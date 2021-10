2 raisons principales pour lesquelles Tom Brady a quitté les patriotes pour Bucs révélés

Ce week-end, Tom Brady et les Tampa Bay Buccaneers affronteront Bill Belichick et les New England Patriots.

Ce sera le premier retour de Brady à Foxboro depuis son divorce désordonné avec les Patriots il y a plus d’un an.

En raison des deux décennies de succès et d’histoire au cœur de la relation de Brady avec Belichick, cette semaine a fait l’objet de beaucoup d’introspection sur la dynamique du couple.

Lors d’une récente interview avec Mike Florio de Pro Football Talk, l’initié de la NFL Peter King a décomposé les deux principaux facteurs qui ont finalement conduit Brady à quitter la Nouvelle-Angleterre pour Tampa Bay.

“Je pense qu’à la fin, Tom Brady voulait deux choses : il voulait faire l’expérience d’une nouvelle marque de football”, a déclaré King à Florio. «Rappelez-vous, 2019 était sa 29e saison de football – lycée, collège et pro. Tous les 29 ans, il a joué pour un entraîneur défensif. Donc, je pense qu’il voulait vraiment aller quelque part – que ce soit Frank Reich, Kyle Shanahan, Jon Gruden, Bruce Arians – il voulait aller dans un endroit avec un entraîneur offensif qui, selon lui, le comprendrait mieux.

«Je pense que Bill Belichick et Tom Brady s’embrasseront (au Temple de la renommée du football professionnel) à Canton 12, dans 15 ans, quel qu’il soit. Mais je pense que Brady voulait une bouffée d’air frais.

King a également reconnu que Brady et Belichick entretenaient une relation “d’amour difficile”.

“Je pense qu’au cours des 20 années, c’était évidemment une relation amoureuse difficile entre les deux”, a poursuivi King. “Vous savez, vous vous souvenez de l’histoire de Tom Brady qui a été appelé par Bill Belichick en 2007, lors de leur première réunion d’équipe cette année-là.

“Randy Moss est là, il est assis dans le public et il entend Bill Belichick critiquer Tom Brady pour un lancer qu’il a fait lors de leur dernier match, la défaite en séries éliminatoires pour clôturer 2006, et il l’appelle ‘Johnny Foxboro’ – ‘Johnny Foxboro pourrait’ J’ai fait ce lancer. Et donc je pense que Belichick considérait que c’était comme ça qu’il allait traiter ses joueurs – et je veux dire tous ses joueurs, et pour toujours.

Cela correspond bien sûr à quelque chose que l’entraîneur de Brady, Alex Guerrero, a dit récemment.

“C’était comme si Bill n’avait jamais vraiment… Je pense que ses émotions ou ses sentiments n’ont jamais évolué avec l’âge”, a déclaré Guerrero à Karen Guregian du Boston Herald. “Alors que Tom arrivait à la fin de la trentaine ou au début de la quarantaine, je pense que Bill essayait toujours de le traiter comme ce gamin de 20 ans qu’il a repêché. Et tous les joueurs, je pense, ont réalisé que Tom était différent. Il est plus âgé, il devrait donc être traité différemment. Et tous les joueurs, aucun d’eux ne se serait soucié qu’il soit traité différemment.

«Je pense que c’était un truc de Bill. Il n’a jamais évolué. Donc, vous ne pouvez pas traiter quelqu’un qui a la quarantaine comme s’il en avait 20. Ça ne marche pas.

Considérant que même l’entraîneur-chef des Buccaneers, Bruce Arians, s’est moqué de la gestion de Brady par la Nouvelle-Angleterre, il est prudent de supposer que les frictions qui existent entre ces deux parties ne sont pas seulement du charabia médiatique.

La saison dernière, les entraîneurs des Patriots se sont ouvertement moqués de Brady lorsqu’il a eu des difficultés au début de l’année. Puis les rôles se sont inversés lorsque la Nouvelle-Angleterre est tombée au bas de l’AFC East, tandis que Brady a remporté un septième championnat en carrière avec sa nouvelle équipe.

Une rivalité existe clairement.

L’épreuve de force de ce week-end sera-t-elle finalement un événement cathartique qui permettra à chacun de passer sereinement aux prochains chapitres de sa carrière ? Le temps nous le dira.

