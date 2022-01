2 Les actions de charbon alimentent des revenus de dividendes élevés pour les actionnaires

Les investisseurs à la recherche de moyens de générer des revenus fiables peuvent penser à des secteurs tels que les combustibles fossiles, les biens de consommation de base ou les services publics. Cependant, si l’on sait où chercher, il existe des industries alternatives qui offrent des flux de revenus similaires à certains des domaines les plus connus du marché pour les investisseurs à revenu. L’un de ces domaines est celui des stocks de charbon.

Le charbon est un combustible qui n’a plus la cote depuis des années dans le secteur de l’énergie, principalement en raison de son impact environnemental sévère par rapport aux autres sources de combustible.

Cependant, le charbon représente toujours une proportion importante de la production d’énergie aux États-Unis et dans d’autres parties du monde, et dans cet article, nous examinerons les deux actions de charbon les mieux classées pour les investisseurs en dividendes. Ils sont:

NACCO Industries (NYSE :NC)

Partenaires ressources de l’Alliance (NASDAQ :ARLP)

Principaux stocks de charbon : NACCO Industries (NC)

Source : Shutterstock

Le premier de nos stocks de charbon est NACCO Industries, une société qui extrait une variété de produits, mais qui est principalement un mineur de charbon.

La société exploite son segment principal de l’extraction du charbon, ainsi que ses segments nord-américains de l’exploitation minière et de la gestion des minéraux, respectivement. À travers ces segments, la société exploite des mines de charbon à ciel ouvert dans le cadre de contrats à long terme avec des sociétés de production d’électricité, ainsi que des producteurs de carbone. Elle fournit également des services miniers à valeur ajoutée et d’autres services aux producteurs d’agrégats et de lithium. Enfin, elle loue ses redevances et ses intérêts miniers à des sociétés d’exploration tierces.

NACCO a été fondée en 1913, génère environ 125 millions de dollars de revenus annuels et se négocie avec une capitalisation boursière de 190 millions de dollars.

Le rapport sur les résultats le plus récent de NACCO a été publié le 3 novembre 2021, et les résultats ont montré un rebond exceptionnel par rapport aux conditions déprimées pendant le pire de la pandémie en 2020. Les revenus ont augmenté de 59 % en glissement annuel, atteignant près de 52 millions de dollars au troisième trimestre. Le chiffre d’affaires du charbon a augmenté de 16 % à 24 millions de dollars alors que les livraisons ont augmenté de 6 % à 768 000 tonnes. Le segment minier nord-américain a vu ses volumes augmenter de 22% à 14,1 millions de tonnes, tandis que les revenus ont grimpé de 83% à près de 18 millions de dollars. Enfin, les revenus de la gestion des minéraux ont presque quadruplé pour atteindre 10 millions de dollars, reflétant les revenus de redevances plus élevés générés par les nouveaux puits dans le bassin permien.

Le bénéfice par action s’est élevé à 3,47 $ au troisième trimestre, soit près du triple des 1,14 $ produits au cours de la période de l’année dernière. Après les résultats du troisième trimestre, nous nous attendons à un bénéfice par action de 6,50 $ pour cette année, le plus élevé de la décennie.

Le bénéfice par action de NACCO a été assez volatil, peut-être sans surprise étant donné qu’il opère dans des secteurs des ressources naturelles qui connaissent des prix volatils, mais aussi des cycles de demande d’expansion et de ralentissement. En outre, l’activité charbon de la société est soumise à une baisse de la demande au fil du temps, étant donné que la demande de charbon elle-même continue de baisser. Les lois environnementales ont rendu illégal l’utilisation du charbon pour produire de l’électricité dans certaines parties des États-Unis et du monde, et ce sera un vent contraire pour NACCO à l’avenir.

Cependant, ses autres activités minières et de matériaux ne subissent pas le même sort. Par conséquent, bien que nous soyons prudents quant à la capacité de l’entreprise à développer son activité charbonnière au fil du temps, NACCO a d’autres options. La base de bénéfices très élevée pour 2021 nous fait estimer une croissance du bénéfice par action de -2% dans les années à venir.

Les avantages concurrentiels sont difficiles à obtenir dans le secteur minier étant donné que tout le monde vend exactement le même produit et que les prix du marché sont déterminés de l’extérieur. Cependant, la direction de NACCO s’est rendu compte depuis longtemps que le charbon n’est pas la voie de l’avenir et n’a pas acquis de nouveaux projets de charbon. Au lieu de cela, ils se sont concentrés sur la maximisation de l’efficacité des actifs existants et sur l’investissement dans des projets autres que le charbon.

