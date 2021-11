2 Moonshot Biotechs avec un potentiel 10x

Cet article est extrait de la newsletter Moonshot Investor de Tom Yeung. Pour vous assurer de ne manquer aucun des 100 choix potentiels de Tom, abonnez-vous à sa liste de diffusion ici.

Source : Shutterstock

Un Moonshot biotechnologique prend son envol

Jeudi, Longeveron (NASDAQ :LGVN) a publié un communiqué de presse qui enverrait les investisseurs sur la lune :

« La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé la désignation de maladie pédiatrique rare (RPD) au Lomecel-B pour le traitement du syndrome du cœur gauche hypoplasique (HLHS), une malformation cardiaque congénitale rare et potentiellement mortelle chez les nourrissons. »

Ce n’est même pas encore Noël.

LGVN bondirait de 400% à 14,75 $ en deux jours. La désignation RPD est essentiellement une approbation de la FDA dans les cas où une maladie est si rare que les régulateurs sont prêts à renoncer à des essais cliniques complets.

Alors, comment l’investisseur Moonshot a-t-il réussi à trouver cette biotechnologie alors qu’elle se négociait à moins de 3 $ le mois dernier ?

Simple. Les initiés de LGVN achetaient des actions.

Il s’avère que certains dirigeants de biotechnologie sont également des commerçants avertis. Ces gens intelligents utilisent souvent leurs connaissances durement acquises pour prédire les résultats des essais cliniques, réalisant ainsi des bénéfices légaux. Et tant qu’ils évitent d’utiliser des informations financières ou réglementaires, les initiés sont généralement exclus de la liste « méchante » de la SEC (les régulateurs : « avez-vous été un bon garçon cette année aussi ? Ici… vous avez des actions 10x. »)

Noël en novembre

À mesure que les essais cliniques reviendront aux niveaux d’avant la pandémie, les investisseurs verront probablement davantage de ces paris Moonshot revenir en jeu.

Source : Catalyst Labs / Shutterstock.com

Insider Track Biotech

L’investissement Moonshot rend l’investissement biotechnologique facile. Ouvrez une liste des plus performantes de la semaine, et les actions biotech en représentent souvent la moitié ou plus.

Mais il y a deux inconvénients qui découragent fréquemment les investisseurs.

Premièrement, les biotechnologies sont risquées.

Dans un sens, ces sociétés de recherche ressemblent beaucoup à des parents stressés. Les mamans et les papas pourraient espérer que leur enfant deviendra un jour un PDG ou un milliardaire de crypto-monnaie. Mais les parents ont finalement peu de contrôle sur les ambitions de leur enfant, surtout une fois que l’enfant quitte le nid. De même, une fois qu’une entreprise de biotechnologie a choisi un médicament, un dosage et une population de test, il appartient aux essais cliniques de déterminer si le médicament est approuvé.

Deuxièmement, les investisseurs en biotechnologie ont besoin de patience. L’essai clinique moyen prend sept ans pour être achevé, et le long processus d’examen de la FDA peut en ajouter plusieurs autres. Mais les investisseurs de Moonshot peuvent toujours obtenir des rendements au fur et à mesure que les médicaments progressent dans les trois phases d’essais cliniques.

C’est pourquoi, pour ceux qui sont prêts à perdre des paris en cours de route, les entreprises de biotechnologie offrent une opportunité Moonshot unique en son genre, difficile à battre. C’est particulièrement vrai si vous investissez avec des cotes supérieures à la moyenne… en utilisant le Piste d’initié stratégie.

Windtree Therapeutics (WINT)

Le Moonshot Investor a présenté cette société pour la première fois en octobre. Les initiés ont depuis acheté plus d’actions, ce qui en fait un top Piste d’initié prendre:

PDG. Acheté 7 200 $

Réalisateur. Acheté 95 000 $

Windtree Therapeutics (NASDAQ :HIVER) est une action à microcapitalisation axée sur le traitement des maladies pulmonaires et cardiaques. Cinq de ses candidats médicaments font actuellement l’objet d’essais de phase 2, tandis qu’un sixième est en études précliniques.

La raison d’acheter WINT est simple : la startup poursuit de grandes maladies, ce qui signifie de gros gains si un médicament s’avère efficace.

Considérez les maladies cardiaques, une affection ciblée par trois des candidats-médicaments de WINT. La National Association for Biomedical Research (NABR) estime que les Américains dépensent 193 milliards de dollars par an pour traiter cette maladie, ce qui en fait la maladie la plus chère aux États-Unis.

Ensuite, il y a des lésions pulmonaires, une condition que le tensioactif KL4 de WINT tente d’aider à inverser. Si leur candidat peut réparer certains des dommages potentiels à long terme de Covid-19, WINT vaudra des centaines de millions de dollars du jour au lendemain.

Bien que les candidats-médicaments de Windtree ne soient pas aussi « slam-dunk » que ceux de Longeveron, la capitalisation boursière de 44 millions de dollars du premier en fait un pari unilatéral. Ceux qui sont prêts à risquer une perte totale dans un investissement Windtree gagneront 50 fois leur argent si les choses se passent bien.

Oxford BioDynamics (OXBOF)

Cette semaine, le Piste d’initié Strategy ajoute une nouvelle entreprise de biotechnologie à sa liste : Oxford BioDynamics (OTCMKTS :OXBOF), une startup basée au Royaume-Uni issue de l’Université d’Oxford en 2007.

Président par intérim. Acheté 1 137 500 GBP

CFO. Acheté 4 500 GBP

OXBOF développe une série de kits de tests génétiques pour profiler les biomarqueurs. Son lancement le plus récent, l’EpiSwitch CST, aide les médecins à prédire la gravité potentielle de Covid-19 chez les patients. D’autres kits en préparation incluent ceux pour le cancer de la prostate, le cancer colorectal et le lymphome canin (c’est-à-dire les cancers chez les animaux de compagnie).

