ :ECOR) et Augmedix (NASDAQ :AOT) ont chuté à deux chiffres malgré la publication d’aucune nouvelle significative.

Mais pour ceux qui sont prêts à embrasser quelques grenouilles, les entreprises qui réussissent peuvent transformer un portefeuille par ailleurs moyen en un portefeuille époustouflant.

LifeMD (LFMD)

Comme la plupart des entreprises de télésanté, LifeMD (NASDAQ :LFMD) a eu une piètre performance en 2021. Après avoir atteint un sommet de 33 $ en février, les actions de LFMD sont depuis tombées en dessous de 4 $.

Mais apparemment, les initiés voient cela comme une excellente affaire.

Réalisateur. Acheté 407 000 $

CFO. Acheté 32 000 $

CCO. Acheté 30 000 $

CTO. Acheté 20 000

Maintenant, je vais admettre mon propre scepticisme ici. LifeMD a commencé en tant que vendeur direct aux consommateurs de Rogaine générique, un traitement contre la chute des cheveux. Et la direction de l’entreprise a toujours été un peu… inégale… dans sa capacité à développer son activité.

Mais cela commence à changer.

À partir de 2020, la société a commencé à embaucher des talents externes, y compris son actuel directeur de l’exploitation, directeur numérique et directeur médical. LifeMD a également commencé à se lancer dans la télésanté générale, ajoutant d’autres marques et capacités de tests en laboratoire à sa gamme de services. (L’entreprise a également acquis un système de gestion de documents PDF à croissance rapide).

Cela se traduit par une croissance hyper rapide. En octobre, le LFMD a annoncé des revenus du troisième trimestre qui ont doublé par rapport à 2020. Son système de gestion de documents a quadruplé les ventes.

Essentiellement, LifeMD a réussi à atterrir au bon endroit au bon moment. La télésanté est une activité en pleine croissance alors que les patients et les compagnies d’assurance tentent de réduire les coûts médicaux. Et bien que LifeMD continue clairement de « dépenser pour la croissance » (c’est-à-dire que ses dépenses publicitaires augmentent aussi rapidement que ses revenus), son rapport prix/ventes désormais faible de 2 fois devrait pousser les initiés et les étrangers à se précipiter pour un morceau.

Centessa Pharmaceuticals (CNTA)

Les grandes biotechnologies se sont longtemps appuyées sur un modèle commercial de « franchise » pour réduire les risques. Plutôt que de courir après des milliers de candidats médicaments potentiels, des entreprises comme Régénérer (NASDAQ :REGN) — et plus récemment, Pfizer (NYSE :PFE) – utilisera souvent des programmes d’affiliation pour financer et développer de nouveaux médicaments. (Le vaccin Covid-19 de Pfizer a été développé de cette façon.)

basé au Royaume-Uni Centessa Pharma (NASDAQ :CNTA) porte cela à un niveau micro. Plutôt que de mettre tous ses œufs dans le même panier, le CNTA possède 10 sociétés de biotechnologie distinctes qui mènent 16 essais cliniques. C’est un gagnant-gagnant pour les entreprises impliquées ; les sociétés de recherche se concentrent sur le développement de médicaments, tandis que Centessa gère la collecte de fonds et les relations avec les investisseurs. C’est une version capital-risque (VC) du développement de médicaments.

La formule semble fonctionner. En septembre, l’une des filiales de Centessa, ApcinteX, a publié les premiers résultats positifs de son étude de phase 2a. Un autre partenaire, Z Factor, a annoncé des données de preuve de mécanisme qui justifiaient une étude plus approfondie.

Cette série de bonnes nouvelles a transformé les initiés en acheteurs.

Réalisateur. Acheté 920 000 $

PDG. Acheté 280 000 $

Directeur Qualité. Acheté 62 000 $

L’évaluation est une autre considération. Depuis sa cotation en juillet, l’action de CNTA est passée de 22 $ à 12 $, ce qui lui vaut un prix raisonnable de 1,1 milliard de dollars. Les médicaments biotechnologiques typiques prennent de la valeur au fur et à mesure qu’ils progressent dans les essais cliniques, et les essais de phase 3 de la vasopressine devraient à eux seuls valoir 1,4 milliard de dollars.

Valeur totale du portefeuille théorique : 2,6 milliards de dollars

Bien que le succès soit encore loin d’être garanti, les valorisations plus faibles de Centessa se sont avérées être un pari que les initiés sont prêts à faire.

Source : Catalyst Labs / Shutterstock.com

L’affaissement des stocks de soins de santé de 2021

L’investissement dans les soins de santé, cependant, n’est pas seulement amusant et amusant. Considérez les entreprises reprises par Reddit cette année.

Ocugen (NASDAQ :OCGN). Baisse de 67%

Sciences du manioc (NASDAQ :SAVA). Baisse de 67%

Sorrento Therapeutics (NASDAQ :SRNE). Baisse de 67%

Zomédica (NYSEAMÉRICAIN :ZOM). En baisse de 87 %

Trèfle Santé (NASDAQ :CLOV). En baisse de 85 %

Ensemble, ces favoris des mèmes ont perdu près de 25 milliards de dollars d’investisseurs depuis qu’ils ont atteint leurs sommets respectifs.

Certains pourraient dire que les investisseurs particuliers sont intervenus par folie ou par cupidité. Le téléscripteur « IPOC » de Clover Health aurait pu sembler assez proche de « IPOA » de Virgin Galactic pour que les Redditors puissent prendre un dépliant.

Mais les patrons de soins de santé auto-promotionnels sont également en partie à blâmer. Henri Ji de Sorrento Therapeutics et Chamath Palihapitiya de Clover Health ont souvent réussi à faire en sorte que leurs entreprises de soins de santé relativement typiques ressemblent à des changeurs de jeu.

Ils ne sont pas.

Comme ces entreprises de soins de santé n’ont pas tenu leurs promesses de devenir riche rapidement, le cours de leurs actions a fait ce que font la plupart des entreprises surévaluées.

Retomber sur terre.

Sommes Tu Un investisseur en biotechnologie ?

Quand il s’agit d’investir, je trouve que les gens divisent souvent les actions en deux compartiments.

Le prévisible. Les actions de premier ordre et les indices généraux qui ressemblent à la physique classique où les actions (c.-à-d. couper un dividende) créent des réactions prévisibles (c.

L’imprévisible. Meme-coin et actions meme qui ressemblent plus à de la physique quantique. Certaines annonces (c’est-à-dire accepter les paiements Dogecoin) peuvent produire des résultats fous (c’est-à-dire que le stock va sur la lune).

Mais la biotechnologie contient des éléments des deux.

D’une part, les médicaments biotechnologiques ont des résultats fixes. Aucune quantité de relations publiques ne peut transformer un médicament inefficace en un médicament efficace (désolé, Cassava Sciences).

D’un autre côté, les entreprises de biotechnologie sont également très imprévisibles. Des résultats surprenants – tels que la désignation de médicament orphelin par la FDA du Lomecel-B de Longeron – peuvent transformer des entreprises obscures en gagnants du jour au lendemain.

Pour les investisseurs désireux d’appliquer l’analyse boursière traditionnelle (et les transactions d’initiés) aux sociétés de biotechnologie, les résultats sont tout simplement… inoubliables.

