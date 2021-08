2 milliards de fichiers Asset Manager pour un ETF Crypto Basket

Victory Capital Management, le conseiller en investissement en propriété exclusive de Victory Capital Holding, qui gère 161,9 milliards de dollars d’actifs sous gestion, a lancé le Victory Hashdex Nasdaq Crypto Index Fund LLC.

Ce fonds privé qui offre aux investisseurs accrédités américains un accès aux actifs numériques suit le Nasdaq Crypto Index (NCI).

Ce fonds de panier crypto est principalement composé de Bitcoin (BTC) et d’Ether (ETH), ayant respectivement 62,39 % et 31,70 % de pondération. Les autres actifs cryptographiques de ce fonds incluent Uniswap (UNI), Chainlink (LINK), Litecoin (LTC), Stellar (XLM), Filecoin (FIL) et Bitcoin Cash (BCH).

Les principaux échanges de l’indice incluent Bitstamp, Coinbase, Gemini, itBit et Kraken, tandis que BitGo, Fidelity, Coinbase et Gemini en sont les dépositaires.

L’indice Nasdaq Crypto sera rééquilibré tous les trimestres, facturant des frais de gestion de 1,75 %. La souscription peut être effectuée quotidiennement, tandis que les rachats quotidiens sont accompagnés d’un préavis de 3 jours ouvrables. Le fonds a un investissement initial minimum de 25 000 $ et des investissements ultérieurs de 10 000 $.

Venant sans aucun blocage, contrairement au plus grand gestionnaire d’actifs numériques au monde, Grayscale, la société pense que ce nouveau privé est unique en raison de son accès multi-pièces, de sa liquidité quotidienne à la NAV et de la gouvernance de l’indice Nasdaq.

«Nous sommes convaincus que nous sommes sur le point de réaliser des progrès rapides et remarquables dans ce domaine, et le Victory Hashdex Nasdaq Crypto Index Fund, ainsi qu’une future offre potentielle d’ETF, offriront à nos clients une exposition pratique à plusieurs pièces tout en introduisant un nouvelle classe d’actifs pour leurs portefeuilles », a déclaré Mannik Dhillon, CFA, CAIA, président de VictoryShares & Solutions.

La société a également déposé une première déclaration d’enregistrement auprès de la SEC pour proposer la stratégie du Fonds dans un véhicule ETF.

Ce nouveau dossier intervient alors que Grayscale a annoncé le vétéran David LaValle en tant que responsable mondial de l’ETF.

« Un timing plutôt intéressant étant donné l’eau froide que Gensler a versée sur les ETF de bitcoins physiques 33 Act. Prob l’avait prévu à l’époque et je veux juste avoir un chapeau sur le ring. Mais le problème ne sera pas approuvé de sitôt », a commenté Eric Balchunas, analyste principal des ETF chez Bloomberg.

S’exprimant mardi au Aspen Security Forum, le président de la SEC américaine, Gary Gensler, a déclaré qu’il était intéressé par un ETF Bitcoin conforme aux règles strictes de la SEC pour les fonds communs de placement, ce qui a déçu le secteur car un tel ETF n’a pas beaucoup de succès.

Il s’agit d’ETF adossés physiquement, comme on peut le voir dans le cas des lingots, où l’ETF à terme sur or DGL détient moins de 1 % des actifs des ETF sur or adossés physiquement.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.