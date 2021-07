2 officiers de Baltimore inculpés d’agression présumée contre un adolescent ⋆ .

in

Un officier de police de Baltimore et son sergent surveillant ont été inculpés après que l’officier aurait frappé un adolescent suspect sur le trottoir et menacé de l’étouffer à mort alors qu’il luttait pour le menotter, ont annoncé vendredi les procureurs.

Les procureurs de la ville disent officier de Baltimore Maxwell Dundore Le retrait présumé du jeune de 17 ans recherché en lien avec une voiture volée était injustifié et équivalait à une agression. Il a été inculpé de voies de fait et d’inconduite au deuxième degré. Son superviseur, le Sgt. Brendan O’Leary, a été inculpé d’inconduite et de fausse déclaration après avoir prétendument minimisé et déformé les actions de son collègue sur un rapport écrit.

Procureur de l’État de Baltimore Marilyn Mosby’s Le bureau déclare que l’affaire a commencé lorsque Dundore a vu l’adolescent sortir d’une voiture qui aurait été volée et essayer de s’enfuir. L’officier a réussi à l’attraper et tous deux sont tombés au sol. Lorsque le suspect a réussi à se lever, Dundore l’aurait alors attrapé par la taille et l’aurait claqué face contre terre sur le trottoir.

Enroulant ses jambes autour de l’adolescent et son bras gauche autour de son cou, l’acte d’accusation allègue que Dundore a alors « augmenté la force de sa prise » tandis qu’un autre officier tentait de sécuriser les jambes du suspect. Alors que Dundore maintenait une emprise sur le menton et la gorge de l’adolescent, l’acte d’accusation allègue que le suspect « avait du mal à respirer ».

Les procureurs ont déclaré que l’officier avait été entendu en train de dire: “Je vais vous étrangler, je vais vous tuer”, avant de relâcher son emprise alors que plusieurs officiers arrivaient et attachaient le suspect aux menottes. Alors qu’il enjambait l’adolescent suspect, Dundore lui a « donné un coup de pied dans le dos », selon l’acte d’accusation.

Le rapport de police soumis par O’Leary a non seulement minimisé la gravité des actions de Dundore ce jour-là en avril 2020, mais “a sensiblement déformé la nature de l’incident pour justifier une conduite policière illégale et induire les enquêteurs en erreur”, ont allégué les procureurs.

Dans un communiqué publié vendredi, le service de police de Baltimore a déclaré que Dundore et O’Leary avaient été suspendus et mis en fonctions administratives en attendant le résultat de l’enquête. L’agence de police a déclaré avoir ouvert une enquête interne et renvoyé l’incident au bureau de Mosby. Il n’y avait pas d’avocats inscrits pour les policiers accusés dans les dossiers du tribunal. Le couple a été inculpé jeudi par un grand jury.

“Ces actes d’accusation démontrent notre engagement à garantir une norme de justice pour tous”, a déclaré Mosby dans un communiqué.

Depuis janvier 2017, Baltimore fait l’objet d’un décret de consentement fédéral après que le ministère américain de la Justice a publié un rapport cinglant détaillant des schémas de longue date de profilage racial et de force excessive au sein des forces de police de la ville. Le ministère de la Justice a commencé à enquêter sur la police de Baltimore après la mort en avril 2015 de Freddie gris, un jeune homme noir qui a été mortellement blessé alors qu’il était sous la garde d’officiers.

S’il est reconnu coupable, Dundore encourt une peine maximale de 10 ans de prison d’État, tandis qu’O’Leary encourt six mois pour avoir fait une fausse déclaration.

