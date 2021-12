2 personnages populaires remportent le tournoi de karaté All Valley dans la finale de la saison

Les spoilers de la saison 4 de Cobra Kai sont à venir. La quatrième saison de Cobra Kai est entièrement consacrée au tournoi de karaté All Valley, et l’événement a subi des changements majeurs. Pour la première fois de son histoire, le tournoi a ajouté une championne féminine et une grande championne pour un dojo. Et quand tout a été dit et fait, Hawk (Jacob Bertrand) est devenu le champion des garçons, et Tory (Peyton List) a remporté le côté des filles.

Pour Hawk, c’était une route intéressante pour lui dans la saison 4. Il est passé de Eagle Fang à quitter le karaté tous ensemble après que les enfants de Cobra Kai ont rasé son mohawk dans l’épisode 5. Mais avec l’aide de Demetri (Gianni DeCenzo) Hawk revient au karaté et rejoint Miyagi-Do. Dans le tournoi, Hawk a réussi à traverser la compétition, y compris Kyler (Joe Seo) de Cobra Kai. En demi-finale, Hawk a affronté Miguel, qui s’est blessé au dos pendant le match. Après avoir été autorisé par les médecins à concourir, Miguel a décidé de ne pas revenir au combat et a complètement quitté l’arène.

En finale, Hawk a affronté Robby (Tanner Buchanan) et le match est entré en prolongation après que chacun n’ait marqué qu’un point. Hawk a réussi à marquer le point dans la ronde de la mort subite pour remporter le championnat.

Chez les filles, Tory a dépassé sa compétition pour affronter Samantha (Mary Mouser) en finale. Tory a remporté le match 3-2 pour non seulement remporter le championnat féminin, mais elle a également remporté le grand titre pour Cobra Kai car le dojo a également remporté le concours d’habiletés. Mais après que Tory ait remporté le titre, elle a vu que Terry Silver (Thomas Ian Griffith) a payé l’arbitre dans le match. De plus, à la fin du match, Tory a demandé à Sam si elle allait bien, ce qui a dérouté Sam puisque les deux sont des rivaux acharnés depuis la saison 2. Tory a demandé l’aide de la mère de Sam, Amanda (Courtney Henggeler) depuis qu’elle a des problèmes à la maison. Avant le match, Amanda a demandé à Tory de ne pas blesser Sam en échange de son aide.

Avec Cobra Kai remportant le tournoi, cela signifie que Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Johnny Lawrence (William Zabka) ne peuvent plus enseigner le karaté. Mais avec la saison 5 en route, il y a de fortes chances que les deux trouveront un moyen de remettre Miyagi-Do et Eagle Fang à nouveau opérationnels.