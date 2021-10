2 Navy SEALS, 4 Marines, un major de l’Air Force poursuivent Biden

de WND :

Liberty Counsel a annoncé vendredi un recours collectif au nom des membres des cinq branches de l’armée américaine – l’armée, la marine, l’armée de l’air, les marines et les garde-côtes – contre le président Joe Biden pour ses ordres de prendre les tirs expérimentaux de COVID ou de faire face décharge déshonorante.

« L’administration Biden n’a pas le pouvoir d’exiger les injections COVID pour l’armée ou pour les employés fédéraux ou les entrepreneurs civils », a expliqué Mat Staver, président de Liberty Counsel.

« L’administration Biden ne peut pas non plus prétendre que la loi fédérale sur la restauration de la liberté de religion et le premier amendement ne s’appliquent pas à ses mandats illégaux. Le commandant en chef doit mettre fin à ce traitement honteux et à ces mauvais traitements infligés à nos courageux héros militaires. Forcer les injections de COVID sans consentement ni considération pour leurs croyances religieuses sincères est illégal. »

L’action devant le tribunal de district des États-Unis en Floride est au nom de deux Navy SEALs, un Navy EOD Officer, un Navy Senior Chief Petty Officer, un Navy Chapelain, deux Marine Lt. Colonels, deux Marine Caporals, un Air Force Major, un Air sergent technique de la force, un garde national de l’armée, un colonel de l’armée et un lieutenant des garde-côtes.

Il demande une ordonnance d’interdiction temporaire empêchant Biden et ses personnes nommées de « faire respecter, menacer de faire respecter, tenter de faire respecter ou autrement exiger le respect du mandat fédéral sur les vaccins COVID-19… »

Les autres accusés sont le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et le secrétaire à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas.

Liberty Counsel a déclaré que les plaignants non militaires comprennent un entrepreneur du ministère de la Défense qui a mené des évaluations et des études quantitatives et qualitatives en matière de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, dont les évaluations sont communiquées à la haute direction du DOD pour éclairer les décisions sur l’emploi, l’affectation et l’approvisionnement futurs ; un ingénieur civil fédéral employé par un grand sous-traitant de la défense militaire qui fournit des écrans LCD utilisés dans les avions des forces armées des États-Unis ; un employeur entrepreneur civil fédéral dont l’entreprise développe et prend en charge les systèmes d’armes militaires, y compris les véhicules terrestres actuels et de prochaine génération pour l’armée et les navires de la marine de prochaine génération ; une employée fédérale d’un entrepreneur nucléaire qui est une jeune femme opposée à l’avortement et qui souhaite un jour avoir ses propres enfants ; et un Département de l’énergie Civilian Nuclear Tech qui travaille au Laboratoire national de Los Alamos.

Les personnes pour lesquelles l’affaire a été déposée ne sont pas nommées, mais dans une déclaration sous serment à l’aumônier de la marine, l’aumônier de la marine a expliqué: «J’ai personnellement observé (et les marins m’en ont parlé au cours de mes conseils) d’énormes quantités de coercition, d’intimidation, de censure et d’intimidation. étant mis en avant par le commandement contre le personnel qui a exprimé des objections de toute nature aux mandats de tir COVID, y compris des objections religieuses… Et clairement, l’armée a perdu plus de vies à cause de l’augmentation des suicides de 2020-2021 (au moins 1 012) qu’à tous les COVID en 2 ans (~52), mais le suicide n’a pas été au centre des préoccupations. »

C’est Austin qui a envoyé le 24 août la « Vaccination obligatoire contre la maladie à coronavirus 2019 des membres du service de la Défense ».

Mais Matthew Oster, qui fait partie du groupe de travail COVID de Biden, a admis que les injections « provoquaient une myocardite » chez les « jeunes hommes », et le Journal of the American Medical Association Cardiology a confirmé: « Myocardite après immunisation avec des vaccins à ARNm COVID-19 chez les membres de l’armée américaine.

Puis, le 9 septembre, Biden a émis une ordonnance similaire pour les travailleurs fédéraux.