La sécurité des dividendes de NACCO est assez bonne malgré la nature naturellement cyclique de ses activités. Nous prévoyons un taux de distribution de dividendes de seulement 12% pour cette année, pouvant atteindre 17% dans les années à venir. Cela devrait permettre à NACCO de continuer à augmenter son dividende, même si les bénéfices diminuent quelque peu, prolongeant ainsi sa séquence actuelle de 36 ans.

Principaux stocks de charbon : Alliance Resource Partners (ARLP)

Source : Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Notre deuxième stock de charbon est Alliance Resource Partners, une autre société de ressources naturelles diversifiée qui produit et commercialise du charbon.

Alliance vend principalement son charbon aux services publics et aux clients industriels, et a une activité pétrolière et gazière relativement petite. Le partenariat dispose d’environ 1,6 milliard de tonnes de réserves de charbon prouvées et démontrables, et est moins diversifié que NACCO en termes de chiffre d’affaires ; Alliance est certainement axée sur le charbon.

Alliance a été fondée en 1971, génère environ 1,5 milliard de dollars de revenus annuels et négocie avec une capitalisation boursière du même montant.

Le partenariat a annoncé ses résultats du troisième trimestre le 25 octobre 2021, et les résultats étaient assez solides par rapport à la période de l’année précédente. Les revenus ont augmenté de 17 % pour atteindre 415 millions de dollars, en raison de volumes de charbon plus élevés, qui ont augmenté de 10 %, ainsi que des prix du pétrole et du gaz nettement plus élevés. Le bénéfice par unité a plus que doublé pour atteindre 44 cents.

Le partenariat s’est concentré sur le contrôle des coûts et les initiatives d’efficacité, et sur la réduction des frais d’intérêts dus au désendettement. Alliance a également ajouté 15,3 millions de tonnes de nouveaux engagements de livraison de charbon jusqu’à la fin de 2024.

Le partenariat a doublé sa distribution trimestrielle à 40 cents par part, et nous prévoyons maintenant que le bénéfice par part atteindra 1,50 $ cette année.

Alliance a eu du mal à se développer pour des raisons évidentes ; le charbon comme source d’énergie a atteint son apogée il y a de nombreuses années. Cependant, les prix du charbon sont assez élevés en ce moment, et l’accent mis par le partenariat sur l’efficacité et le contrôle des coûts augmente sa capacité à résister à la baisse de la demande. Il bénéficie également d’une envergure importante dans le secteur. Au total, nous prévoyons une croissance du bénéfice par part de 8 % dans les années à venir, en gardant à l’esprit que la base de 2021 est faible sur une base historique.

Comme NACCO, les avantages concurrentiels pour Alliance sont difficiles à obtenir dans une entreprise de produits de base. Cependant, Alliance bénéficie d’une grande envergure, ainsi que d’une forte efficacité sur ses sites d’exploitation. En outre, alors que d’autres concurrents se retirent de l’activité en raison de la baisse de la demande à long terme, Alliance devrait gagner des parts de marché au fil du temps. Nous voyons toujours les perspectives à très long terme comme obscures pour Alliance, mais dans un avenir prévisible, elle devrait pouvoir bien se développer.

La sécurité des dividendes d’Alliance a parfois été discutable et la distribution a été réduite à plusieurs reprises au cours de la dernière décennie. Le paiement actuel représente un peu plus de la moitié des gains, il devrait donc être viable pour le moment. Cependant, les investisseurs doivent noter qu’Alliance a une politique de dividende erratique qui fluctue au fil du temps avec les bénéfices.

Dernières pensées

Le charbon n’est peut-être pas le premier secteur qui vient à l’esprit pour trouver d’excellents titres à dividendes, mais avec NACCO et Alliance, nous trouvons leur capacité à générer des revenus pour les actionnaires intéressante.

NACCO offre une très longue séquence d’augmentation des dividendes, ainsi qu’un paiement sûr. Alliance offre un rendement courant très élevé, mais moins de sécurité et un dividende moins fiable.

Selon les objectifs individuels de chaque investisseur, l’un ou les deux peuvent cocher la case pour ceux qui cherchent à générer des revenus au fil du temps.

À la date de publication, Bob Ciura n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bob Ciura travaille chez Sure Dividend depuis 2016. Il supervise tout le contenu de Sure Dividend et de ses sites partenaires. Avant de rejoindre Sure Dividend, Bob était un analyste indépendant des actions. Ses articles ont été publiés sur les principaux sites Web financiers tels que The Motley Fool, Seeking Alpha, Business Insider et plus encore. Bob a obtenu un baccalauréat en finance de l’Université DePaul et un MBA avec une concentration en investissements de l’Université de Notre Dame.