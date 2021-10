2 initiés de Moonshot Stocks ont soudainement commencé à acheter

Cet article est extrait de la newsletter Moonshot Investor de Tom Yeung. Pour vous assurer de ne manquer aucun des 100 choix potentiels de Tom, abonnez-vous à sa liste de diffusion ici.

Les achats d’initiés se poursuivent

Source : Chad McDermott / Shutterstock.com

La newsletter de la semaine dernière sur les achats d’initiés semble avoir touché la communauté Moonshot :

Outrage. « Comment ces escrocs s’en tirent-ils ?

Plaisir. « Oui! Dites-m’en plus sur ce que font ces braves messieurs.

C’est parce que suivre les transactions d’initiés, c’est un peu comme regarder des rediffusions de Jersey Shore. Les stars de la télé-réalité sont peut-être sur leur comportement le plus scandaleux, mais il est difficile de détourner le regard.

Mon avis ?

Nous ne voulons pas que les initiés profitent d’informations non publiques, mais nous sommes heureux d’en profiter si c’est fait légalement.

Et cela nous amène à une immense zone grise de la taille du centre du New Jersey. Elon Musk avait-il des connaissances d’initié lorsqu’il a acheté pour 34 millions de dollars de Tesla (NASDAQ :TSLA) actions en 2018 ? Ou M. Musk croyait-il simplement, contrairement à l’opinion publique, que sa société réussirait dans les négociations avec les obligataires ?

Aujourd’hui, nous allons examiner certains des éléments qui montrent quels dirigeants sont aptes à négocier leurs actions et illustrer deux choix qui illustrent ces principes.

Source : Catalyst Labs / Shutterstock

L’efficacité des métiers de direction

Les lecteurs réguliers de Moonshot savent déjà que l’achat exécutif typique surpassera le S&P 500 indice de 6 points de pourcentage – un montant qui se compose d’un rendement 3x sur 20 ans.

Ce qui est moins connu, ce sont les éléments qui augmentent les rendements.

Performances passées. Les dirigeants ayant de solides performances passées ont tendance à surperformer de 11% supplémentaires, selon TipRanks. Le chiffre monte à 12% si l’on considère également les propriétaires institutionnels – un groupe qui a généralement une plus grande expérience en matière de synchronisation du marché.

Achat directeur financier. Une étude publiée dans le Journal of Financial and Quantitative Analysis a révélé que l’achat du directeur financier est supérieur à l’achat du PDG de 5% en raison de sa capacité à prédire les surprises futures des bénéfices. Mais les PDG surpassent toujours tous les autres cadres supérieurs.

Périodes d’interdiction plus courtes. La plupart des entreprises sur le marché ont des périodes de « blackout » qui empêchent les initiés de négocier autour des bénéfices. Des périodes d’interdiction plus courtes peuvent cependant correspondre à des rendements plus élevés. Les entreprises allemandes, qui n’ont aucune période d’interdiction, affichent « des rendements anormaux très importants … en raison de transactions effectuées avant de telles annonces de bénéfices », selon une étude du Center for Economic Studies.

Moins d’informations publiques. Les dirigeants des sociétés à petite capitalisation gagnent 7,7 % de plus sur leurs transactions que ceux des sociétés à grande capitalisation. La différence est également vraie pour les entreprises dont les volumes de transactions sont faibles. Les chercheurs supposent que la cause de l’écart est que les sociétés à petite capitalisation ont moins d’informations accessibles au public, ce qui rend les connaissances d’initiés plus précieuses.

En d’autres termes, le Piste de l’intérieur Cette stratégie peut vous rapporter un rendement supplémentaire de 20 % ou plus, si elle est utilisée dans les bonnes circonstances.

Comment masquer vos pistes

Enfin, il y a un dernier facteur pour déterminer la surperformance : la taille de la transaction.

Imaginez qu’un chef d’entreprise reçoive accidentellement un rapport financier non publié. Normalement, ce responsable doit informer l’équipe de conformité et subir une période d’interdiction de négociation jusqu’à ce que l’entreprise publie le décompte officiel.

Mais que se passe-t-il si ce responsable décide d’agir sur les informations à la place, en pensant que les chiffres ne sont pas finalisés ?

Feraient-ils un pari massif, ou un plus petit à la place ?

Il s’avère que les gens ont tendance à faire ce dernier, selon la recherche universitaire. Le phénomène, surnommé « l’hypothèse du commerce furtif » par les chercheurs Barclay et Warner en 1993, signifie que les dirigeants ont tendance à effectuer des transactions plus petites pour agir sur la base de connaissances inhabituelles.

Appelez cela la nature humaine. Lorsque les initiés font quelque chose de financièrement discutable, ils ont tendance à risquer moins de leur valeur nette totale.

Autrement dit, quand on voit une entreprise comme celle de Cathie Wood ARK Innovation (NYSEARCA :ARKK) le fonds double sur une position massive, ce qui est loin d’être aussi remarquable que de voir un directeur financier ajouter sournoisement 5 000 actions supplémentaires aux 100 000 qu’il possède déjà – du moins lorsqu’il s’agit de négocier sur Inside Track.

Source : Catalyst Labs / Shutterstock.com

CFO Achats : Longeveron (LGVN)

Plus tôt cette semaine, les dirigeants de Longeveron (NASDAQ :LGVN) a commencé à acheter des actions de la société de recherche en biotechnologie en panne.

Achat directeur financier. L’avocat général et le directeur scientifique ont également acheté des actions.

