2 rappeurs font face à des accusations de meurtre à la suite d’une prétendue fusillade en voiture

Deux rappeurs du Connecticut font face à des accusations de meurtre, à la suite d’une prétendue fusillade en voiture. Complex rapporte qu’Andre Reed, 29 ans, a été placé en état d’arrestation le 10 août. Reginald Miles, 31 ans, a été arrêté plus d’une semaine plus tard, le 19 août. Les deux hommes sont inculpés de meurtre, de complot pour commettre un meurtre et deux chefs de voies de fait au premier degré. Miles fait face à des accusations d’armes supplémentaires, ainsi qu’à une accusation de mise en danger imprudente.

Le tournage en voiture a eu lieu le 24 juillet, à la suite d’un concert que le groupe de rap local de Reed et Miles a fait avec le rappeur Jim Jones à Off the Hook à Waterbury, Connecticut. La fusillade a coûté la vie à Douglas Daniels, 37 ans. Les noms des deux personnes blessées ne semblent pas avoir été divulgués, selon les dossiers de police obtenus par The Hartford Courant. Il est rapporté qu’il y a des séquences vidéo de l’incident, montrant prétendument les suspects dans un SUV alors qu’ils ouvraient le feu sur des piétons.

Une victime de la fusillade aurait déclaré aux enquêteurs que l’individu qui avait ouvert le feu portait un masque rouge. Miles et Reed ont ensuite été identifiés en raison du fait que l’un des artistes du concert portait un masque rouge pendant le spectacle. Les images de surveillance auraient montré que Miles enlevait un masque pendant le tournage du groupe.

NBC CT a rapporté que des agents ont été appelés sur les lieux de la fusillade – à l’intersection d’East Farm Street et d’Orange Street à Waterbury – vers 20 h 15, à la suite d’une plainte concernant des armes. Le média a déclaré que les répartiteurs avaient informé les agents de deux personnes qui auraient été abattues sur la route. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle a déclaré avoir trouvé Daniels, qui avait reçu une balle dans l’épaule et la poitrine, et un autre individu qui avait reçu une balle dans la jambe. Tous deux ont été transportés à l’hôpital pour des soins médicaux.

Les policiers ont découvert une troisième victime à l’hôpital, qui était partie après avoir été frappée à la tête. Malheureusement, Daniels a finalement succombé à ses blessures. Il n’y a actuellement aucun mot sur l’état des deux autres victimes de tirs.

Actuellement, Reed et Miles sont toujours en garde à vue. La caution de Miles est fixée à 3 millions de dollars, tandis que Reed a une caution de 2 millions de dollars. Un témoin qui aurait coopéré avec les autorités a déclaré qu’ils étaient sur la banquette arrière avec Miles pendant la fusillade. Le témoin affirme que Miles s’est penché sur eux pour ouvrir le feu sur le groupe de personnes à l’extérieur. Aucun motif possible n’a été partagé pour le moment.