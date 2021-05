2 millions d’emplois supplémentaires sauvés grâce à la reprise économique de Covid | Politique | Nouvelles

Banque d’Angleterre: un expert analyse les prévisions de l’économie britannique

Rishi Sunak a annoncé: «Notre plan fonctionne.» Le chancelier a déclaré que le taux de chômage sera probablement la moitié de ce qui était initialement craint après la pandémie de l’année dernière. Il a déclaré aux députés que l’aide du Trésor pour les travailleurs et les entreprises au fur et à mesure que le verrouillage se facilitait, contribuait à la reprise. «Bien que notre reprise soit longue et difficile, il ne fait aucun doute maintenant que notre plan fonctionne», a déclaré M. Sunak lors d’un débat à la Chambre des communes sur le discours de la reine.

Le verdict positif de la chancelière est venu sur le dos de chiffres montrant que la production (PIB) a bondi de 2,1% en mars. Dans l’ensemble, au cours des trois premiers mois de l’année, l’économie a reculé de 1,5% en raison du blocage hivernal.

Mais la contraction était bien inférieure aux 3,8% de plongée prévus par le Bureau de la responsabilité budgétaire.

La Banque d’Angleterre a déclaré qu’elle s’attend à ce que l’économie se rétablisse rapidement à mesure que les dépenses augmentent avec la réouverture des entreprises – et qu’elle croisse de 7,25% cette année.

Les économistes prévoient une frénésie de dépenses estivales, avec la feuille de route du gouvernement hors de verrouillage qui doit se terminer le 21 juin.

Ana Boata, responsable de la recherche macroéconomique chez la compagnie d’assurance-crédit Euler Hermes, a déclaré: «Les entreprises et le gouvernement penseront que ces données marquent un tournant pour l’économie britannique.

Le chancelier a déclaré que le chômage serait probablement la moitié de ce qui était craint (Image: .)

«On espère que cela pourrait être le début d’un long été chaud pour les entreprises britanniques.»

Avec l’optimisme croissant, un économiste de haut niveau a déclaré qu’une croissance économique plus rapide que prévu pourrait aider le chancelier à éviter les augmentations d’impôts.

Dans le Daily Express, Andrew Goodwin, économiste britannique en chef d’Oxford Economics, a déclaré: «Nous devrions assister à un très fort rebond des dépenses de consommation.»

Conformément aux prévisions de la Banque, il s’attend à ce que l’économie atteigne les niveaux d’avant la pandémie cette année.

Une baisse du chômage pourrait causer moins de dégâts que prévu: «Cela donnera plus d’options à la chancelière. Cela devrait signifier qu’il n’est pas nécessaire de nouvelles hausses d’impôts.

Ana Boata a déclaré que les données marquaient un tournant pour l’économie britannique (Image: Droit et Croissance)

M. Sunak a visité hier la Pillars Brewery à Walthamstow, dans l’est de Londres, pour voir le personnel se préparer à la réouverture de l’hospitalité intérieure lundi prochain et a été accueilli par les cofondateurs Gavin Litton et Omar Razaq.

M. Sunak a déclaré: «C’est formidable de voir des entreprises comme Pillars qui ont été soutenues par le gouvernement pendant la pandémie se remettre sur pied alors que l’économie commence à se redresser.» Un porte-parole de la société a déclaré qu’il était utile de parler à la chancelière «des défis auxquels notre entreprise a été confrontée et de la manière dont nous avons constaté la réouverture.

«Ce fut un soulagement d’accueillir notre personnel de retour de congé. Nous recrutons également de nouveaux membres dans le cadre du programme Kickstart du gouvernement. »

Lors du débat à la Chambre des communes, M. Sunak a déclaré que les patrons «commencent également à se sentir plus confiants.

«Alors que de nombreuses entreprises ont été durement touchées par la pandémie, les dernières données montrent que le nombre d’entreprises devenues insolvables a en fait diminué de près d’un quart l’an dernier par rapport à l’année précédente.

«Lorsque le programme de congé prendra fin en septembre, nous aurons aidé à payer les salaires des gens pendant un an et demi, soutenant à son apogée les emplois de près de neuf millions de personnes.»

On s’attend à ce que l’économie atteigne ses niveaux d’avant la pandémie cette année (Image: .)

La chancelière a poursuivi: «Nous avons protégé les revenus de plus de 2,7 millions de travailleurs indépendants, soutenu des entreprises pour maintenir les gens au travail avec des dizaines de milliards de livres de prêts, des subventions et des réductions d’impôts et soutenu les plus vulnérables à travers la crise avec un renforcement du filet de sécurité, augmentation du financement des autorités locales et des services publics et aide au secteur caritatif.

«Au début de cette crise, le chômage devait atteindre 12% ou plus. On s’attend maintenant à ce qu’il atteigne environ la moitié de ce niveau.

«Cela signifie que près de deux millions de personnes perdent leur emploi de moins qu’on ne le craignait auparavant, et notre taux de chômage est aujourd’hui l’un des plus bas du G7 – inférieur à celui de l’Italie, de la France, du Canada et des États-Unis.

M. Sunak a averti que le plein rebond des effets de la pandémie serait long.

«Il faudra beaucoup de temps à ce pays et au monde entier pour se remettre complètement du choc qui a entraîné la plus forte baisse de production en 300 ans. Mais si notre reprise sera longue et difficile, il ne fait aucun doute maintenant que notre plan fonctionne.

Le chancelier a averti qu’un rebond complet des effets de la pandémie serait un long parcours (Image: .)

«Mais nous ne serons jamais complaisants – 800 000 personnes ont perdu leur emploi à cause de cette crise et aucun chancelier ne peut garantir qu’il n’y aura plus de pertes d’emplois. Les gens qui perdent leur emploi sont ce qui me pèse le plus. »

Rachel Reeves, nouvellement nommée chancelière de l’ombre après un remaniement travailliste, a répondu: «Ce n’est vraiment pas le moment de se contenter de tapisser les fissures, au lieu de cela, nous devons correspondre à l’échelle du moment auquel notre peuple et notre planète sont confrontés.

«Nous devons mettre fin à l’insécurité et au manque d’opportunités dans notre économie pour beaucoup trop de gens.»

Auparavant, M. Sunak avait salué les données montrant que l’économie rebondissait en mars.

Il a déclaré: «Malgré un début d’année difficile, la croissance économique en mars est un signe prometteur des choses à venir.

«Notre plan pour l’emploi fonctionne – à la suite du programme complet que nous avons mis en place, on s’attend à ce que près de deux millions de personnes de moins au chômage soient au chômage par rapport aux prévisions initiales, et l’économie britannique est en bonne position pour croître rapidement à mesure que nous sortons de la pandémie.

«Même avec cette nouvelle positive, nous savons que de nombreuses entreprises et personnes ont encore besoin de notre aide.

«C’est pourquoi je tiens à rassurer tout le monde aujourd’hui sur le fait que notre Plan pour l’emploi continuera à créer, soutenir et protéger des emplois dans les mois à venir.

«Nous avons prolongé les programmes de travail indépendant et de congé jusqu’en septembre, tandis que des programmes comme Kickstart contribuent déjà à créer des milliers de nouveaux emplois pour les jeunes.

«Alors que nous rouvrons prudemment l’économie, je continuerai de prendre toutes les mesures nécessaires pour soutenir notre reprise.»