2 Les couples de la saison 3 de «Love Island USA» se séparent

Le couple gagnant de la saison 3 de Love Island, Korey Gandy et Olivia Kaiser, et les finalistes Kyra Lizama et Will Moncada se sont séparés après avoir trouvé l’amour dans la villa. Les deux couples ont révélé la fin de leurs relations sur Instagram cette semaine après avoir assisté à une réunion d’Halloween de Love Island bras dessus bras dessous. Korey a partagé sur Instagram lundi que lui et Kaiser avaient décidé d’arrêter après avoir remporté le grand prix de 100 000 $ en août de cette année.

« Il m’a fallu jusqu’à maintenant pour dire quelque chose parce que je ne voulais pas croire que c’était réel, mais c’était une décision mutuelle de prendre du recul dans notre relation et d’être juste amis pour le moment », a-t-il écrit à côté de photos aimantes. avec Kaiser. « Mon temps avec Liv m’a tellement appris sur moi-même. J’ai réalisé que je pouvais à nouveau être vulnérable et vraiment prendre soin de quelqu’un. Quand nous étions sur l’île de l’amour, tout était parfait et je peux dire que c’était honnêtement le moment le plus heureux de ma vie. «

Il a poursuivi que la poursuite de leur relation dans le monde réel présentait des défis que lui et Kaiser ne pouvaient pas surmonter, mais qu’il n’y avait pas de rancune entre les deux. « Cette fille est sérieusement l’une des plus belles personnes que j’ai jamais rencontrées à l’intérieur comme à l’extérieur. Je la respecterai toujours et prendrai soin d’elle. Je ne peux même pas commencer à expliquer à quel point je suis reconnaissant pour le soutien que nous avons reçu en tant que couple dans l’émission et après l’émission », a-t-il expliqué. « Mais nos voyages, malheureusement, doivent suivre des directions différentes pour le moment. J’aime chacun d’entre vous, donc je ne peux qu’espérer que nous recevrons le même soutien que les individus. »

Le lendemain, Lizama a partagé sur son histoire Instagram qu’elle et Moncada s’étaient également séparées, bien qu’elle n’ait pas révélé quand leur relation s’était terminée. « Il y a eu beaucoup de spéculations concernant le statut de ma relation récemment. J’ai pris du temps pour moi jusqu’à ce que je sois prête à rendre les choses publiques », a-t-elle commencé. Lizama a ensuite révélé qu’elle était actuellement célibataire et qu’elle avait « travé les étapes du chagrin et de la guérison ». Elle a poursuivi de manière énigmatique: « Il n’y a pas de mots pour expliquer à quel point je suis reconnaissante pour l’amour et le soutien que j’ai reçus depuis que certains cas ont été révélés. Je vous aime tous. » Moncada n’a pas encore commenté publiquement la scission.