Entreprise à petite capitalisation. À 4 $ l’action, l’action LGVN ne vaut que 75 millions de dollars.

Commerce relativement petit. L’achat de 5 000 actions du directeur financier est faible par rapport aux 74 000 actions qu’il possède déjà.

Un rapide coup d’œil sous le capot explique pourquoi.

Fin septembre, Longeveron a publié des données préliminaires d’essais cliniques montrant que son principal médicament candidat, Lomecel-B, a considérablement réduit le biomarqueur Tie-2 dans un essai de phase 2 sur des sujets âgés et fragiles.

Wall Street n’était naturellement pas impressionné. Le NIH estime que le coût marginal de la fragilité est de 10 690 $ par an – une somme importante, mais pas suffisante pour enthousiasmer la plupart des investisseurs.

Cependant, l’étude de Longeveron pourrait porter sur quelque chose de plus.

Une lecture plus approfondie révèle que LGVN utilise le même médicament Lomecel-B dans un essai de phase 1 sur la maladie d’Alzheimer – une maladie beaucoup plus coûteuse avec un lien similaire avec les biomarqueurs Tie-2. Et si le médicament de Longeveron peut aider à éviter la maladie d’Alzheimer ainsi que la fragilité du vieillissement, il pourrait soudainement se retrouver sur un marché d’un milliard de dollars.

Avec les résultats cliniques attendus dans le mois prochain, les dirigeants de Longeveron utilisent probablement leur connaissance de l’étude Aging Frailty pour prédire un résultat solide dans l’essai sur la maladie d’Alzheimer.

Forte performance passée : Nighthawk Gold (MIMZF)

La semaine dernière, j’ai écrit sur la façon dont Mine Osisko (OTCMKTS :OBNNF) les cadres semblaient savoir quelque chose que nous ne savions pas. Pourquoi des initiés commenceraient-ils à acheter des actions d’une société d’exploration aurifère sans nouvelles ?

En réalité, la nouvelle était en route. Le lendemain du jour où j’ai recommandé l’action, la société a annoncé qu’elle avait découvert l’un des filons les plus riches jamais créés sur sa propriété. Les experts miniers expérimentés, semble-t-il, n’ont pas besoin de résultats de forage officiels pour savoir qu’il y a de l’or sous une colline.

Maintenant Or de Nighthawk (OTCMKTS :MIMZF) Le trader vedette Robert Douglass semble être à la hauteur des mêmes trucs.

Le mois dernier, le PDG de Northfield Capital Corp a acheté 300 000 CAD supplémentaires dans Nighthawk Mining. Et étant donné qu’il se classe parmi les 99,6% des initiés les plus suivis par TipRanks, il est probable qu’il en sache plus sur le dépôt Nighthawk 24/27 que les rapports officiels ne le laissent entendre.

Il n’est peut-être pas surprenant que M. Douglass se comporte si bien. M. Douglass est un actionnaire important de pas moins de sept sociétés d’exploration minière canadiennes différentes. Et son palmarès – un rendement de 17 fois à Northfield Capital depuis 1996 – a battu l’indice S&P 500 2,6 fois.

Il est impossible de savoir exactement ce que Nighthawk Gold a découvert sans visiter leurs sites de fouilles par nous-mêmes. Mais à 74 cents et une valorisation de 74 millions CAD, c’est un pari qui pourrait valoir la peine d’être pris.

La moralité du trading exécutif

Lorsque j’ai commencé ma carrière dans la finance d’entreprise, l’une de mes premières leçons a été la suivante :

Grands chefs d’entreprise ne pas besoin de chiffres trimestriels pour évaluer les performances.

Si un nouveau produit devient gangbuster, le PDG le saura bien avant tout analyste de Wall Street. Et si le nouveau CMO ne pouvait pas vendre une lance à incendie à une personne dans un immeuble en feu, le CFO se rendra vite compte que les chiffres du prochain trimestre s’envolent en fumée.

Mais parfois, le trading exécutif vient avec trop de coïncidences.

Le cas des réseaux vidéo fluviaux

Le mois dernier, le propriétaire et PDG de Réseaux fluviaux vidéo (OTCMKTS :NIHK), Frank Igwealor, a commencé à acheter des millions d’actions de sa société. À la fin du mois, il avait acquis 2 % supplémentaires des actions flottantes de la société.

Mardi, il est finalement devenu clair pourquoi. Video River Networks a annoncé le lancement d’un programme « Drive Crypto EV », un véhicule électrique qui exploite la crypto-monnaie pendant que les consommateurs roulent sur la route.

Que ce penny stock réussisse ou non est à deviner. En juin, l’entreprise a été sans gloire étiquetée pour « promotion des actions » par l’OTC Market. Attacher une plate-forme de cryptographie à un véhicule électrique pourrait être une autre tentative à peine voilée de séduire les investisseurs.

Mais intentionnel ou non, une chose est claire. M. Igwealor est certainement plus riche aujourd’hui qu’à ses débuts. Et ceux qui ont suivi son exemple le sont aussi.

PS Voulez-vous en savoir plus sur les crypto-monnaies ? Penny actions ? Options ? Laissez-moi une note à moonshots@investorplace.com ou contactez-moi sur LinkedIn et faites-moi savoir ce que vous aimeriez voir.

À la date de publication, Tom Yeung n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tom Yeung, CFA, est un conseiller en placement inscrit dont la mission est de simplifier le monde de l’investissement.