2 signatures de Wenger et 100 000 £ d’as, 3 joueurs qu’Arsenal devrait vendre en 2022

Photo de Stuart MacFarlane/Arsenal FC via .

2021 a été une année de transformation pour Arsenal, et les signatures de Mikel Arteta ont été la clé de ce changement d’atmosphère autour du club et les ont préparés pour une brillante 2022.

Il y a eu beaucoup de bas et de hauts, et à l’approche de 2022, les fans d’Arsenal peuvent dans l’ensemble être assez optimistes quant à ce qui va arriver dans la seconde moitié de la saison.

Les goûts d’Aaron Ramsdale et Martin Odegaard ont insufflé une nouvelle vie au club, tandis que Ben White et Albert Sambi Lokonga ont apporté une dimension supplémentaire à l’équipe.

En effet, certaines zones du terrain pourraient être améliorées. Et il y a encore des joueurs avec qui Arsenal sera mieux sans se lancer dans la nouvelle année. Voici trois noms que les Gunners devraient vendre en 2022.

Bernd Leno

Lorsque Ramsdale a été signé cet été, personne n’aurait pu prédire à quel point l’ancien gardien de Sheffield United serait bon pour Arsenal. Et pour Bernd Leno, cela a mis l’international allemand en froid.

Avec le joueur de 29 ans, l’un des joueurs les plus performants d’Arsenal depuis son arrivée en 2019, il semble difficile que le bouchon de 100 000 £ par semaine ait été jeté de manière aussi impitoyable. Cependant, cela s’est avéré être la bonne décision, avec Ramsdale beaucoup plus jeune que Leno et beaucoup plus à l’aise avec le ballon.

Avec le coup d’envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 en novembre prochain, Leno doit simplement passer à autre chose s’il veut gagner une place dans l’équipe allemande. Et un joueur de ses qualités est plus que capable de commencer pour de nombreux grands clubs européens l’année prochaine.

Pierre-Emerick Aubameyang

Une autre saison, un autre épisode dramatique de capitainerie à l’Arsenal. Cette fois, impliquant Pierre-Emerick Aubameyang, qui a perdu le brassard à mi-saison.

L’attaquant, qu’Arsène Wenger a signé en 2018, est tombé de son perchoir de façon spectaculaire. L’ancien joueur clé du club qui a renvoyé Arsenal à la gloire de la FA Cup en 2020 pourrait partir l’année prochaine. Et c’est peut-être pour le mieux.

Après tout, l’attaquant a été pauvre au cours des deux dernières saisons. Et avec Alexandre Lacazette bien meilleur qu’Aubameyang, le capitaine gabonais pourrait bien quitter le nord de Londres après s’être fait retirer le brassard et sa place dans l’équipe.

Granit Xhaka

Photo de Marc Atkins/.

Soyons réalistes, vous saviez que Granit Xhaka allait finir sur cette liste. L’international suisse était sur le point de quitter Arsenal cet été pour l’AS Roma. Cependant, un transfert s’est effondré, les Gunners en représailles prolongeant le contrat du milieu de terrain.

En effet, la décision reste aussi bizarre qu’en août. Pourtant, malgré cela, 2022 pourrait et devrait être l’année où Arsenal rompt les liens avec Xhaka, qui a rejoint Arsenal en 2016 en tant que l’une des dernières signatures de Wenger pour le club.

Avec des performances pas à la hauteur et son partenariat avec Thomas Partey qui continue d’aller nulle part au milieu de terrain, Arsenal fera mieux de vendre l’ancienne star de la Bundesliga au cours de la nouvelle année, même avec son nouveau contrat expirant maintenant en 2024.

