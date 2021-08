2 téléphones mobiles sur 5 vendus en Espagne sont Xiaomi | La technologie

Les derniers résultats de l’entreprise montrent une forte croissance annuelle, ce qui a conduit Xiaomi à être la marque la plus vendue en Espagne pour le sixième trimestre consécutif.

Il y a peu de choses sur Xiaomi que nous n’ayons déjà dit, et ce n’est pas pour moins. L’entreprise qui a reformulé le concept qualité/prix il y a plus de cinq ans est aujourd’hui un succès mondial, avec un succès particulier en Europe et plus particulièrement en Espagne.

Dans un communiqué de presse partagé par la société, lLa marque chinoise a de nouveau été le fabricant le plus vendu en Espagne pour le sixième trimestre consécutif, ou ce qui revient au même, pendant 18 mois d’affilée (un an et demi, c’est parti).

Les données qu’ils ont utilisées pour se vanter de chiffres ont été développées par l’entité de recherche indépendante Canalys, qui a accordé à Xiaomi une croissance de 12% par rapport à la même période de l’année précédente.

Cela signifie que Xiaomi détient actuellement 41% de part de marché, ce qui signifie que 2 smartphones sur 5 vendus en Espagne sont Xiaomi.. Une vraie folie pour une marque qui jusqu’en 2017 n’avait pas de magasins dans le pays.

Ces bons chiffres rejoignent ceux récemment publiés dans lesquels nous soulignions que la société chinoise avait réussi à se positionner comme la première marque en Europe après avoir dépassé Samsung pour la première fois de son histoire.

Xiaomi a un large catalogue de mobiles en Espagne et nous les avons tous compilés, également classés par gamme de prix, du moins cher au plus cher.

Comme cela s’est produit dans le reste du continent, Xiaomi a laissé Samsung en tant que deuxième entreprise en Espagne avec une part de marché de 20%, soit moins de la moitié de celui actuellement détenu par le géant chinois.

La domination de Xiaomi sur le marché national et européen est indéniable, et la crise des coronavirus, qui a fait tant de mal à d’autres marques, semble être la poussée définitive dont la société chinoise avait besoin pour rester seule sur un marché où la première place a toujours été été très cher.