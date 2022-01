2 personnes tuées dans un glissement de terrain dans l’Haryana

Au moins deux personnes ont été tuées samedi lorsqu’une demi-douzaine de camions à benne basculante et certaines machines ont été enterrées dans un glissement de terrain dans la zone minière de Dadam du district de Bhiwani dans l’Haryana, a annoncé la police.

Ils ont déclaré qu’une demi-douzaine de camions à benne basculante et certaines machines avaient été ensevelis sous les débris lorsque le glissement de terrain a eu lieu dans le bloc Tosham.

« Au moins deux personnes sont mortes dans l’incident », a déclaré l’inspecteur Sukhbir du poste de police de Tosham au téléphone. Les morts n’ont pas encore été identifiés, a-t-il déclaré, ajoutant que des opérations de sauvetage étaient en cours.

