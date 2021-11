2 journalistes retenus à Tripura suite aux allégations de VHP ; calme tendu à Amravati, la suspension d’internet continue – 5 points

Swarna Jha et Sammriddhi K Sakunia disent qu’ils étaient en visite à Tripura dans le cadre d’une mission pour faire un « rapport de terrain » sur le vandalisme religieux présumé dans l’État. (Swarna Jha, Sammriddhi K Sakunia/Twitter)

Deux journalistes basés à Delhi ont été retenus dans le district d’Unakoti à Tripura pour avoir « incité » la discorde communautaire dans la région. Les femmes journalistes se sont rendues sur Twitter pour expliquer la séquence des événements de dimanche. Swarna Jha et Sammriddhi K Sakunia disent qu’ils étaient en visite à Tripura dans le cadre d’une mission pour faire un « rapport de terrain » sur le vandalisme religieux présumé dans l’État. Dans leurs tweets, le scribe dit qu’ils ont été réservés après qu’un chef local de Vishwa Hindu Parishad ait déposé une plainte contre eux. Dans un développement connexe lié aux incidents de Tripura, la situation reste sous contrôle dans le district d’Amravati du Maharashtra dimanche. Vendredi, des jets de pierres et des affrontements ont été signalés à Amravati, Nanded, Yavatmal et Nashik. Voici 5 mises à jour majeures :

1: L’incident a été révélé après que les scribes ont publié à ce sujet sur Twitter. Dans une série de tweets publiés à partir de leurs comptes Twitter personnels, les deux journalistes ont affirmé qu’ils s’étaient approchés du poste de police local lorsqu’ils ont commencé à visiter les zones du vandalisme religieux présumé qui a eu lieu le mois dernier. Plus tard, ils ont dit que les flics locaux les avaient empêchés de quitter leur hôtel. Article 14, un nouveau portail juridique, a également publié les messages vidéo des deux journalistes.

2: L’Indian Express a également confirmé le FIR contre les deux journalistes. Le poste de police de Fatikroy situé dans le district d’Unakoti a réservé les scribes. Un rapport d’Indian Express a identifié le chef du VHP comme étant un Kanchan Das, qui a déposé une plainte contre les deux femmes journalistes pour avoir prétendument incité à l’inimitié communautaire dans le cadre d’un « complot criminel ». Le chef du VHP allègue que le nom de l’organisation religieuse et du gouvernement Tripura est communiqué pour créer des tensions dans la région.

3: Le développement intervient un jour où le ministère de l’Intérieur de l’Union a publié une déclaration disant qu’aucun incident de viol ou de violence religieuse n’a eu lieu à Tripura le mois dernier.

4: Alors que le gouvernement Biplab Deb et le Centre ont maintenu que tout va bien à Tripura et que les gens ne devraient pas prêter attention aux « rumeurs », certaines villes du Maharashtra ont été témoins d’affrontements ce week-end en raison de nouvelles en provenance de Tripura.

5: Une suspension Internet est en vigueur à Amravati. Un couvre-feu a également été imposé. De nouvelles violences ont été signalées samedi à Amravati. Un rapport de la PTI a déclaré que des travailleurs locaux du BJP et des membres de la communauté minoritaire étaient impliqués dans la violence. Les services Internet resteront suspendus dans le but d’arrêter toute sorte de rumeur, a déclaré le commissaire de police d’Amravati Arti Singh, cité par PTI.

