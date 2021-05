2 hommes arrêtés pour avoir tué un couple de militaires à l’extérieur de la maison de Virginie .

Les autorités affirment avoir arrêté deux hommes cette semaine pour avoir prétendument tué un colonel de l’armée américaine et sa femme vétéran devant leur domicile en Virginie.

Selon WRC-TV, jeudi, Ronnie Marshall, 20 et D’Angelo Strand, 19 ans, ont chacun été inculpés de deux chefs de meurtre au deuxième degré et de deux chefs d’utilisation d’une arme à feu dans la perpétration d’un crime. Les responsables du département de police du comté de Fairfax estiment que mercredi, Edward McDaniel Jr., 55 ans, et sa femme Brenda McDaniel, 63 ans, ont été abattus devant leur domicile dans le bloc 8000 de Flint Street à Springfield.

D’Angelo Strand et Ronnie Marshall (Crédit: police du comté de Fairfax)

Le chef de la police de Fairfax Co., Kevin Davis, a déclaré que les 2 victimes du double meurtre d’aujourd’hui à Springfield étaient d’éminents vétérans militaires, abattus et tués de sang-froid @WTOP pic.twitter.com/f7jtSFDsQq – Michelle Basch (@mbaschWTOP) 27 mai 2021

«Nous sommes ici parce que deux piliers de notre communauté, de notre pays, en réalité, nous sommes abattus vicieusement dans leur propre cour», Kevin Davis, a expliqué le chef de la police du département lors d’une conférence de presse jeudi soir.

À son avis, les suspects ont été arrêtés après que la police a trouvé la Nissan Altima 2018 de couleur claire que les enquêteurs avaient été liée au crime. Plus tôt le même jour, une troisième personne d’intérêt – dont l’identité n’a pas encore été révélée – a également été placée en garde à vue après qu’un résident local a déclaré avoir vu le véhicule.

« Grâce à la communauté, nous avons nos délinquants », a salué Ed O’Carroll, commandant du bureau des crimes majeurs du département.

Edward McDaniel Jr. et Brenda McDaniel

(Crédit : Facebook)

McDaniel était docteur en médecine interne dans l’armée depuis juin 1995 et directeur de la médecine exécutive à Fort. Hôpital communautaire de Belvoir.

Les responsables de l’armée ont également noté qu’il détenait le grade de colonel et, au cours de sa carrière, a reçu plusieurs prix et décorations, notamment: médailles du service méritoire, médailles d’éloge de l’armée, médaille d’excellence de l’armée, récompense de l’unité supérieure de l’armée, médailles du service de la défense nationale, médailles de la campagne irakienne, guerre mondiale sur la médaille du service terroriste, la médaille du service de la défense coréenne, la médaille de la réserve des forces armées, le ruban du service de l’armée, les rubans du service à l’étranger et l’insigne de médecin de combat.

Son épouse, le colonel Brenda McDaniel, était une infirmière militaire à la retraite dans l’US Army Nurse Corps. Ses récompenses et décorations comprennent : la Légion du mérite, les médailles du service méritoire, la médaille de la mention élogieuse du service interarmées, les médailles de la mention élogieuse de l’armée, la médaille de l’accomplissement de l’armée, les médailles du service de la défense nationale, la médaille du service de la guerre mondiale contre le terrorisme, la médaille du service de la défense coréenne, la médaille de la réserve des forces armées, Ruban de service de l’armée, rubans de service outre-mer et insigne d’identification de service présidentiel.

DOUBLE MEURTRE – enquête à Springfield dans une maison de Flint Street, près de l’intersection de Redman Street. Deux personnes tuées par balle, retrouvées dans la cour avant. La police de Fairfax est actuellement à la recherche du tireur, probablement au volant d’une berline Nissan 4 portes 2018 blanche/argentée. pic.twitter.com/flul71hNc4 – Drew Wilder (@DrewWilderTV) 26 mai 2021

«Nous avons perdu deux serviteurs courageux, dévoués et de longue date dans notre pays», a déclaré Davis. « Deux colonels à part entière ont été assassinés dans un quartier résidentiel. »

Davis a poursuivi en expliquant que des agents avaient été appelés à la maison lundi concernant une altercation et un cambriolage potentiel en cours. L’audio d’un appel de répartition aux agents répondants confirme que la police a été informée que l’appelant et son mari étaient à l’étage avec un fusil de chasse dans leur maison alors que «le sujet» était au sous-sol.

“L’appelant informe que le sujet recherche son fils et qu’il est avec eux à l’étage”, a déclaré le répartiteur.

48 heures plus tard, les parents ont été tués à la place du fils.

