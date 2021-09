2 prétendants sérieux se présentent pour un poste d’entraîneur à l’USC

in

L’USC est entré dans le match du week-end dernier contre Stanford en tant que favori prohibitif de 18 points. Les chevaux de Troie ont ensuite perdu 42-28.

Cela s’est avéré être le dernier clou dans le cercueil de Clay Helton.

Moins de 48 heures plus tard, il a été annoncé qu’il était licencié de son poste d’entraîneur-chef de l’USC. Étant donné que d’autres entraîneurs de Pac-12 ridiculisaient ouvertement Helton depuis des années, cette décision n’était pas particulièrement choquante.

Helton est allé 46-24 à son époque en tant qu’entraîneur des Troyens, avec des promesses de temps meilleurs à venir apparemment chaque année. De toute évidence, il manquait tout simplement de tout ce qu’il fallait pour réussir dans l’un des meilleurs emplois du football universitaire, et il incombe maintenant aux dirigeants de l’USC de déterminer comment réparer leur programme en train de couler rapidement.

Au cours de l’épisode de mardi de “Keyshawn, JWill & Max” sur ESPN Radio, l’initié du football universitaire Paul Finebaum a présenté deux candidats intéressants pour succéder à Helton.

“Quelqu’un comme James Franklin de Penn State est le premier nom qui me vient à l’esprit”, a déclaré Finebaum à Johnson. «Il est très charismatique, il a eu un succès incroyable à Vanderbilt. Il a eu un très bon succès à Penn State – ils n’ont pas tout à fait percé, mais ils se sont rapprochés à quelques reprises en termes d’avoir une chance légitime pour le titre national.

L’autre nom à surveiller ? L’entraîneur-chef de l’Oregon Mario Cristobal.

“Après James Franklin, le choix le plus évident est l’entraîneur le plus en vue du pays aujourd’hui et c’est Mario Cristobal de l’Oregon”, a ajouté Finebaum. « Je ne sais pas si vous lui demandez de faire ce mouvement le long de la côte. »

Quoi qu’il en soit, le processus de recherche du prochain entraîneur de l’USC semble être long.

Lors d’une apparition sur “The Herd with Colin Cowherd” mardi, l’ancien quart-arrière des Troyens Mark Sanchez a insisté sur le fait que cette situation ne serait pas résolue de si tôt.

“Tous ceux à qui j’ai parlé à l’école ont dit” Cela va être un long processus “”, a déclaré Sanchez.

« Qu’ils embauchent une entreprise externe ou qu’ils le fassent en interne, c’est une recherche de 3 mois. Tout le monde pense même à ce travail, vous auditionnez maintenant. C’est essentiellement l’ambiance que je reçois. Ils vont prendre leur temps. D’habitude, tu le fais en fin de saison, tu as quelqu’un en tête, fais 2 ou 3 interviews et, boum, 2 semaines plus tard, nouveau coach. Ce truc va prendre 3 mois. Je le pense vraiment. Ils ne nommeront personne pendant la saison. Je pense que Donte Williams a une excellente opportunité en tant qu’intérimaire.

L’autre grand nom qui continue de planer sur la procédure, évidemment, est l’entraîneur-chef des Jaguars de Jacksonville, Urban Meyer.

Mercredi matin, cependant, il a parlé aux médias et a insisté sur le fait qu’il n’avait aucun intérêt pour l’ouverture de l’USC.

https://t.co/lq47crgV3B – Jeu 7 (@game7__) 14 septembre 2021

« Il n’y a aucune chance. Je suis ici et déterminé à bâtir une organisation », a-t-il déclaré.

Bien sûr, les fans n’ont pas pu s’empêcher de remarquer quelque chose d’étrange à propos de Meyer alors qu’il émettait ses démentis. Cela, associé au fait que les joueurs des Jaguars s’en prennent déjà à Meyer et au bavardage sur la façon dont le front office pourrait être ouvert à le licencier plus tôt que prévu, a conduit à la spéculation selon laquelle la porte des chevaux de Troie ne devrait peut-être pas encore être complètement fermée.

D’une manière ou d’une autre, USC doit réussir cette embauche. Que cela prenne peu ou pas de temps, qu’ils paient une tonne ou rien du tout, ils doivent trouver la bonne personne pour le travail. Parce que s’ils ne le font pas, ils condamneront le programme à une autre décennie de médiocrité.

En rapport: Pourquoi Kawhi Leonard a désespérément appelé Wingstop dans une panique