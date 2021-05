2 stocks psychédéliques avec un potentiel 10X ‘Shroom Boom’

Vous vous souvenez quand la marijuana était tabou? À l’époque où Cheech & Chong – un duo de comédiens qui a exploité l’apogée du zeitgeist culturel des mauvaises herbes dans les années 70 – a poussé l’enveloppe pour faire avancer leur mouvement de contre-culture alimenté par la drogue, les fumeurs d’herbe étaient encore pour la plupart marginalisés.

La guerre contre la drogue battait son plein, comme Richard Nixon a adopté la Loi sur les substances contrôlées, étiqueté la marijuana un Médicament de l’annexe 1 – l’inscription du pot à côté de la cocaïne et de l’héroïne comme substance extrêmement dangereuse et extrêmement illégale sans «usage médical accepté».

Tellement pour ça…

Aujourd’hui, il n’y a pas de guerre contre la drogue. Le marché mondial de la marijuana légale mesure 17 milliards de dollars et croît à un rythme de 40% par an.

Des décennies de contre-manifestants pro-marijuana, de lobbyistes, de musiciens et d'acteurs ouvertement réceptifs, et bien plus encore, ont contribué à réformer l'image de la marijuana des jours effrayants de Reefer Madness.

Des décennies de contre-manifestants pro-marijuana, de lobbyistes, de musiciens et d’acteurs ouvertement réceptifs, et bien plus encore, ont contribué à réformer l’image de la marijuana des jours effrayants de Reefer Madness.

Mais surtout, la science émergente a changé la perception du public, ouvrant la voie à la légalisation et à une «Marijuana Boom. »

Plus précisément, une abondance de recherches universitaires est sortie dans les années 2000, qui a déballé les avantages médicaux de la marijuana. Dans le même temps, Hollywood est passé de Cheech & Chong seul à dépeindre l’herbe comme une drogue amicale et «amusante», dans des films comme Harold & Kumar, Step Brothers, Half Baked, How High, Friday, Dazed and Confused, Smiley Face, Super High Me, et bien plus encore.

La marijuana s’est déstigmatisée…

Les attitudes des consommateurs ont changé…

L’évolution de la perception du public s’est transformée en une demande publique croissante de légalisation…

Quelques protestations et factures plus tard, la marijuana n’était pas seulement légalisée – elle est devenue l’un des marchés de consommation les plus chauds au monde.

Si vous avez manqué d’investir tôt dans le boom de la marijuana, ne vous inquiétez pas.

À l’heure actuelle, un autre médicament de l’annexe 1 est dans la première manche à suivre les traces explosives de la marijuana: psychédéliques.

Oui. Ces psychédéliques. Champignons magiques. LSD. MDMA. DMT.

Pendant des années et des années, la société a considéré les psychédéliques comme des drogues dures à éviter – mais les choses n’étaient pas toujours comme ça …

Revenons en arrière de 70 ans.

Dans les années 1950, un groupe de psychiatres pionniers en Californie dirigé par Humphry Osmond expérimentait activement les psychédéliques et découvrait que les drogues hallucinogènes avaient immense potentiel thérapeutique.

Mais la réaction sociopolitique contre la «culture hippie» dans les années 1960 a interrompu leurs recherches et, en 1970, les psychédéliques ont atterri sur la liste des drogues de l’annexe 1 de Nixon.

Le livre a été fermé sur la recherche psychédélique.

Jusqu’aux années 2010.

Lorsque le monde universitaire a rouvert ce livre et découvert un monde d’opportunités et de potentiels inexploités…

Une paire d’études récentes de Johns Hopkins ont montré que l’ingrédient actif des «champignons magiques» (appelé psilocybine) peut considérablement aider sevrage tabagique et réduire la dépendance à l’alcool.

Une étude encore plus récente de Johns Hopkins publiée en 2020 a révélé que la psilocybine peut soulager les niveaux d’anxiété et de dépression chez les personnes avec un cancer potentiellement mortel diagnostique quatre fois mieux que les antidépresseurs traditionnels sur le marché.

