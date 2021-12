2 millions de livres ont été vendues alors vérifiez votre réfrigérateur maintenant

Après un rappel de chou-fleur et un rappel de poisson en raison d’une contamination potentielle par Listeria monocytogenes, nous avons maintenant un rappel massif de viande de porc basé sur des préoccupations similaires. Alexander & Hornung a annoncé le 5 décembre un rappel de viande de porc de plus de 234 000 livres de jambon entièrement cuit et de pepperoni, après que l’échantillonnage a retourné des traces de Listeria.

Maintenant, la société a étendu le rappel pour inclure plus de 2 320 000 livres de produits de viande de porc.

Séparément, mais en rapport avec le rappel initial de viande, Whole Foods a annoncé un rappel de jambons entièrement cuits de Wellshire Farms soupçonnés d’être contaminés par Listeria. C’est parce que Wellshire Farms travaille avec Alexander & Hornung en tant que co-emballeur.

Si vous avez de la viande de porc ou du jambon de ce rappel, il est impératif que vous ne le mangiez pas.

Rappel de viande de porc Alexander & Hornung

Le service de sécurité alimentaire et d’inspection des aliments (FSIS) du département américain de l’Agriculture (USDA) a annoncé la semaine dernière le rappel de viande de porc Alexander & Hornung. Six jours plus tard, le FSIS a mis à jour l’annonce. La société a étendu le rappel de 234 391 livres à 2 320 774 livres de produits potentiellement contaminés.

Alexander & Hornung ont informé le FSIS que l’échantillonnage des produits a rapporté des résultats positifs pour Listeria. Cependant, il n’y a eu aucun cas d’effets indésirables confirmés, selon le communiqué de presse.

Les produits visés par le rappel de viande de porc portent le numéro d’établissement « EST. M10125″ à l’intérieur de la marque d’inspection USDA. L’entreprise a vendu ces produits dans tout le pays, donc tout le monde devrait être à l’affût.

Il y a une liste massive de produits de viande de porc dans le rappel, vendus sous diverses marques Alexander & Hornung. Ils sont disponibles dans différents poids d’emballage et comportent différentes dates de « vente avant » ou de « meilleur achat ». Vous aurez envie d’inspecter la liste complète en détail sur ce lien, qui comprend 27 produits distincts. Les étiquettes des aliments illustrées peuvent être vues dans ce document, avec le fichier PDF comprenant 55 étiquettes différentes.

Pourquoi les infections à Listeria peuvent être dangereuses

Une infection à Listeria peut entraîner la listériose, une maladie qui peut être mortelle pour certains groupes de patients. C’est pourquoi vous ne devriez manger aucun des produits visés par le rappel de viande de porc. Voici à quoi peuvent ressembler les symptômes après l’ingestion d’aliments contenant la bactérie :

La listériose peut provoquer de la fièvre, des douleurs musculaires, des maux de tête, une raideur de la nuque, de la confusion, une perte d’équilibre et des convulsions parfois précédées de diarrhée ou d’autres symptômes gastro-intestinaux. Une infection invasive se propage au-delà du tractus gastro-intestinal. Chez les femmes enceintes, l’infection peut provoquer des fausses couches, des mortinaissances, un accouchement prématuré ou une infection potentiellement mortelle du nouveau-né. En outre, des infections graves et parfois mortelles chez les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli. La listériose est traitée avec des antibiotiques. Les personnes appartenant aux catégories à haut risque qui présentent des symptômes pseudo-grippaux dans les deux mois suivant la consommation d’aliments contaminés devraient consulter un médecin et informer le fournisseur de soins de santé de la consommation d’aliments contaminés. –FSIS

Ce que tu devrais faire

Si vous avez encore l’un des produits de viande de porc rappelés dans votre réfrigérateur ou congélateur, vous ne devriez en consommer aucun. Au lieu de cela, le FSIS conseille aux clients de jeter le produit ou de le rapporter au lieu d’achat.

Vous devriez également envisager de consulter un médecin si vous soupçonnez des effets indésirables liés à la consommation de viande de porc Alexander & Hornung faisant partie du rappel.

L’annonce officielle comprend les coordonnées de l’entreprise et de l’USDA si vous avez besoin de plus de conseils.

Whole Foods a publié sa propre annonce de rappel de viande de porc sur son site Web, où il mentionne les jambons entièrement cuits de Wellshire Farms. Le détaillant renvoie à l’annonce de rappel élargie du FSIS Alexander & Hornung sur son site Web. Le document de liste de rappel de viande disponible sur ce lien comprend 5 produits de marque Wellshire.