Le marché des produits d’Oxford Biodynamics est vaste. De nombreux cancers, comme ceux du foie, du nasopharynx et de la peau, sont difficiles à détecter sans biopsies ou tests sanguins moins précis. Un test capable de détecter des traces de biomarqueurs cancéreux aiderait les médecins et les patients à identifier les cancers beaucoup plus tôt.

EpiSwitch d’OXBOF peut également aider les chercheurs à concevoir de nouveaux médicaments. La course à la guérison de la maladie d’Alzheimer, par exemple, bénéficiera grandement de meilleurs tests de biomarqueurs. L’entreprise affirme qu’elle peut tripler la probabilité d’amener un médicament à l’approbation finale.

Alors pourquoi les dirigeants choisissent-ils maintenant d’acheter des actions ? Il y a deux surprises dans les travaux. Premièrement, la société a indiqué qu’elle avait réservé 2,5 millions de livres sterling d’incitations après la fin de la période. Si l’on ajoute les 3,6 millions de livres sterling levés en octobre, les états financiers les plus récents d’OXBOF sous-estiment les liquidités de près de la moitié.

Deuxièmement, la société a lancé deux nouveaux produits après son dernier rapport semestriel de cette année. Personne, à part les initiés, ne sait à quel point les ventes d’EpiSwitch se portent bien. Et si les mêmes dirigeants votent « oui » avec leurs pieds (en achetant plus d’actions), alors les investisseurs réguliers devraient faire attention et examiner en profondeur.

Oxford BioDynamics négocie OTC aux États-Unis pour 1,15 $.

Source : Catalyst Labs / Shutterstock.com

Meme Biotechs

Cela a été une année difficile pour de nombreux stocks de mèmes liés à la santé. Reddit-favori Sorrento Therapeutics (NASDAQ :SRNE) a chuté de 45 % depuis que j’ai recommandé aux investisseurs de rester à l’écart :

« Plutôt que de se concentrer sur la création de traitements contre le cancer commercialisables, la direction s’est plutôt concentrée sur l’augmentation du cours de son action pour acheter des moonshots douteux. »

Pendant ce temps, Trèfle Santé (CLOV) a encore baissé depuis qu’il figure sur la liste des « ventes » de cette newsletter :

« Medicare Advantage est déjà une entreprise délicate. C’est encore plus dur quand on est accusé d’avoir enfreint la loi Stark.

La question clé se résume à l’évaluation. Les actions liées à la santé diffèrent de la plupart des actions meme, car quel que soit le montant d’argent que vous collectez, l’argent ne peut garantir qu’un médicament ou un produit de santé fonctionnera (bien que remettre aux patients une valise pleine d’argent puisse les faire se sentir mieux, au moins).

Cela signifie que les cours boursiers élevés des entreprises de biotechnologie ne produisent pas la même magie qu’ils pourraient, par exemple, un quasi-faillite Divertissement AMC (NYSE :AMC). Cela pourrait en fait fonctionner à l’envers puisque les cours boursiers élevés rendent les entreprises de biotechnologie moins attrayantes pour les acquéreurs potentiels.

Vs juridique. Délit d’initié illégal dans la biotechnologie

En 2005, l’avocat général de la société basée au Massachusetts Biogène (NASDAQ :BIIB) Thomas Bucknum a abandonné 6 millions de dollars d’actions de son employeur à rabais. Il est vite devenu clair pourquoi.

Dix jours plus tard, Biogen a annoncé une suspension du médicament phare Tysabri pour des raisons de sécurité. L’action BIIB chuterait de 42% en une seule journée. La Securities and Exchange Commission a finalement poursuivi M. Bucknum, et l’affaire a été réglée pour une amende de 3 millions de dollars sans aveu ni démenti d’acte répréhensible (on ne peut que supposer qu’il a reçu un morceau de charbon pour Noël cette année-là).

De tels cas mettent en évidence la préférence de la SEC pour la poursuite des cas clairs. Il est beaucoup plus facile de prouver le délit d’initié autour des annonces d’entreprise que sur les approbations de médicaments. L’un des cas les plus récents en août concernait un ancien employé qui avait acheté des options à court terme hors du cours sur Incyte avant l’annonce d’une fusion.

Heureusement, la plupart des échanges de cadres dans les sociétés de biotechnologie sont de type légal. L’efficacité des médicaments est incertaine et même les meilleurs experts peuvent faire de fausses prédictions.

Donc, si vous êtes prêt à subir des pertes en cours de route, il existe peu de meilleures façons de faire des paris unilatéraux qui peuvent vous envoyer sur la lune.

PS Voulez-vous en savoir plus sur les crypto-monnaies ? Penny actions ? Options ? Laissez-moi une note à moonshots@investorplace.com ou contactez-moi sur LinkedIn et faites-moi savoir ce que vous aimeriez voir.

RAPPORT GRATUIT: 17 Reddit Penny Stocks à acheter maintenant

Thomas Yeung est un expert lorsqu’il s’agit de trouver des opportunités de croissance rapide sur Reddit. Il a recommandé Dogecoin avant qu’il ne monte en flèche à plus de 8 000 %, Ripple avant qu’il ne s’envole de plus de 480% et Cardano avant qu’il ne monte en flèche de 460%. Maintenant, dans un nouveau rapport, il nomme 17 de ses penny stocks Reddit préférés. Réclamez votre COPIE GRATUITE ici!

À la date de publication, Tom Yeung n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tom Yeung, CFA, est un conseiller en placement inscrit dont la mission est d’apporter de la simplicité au monde de l’investissement.