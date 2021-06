Deux personnes à bord d’un bateau de croisière avec un équipage et des passagers entièrement vaccinés ont malgré tout été testées positives pour COVID-19, a indiqué la compagnie dans un communiqué.

Les passagers à bord du navire Celebrity Millennium de Celebrity Cruises se sont révélés positifs pour COVID-19 après avoir été examinés à la fin du voyage, a déclaré le Royal Carribean Group dans un communiqué. Les passagers ont été placés en isolement sous surveillance médicale et sont asymptomatiques.

#Ça vaut le coup 🛳 Deux passagers du Celebrity Millennium 100% vaccinés testent positifs pour COVID https://t.co/B7fAttB2oa via @USATODAY – Jeff Macke (@JeffMacke) 10 juin 2021

Une preuve de vaccination était requise pour embarquer à bord de la croisière, ainsi qu’un test négatif au moins 72 heures avant le départ de Saint-Martin, où le voyage a commencé, selon le communiqué.

Celebrity Cruise a annoncé en mars qu’ils reprenaient leurs activités en juin, et il s’agissait du premier voyage prévu depuis l’arrêt des fonctions normales l’année dernière, selon ABC News.

Étant donné que le navire naviguait en dehors des États-Unis, les directives des Centers for Disease Control and Prevention ne s’appliquaient pas à la croisière Celebrity, selon USA Today. Bien que l’ensemble de l’équipage et du personnel aient été vaccinés, le CDC affirme qu’il est toujours possible d’être testé positif tout en étant complètement immunisé.

Le porte-parole de la compagnie de croisière, Jonathon Fishman, a déclaré au point de vente que toutes les personnes qui ont eu des contacts étroits avec les passagers ont été testées négatives.

“Cette situation démontre que nos protocoles rigoureux de santé et de sécurité fonctionnent pour protéger notre équipage, nos invités et les communautés que nous visitons”, a déclaré la société.

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible sans frais pour tout éditeur de nouvelles éligible qui peut fournir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected]