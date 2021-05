2 indicateurs de prix Bitcoin suggèrent que BTC n’a pas encore atteint son niveau le plus bas

Comparer

Les traders utilisent diverses stratégies pour déterminer si le prix du Bitcoin a atteint un creux, mais l’activité en chaîne et les données sur les dérivés suggèrent que la situation reste précaire.

Le prix du Bitcoin a-t-il touché le fond ? Selon @noshitcoins, les dérivés et les données de la chaîne indiquent qu’il pourrait y avoir plus d’inconvénients en magasin.

Les commerçants ont essayé de chronométrer le renversement de tendance très attendu depuis que Bitcoin (BTC) a commencé sa correction de 48% à 30 000 $ le 12 mai. Cette décision a abouti à la liquidation de positions longues à terme d’une valeur de 12 milliards de dollars et, à ce jour, la confiance des traders demeure. quelque chose d’humidifié.

La communauté a commencé à chercher partout des signes d’inversion de tendance, y compris les modèles techniques, les données d’inflation de l’IPC aux États-Unis et les dépôts en devises Bitcoin. Par exemple, certains analystes ont affirmé qu’un sommet plus élevé, suivi d’un mouvement au-dessus de 40 000 $, serait suffisant.

Nous devons faire un nouveau plus haut pour confirmer un plus bas local. Revenez à 40 000 et nous pouvons commencer à parler d’un retour soutenu à 50 000. #Bitcoin pic.twitter.com/myeWXIYWpp – Immortel (@inmortalcrypto) 24 mai 2021

Cependant, deux jours plus tard, Bitcoin a réussi à sortir de 40 000 $, bien que le déménagement n’ait pas duré plus de six heures. Pendant ce temps, d’autres commerçants ont déduit qu’un nouveau test du fond de 30 000 $ est nécessaire avant un rebond.

#Bitcoin $ BTC #BTC forme ici un coin croissant descendant. Il est optimiste, mais il y a deux scénarios possibles.

Vert : casser la résistance et maintenir la tendance haussière.

Rouge – Retestez le bas du coin (~ 30k) et rebondissez à partir de là. pic.twitter.com/8L26kQvf7X – Johnny Woo | Ne vous envoyez jamais de DM pour de l’argent (@ j0hnnyw00) 25 mai 2021

Bien qu’il puisse y avoir des preuves empiriques ou même logiques pour étayer ces affirmations, les prix du marché ne réagissent pas toujours aux nouvelles extérieures ou aux formations graphiques précédentes. Contrairement aux actions, les investisseurs Bitcoin ne peuvent pas s’appuyer sur des multiples de valorisation couramment utilisés ou même sur des comparables.

Bien sûr, une réserve de valeur numérique est un cas d’utilisation, mais en même temps, elle ne peut pas être censurée et peut être facilement transférée. De plus, certains utilisateurs apprécient la convertibilité fiduciaire peer-to-peer de Bitcoin en dehors des échanges réglementés par KYC. Un autre facteur à considérer est celui des investisseurs qui augmentent leur portefeuille Bitcoin en raison du manque de corrélation avec les actifs financiers traditionnels.

Cette panacée de récits divers et parfois contradictoires crée des obstacles à la modélisation du potentiel du marché, du statut d’adoption et même à la mesure de l’efficacité des développements récents.

Certains encourageront Tesla et les grandes entreprises qui construisent des réserves de Bitcoin, tandis que d’autres ne se soucient pas de savoir qui a BTC et se concentrent plutôt sur les défis de l’évolutivité et de la fongibilité.

Biais : l’indicateur professionnel de “peur et cupidité”

Les options d’achat permettent à l’acheteur d’acheter du Bitcoin à un prix fixe à l’expiration du contrat. Les options de vente, en revanche, offrent une assurance aux acheteurs et les protègent contre les baisses de prix.

Chaque fois que les teneurs de marché et les traders professionnels se penchent plus haut, ils demanderont une prime plus élevée sur les options d’achat. Cette tendance entraînera un indicateur de biais delta négatif de 25 %. En revanche, si la protection à la baisse est plus chère, l’indicateur de biais deviendra positif.

Bitcoin 30 Day Options Delta Déviation de 25%. Source : laevitas.ch

Un écart delta de 25% allant de moins 10% à positif 10% est généralement considéré comme neutre. Cette situation équilibrée s’est maintenue jusqu’au 16 mai, alors que Bitcoin a perdu le support critique de 47 000 $, qui avait tenu pendant 76 jours.

À mesure que les marchés se détérioraient, l’indicateur de biais delta de 25% s’est détérioré et le coût des options de couverture a grimpé en flèche. Par conséquent, jusqu’à ce que la métrique établisse un schéma plus neutre plus proche du niveau de 5%, il semble prématuré d’appeler le bas du marché.

L’approvisionnement actif en Bitcoin indique que les mains faibles doivent se calmer

Les commerçants surveillent également la quantité de BTC qui ont été actifs ces derniers temps. Cet indicateur ne peut pas être considéré comme haussier ou baissier à lui seul, car il ne fournit pas d’informations sur l’âge des adresses concernées.

Offre active qui a été faite au moins une fois au cours des 30 derniers jours. Source : CoinMetrics

La hausse des prix de 500% depuis le 1er octobre 2020 et le sommet de 64900 $ le 14 avril 2021 ont provoqué une augmentation significative de l’offre déplacée au cours des mois précédant le rallye. Lorsque cette mesure montre une forte baisse, cela indique que les investisseurs ne sont plus intéressés à participer au niveau de prix actuel.

Il y a actuellement 2,2 millions de BTC actifs au cours des 30 derniers jours, ce qui est nettement plus élevé que les niveaux observés avant octobre 2020.

Dans l’état actuel des choses, les traders ne devraient pas attendre que Bitcoin touche le fond, du moins jusqu’à ce que le marché n’ait plus d’activité pertinente autour du niveau inférieur à 40 000 $.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques. Vous devriez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.