Cette découverte corrobore une étude antérieure de la NYU, qui a révélé que la psilocybine provoque un «rapide et soutenu»Réduction des niveaux d’anxiété et de dépression chez les patients cancéreux.

Pendant ce temps, une étude récente d’UC Davis a révélé que le micro-dosage psychédélique peut produire effets comportementaux bénéfiques chez un patient souffrant de troubles de santé mentale.

Et, plus récemment, une étude de l’Imperial College de Londres publiée il y a à peine deux semaines a révélé que la psilocybine est mieux et plus vite pour traiter la dépression que Lexapro, un traitement antidépresseur de premier plan aujourd’hui.

La liste des études universitaires s’allonge encore et encore.

Et ils arrivent tous à la même conclusion: les médicaments d’inspiration psychédélique ont un fort potentiel thérapeutique.

La science change… et cette science émergente change la perception du public.

En 2020, une avalanche de films et d’émissions de télévision – comme The Goop Lab de Gwyneth Paltrow, le documentaire Netflix Have a Good Trip: Adventures in Psychedelics et la docu-série The Business of Drugs – a collectivement mis en lumière les bienfaits des psychédéliques, et a aidé à déstigmatiser ces médicaments dans les médias grand public.

Des émissions de télévision à gros prix telles que Billions ont même exploré le cas médical, et le cas de l’investissement, pour les psychédéliques, en particulier l’ayahuasca.

Des podcasts majeurs – comme Freakonomics et Joe Rogan – ont parlé de médicaments d’inspiration psychédélique et de leur potentiel thérapeutique.

Vice’s Hamilton’s Pharmacopeia – mettant en vedette Hamilton Morris, journaliste / chercheur / pharmacologue titulaire d’un doctorat en anthropologie et sciences – explore la chimie et la culture derrière les psychédéliques, y compris un épisode où il essaie les champignons magiques au Mexique.

Les grandes entreprises de presse – comme NPR, NBC News et le New York Times – couvrent l’espace émergeant de la thérapeutique psychédélique sous un jour positif.

La perception du public change… et maintenant, même les lois changent.

Le jour du scrutin 2020, Washington DC et l’Oregon ont tous deux adopté des mesures pour décriminaliser / légaliser la psilocybine – marquant le premier domino légal à tomber dans la mégatendance psychédélique.

En d’autres termes, les psychédéliques suivent les traces de la marijuana, du tabou au courant dominant.

Que ce passe t-il après?

Entrez: The Shroom Boom

Une époque où les médicaments d’inspiration psychédélique deviennent omniprésents dans le monde et redéfinissent la façon dont nous traitons les troubles de santé mentale.

Ce Shroom Boom commence à présent.

L’un de mes “stocks de champignons” préférés a longtemps été MindMed (NASDAQ:MNMD). J’ai recommandé pour la première fois l’action MindMed alors qu’elle se négociait à 30 cents à la mi-2020. Maintenant, c’est un stock de près de 5 $.

Et devinez ce qui vient d’arriver à MindMed? Il a été classé au Nasdaq – ce qui est un gros problème, car cela augmentera la sensibilisation des investisseurs et leur exposition à cette industrie.

En même temps, Sciences de la vie ATAI – une autre société de psychédéliques soutenue par le milliardaire VC Peter Thiel, connu comme le premier investisseur de Facebook – vient de déposer une demande d’introduction en bourse de 100 millions de dollars.

Et, au cours du week-end dernier, le New York Times a publié un long article sur l’industrie des psychédéliques.

Gens… l’espace psychédélique se réchauffe!

Le moment est venu d’investir – si vous voulez entrer au rez-de-chaussée de ce qui pourrait être la plus grande percée biotechnologique / pharmaceutique du siècle.

Mais, hélas, voici la question à un million de dollars: quelles sont les meilleures actions psychédéliques à acheter aujourd’hui?

Je pense qu’il y a deux meilleurs choix dans cet espace – et ces deux stocks de champignons pourraient monter en flèche 10X au cours de la prochaine décennie.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

