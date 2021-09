2 prétendants commerciaux sérieux émergent pour le 49ers QB Jimmy Garoppolo

in

Les jours de Jimmy Garoppolo avec les 49ers de San Francisco semblent comptés. Bien que les deux parties disent tout ce qu’il faut pour le moment, un échange semble imminent.

Après avoir lancé pour 314 verges et un touché lors de la semaine 1 contre les Lions de Detroit, Garoppolo est revenu lors de la semaine 2 contre les Eagles de Philadelphie et a enregistré 189 verges et 1 touché.

En deux matchs, les deux victoires, Garoppolo a en moyenne 9,15 verges par tentative de passe. Fais-en ce que tu veux.

Entre la façon dont l’entraîneur-chef Kyle Shanahan parle du quart recrue Trey Lance et la frustration de plus en plus apparente de Garoppolo face à sa situation, l’écriture est sur le mur.

Quelque chose doit donner.

Selon l’initié de la NFL John Middlekauff, deux équipes ont beaucoup de sens pour Garoppolo en ce moment : l’équipe de football de Washington et les Giants de New York.

“Je pense en fait qu’il a beaucoup de sens pour les DEUX franchises” 😳 Washington a besoin d’un quart-arrière. Les Giants… ont probablement besoin d’un quart-arrière. @JohnMiddlekauff explique pourquoi il pense que les deux équipes devraient jouer pour Jimmy G pic.twitter.com/Bshnsk5oxM – Le volume (@TheVolumeSports) 17 septembre 2021

“Je pense en fait qu’il a beaucoup de sens pour les deux franchises”, a-t-il déclaré.

Les Giants ont actuellement une fiche de 0-2 pour la huitième fois au cours des neuf dernières saisons. Le quart-arrière de troisième année Daniel Jones, il est maintenant devenu évident, ne sera pas le sauveur de la franchise le plus espéré qu’il deviendrait après son début 2019 à chaud.

La semaine dernière, Jones a complété 22 passes sur 32 pour 249 verges et un touché lors de la défaite 30-29 de l’équipe face à l’équipe de football de Washington, mais le souvenir impérissable de cette sortie est ce jeu :

Que le record montre que je suis maintenant sur Daniel Jones pic.twitter.com/vi0EnXFqQp – Dave Portnoy (@stoolpresidente) 17 septembre 2021

L’équipe de football de Washington, quant à elle, a mené Taylor Heinicke à la victoire la semaine dernière contre New York – mais le placard est plutôt vide en ce qui concerne l’unité de passe de l’équipe.

Garoppolo pourrait-il convenir?

Il y a eu des discussions sur l’entraîneur-chef Ron Rivera qui serait peut-être intéressé par un autre passeur vétéran disponible pour intervenir et offrir un soutien pendant que Ryan Fitzpatrick récupère, mais Garoppolo serait objectivement l’option la plus éprouvée.

C’est une robe de mariée. https://t.co/lTPUx6ziGr – Jeu 7 (@game7__) 20 septembre 2021

Surveillez cet endroit.

D’une manière ou d’une autre, les 49ers devront prendre une décision sur Garoppolo le plus tôt possible. Et quelle que soit cette décision, elle pourrait avoir des ramifications massives pour la NFC East.

