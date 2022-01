2 Trades pour Lucid Stock car il évite une panne

Groupe lucide (NASDAQ :LCID) le stock vient d’échapper à ce qui aurait pu être une vilaine panne. Ce faisant, le stock de véhicules électriques chauffé au rouge a maintenu l’inclinaison haussière de son graphique des prix tout en complétant ce qui pourrait être une configuration d’achat à la baisse lucrative.

Sans le contexte général incertain du marché, je pourrais donner mon soutien chaleureux à l’action LCID. Mais l’attaque de mercredi sur les actifs risqués incite à la prudence. Et cela me rend moins enthousiaste quant aux chances de faire un saut rapide plus haut.

Cela dit, le fort rebond de Lucid jeudi mérite d’être discuté. Depuis le creux intrajournalier de 33,76 $, les prix ont grimpé de plus de 13 % pour clôturer à 38,22 $. À première vue, je m’attendrais à ce qu’un rebond aussi excitant soit un événement unique.

Mais alors, LCID n’est pas exactement un stock ordinaire. Depuis le début, le battage médiatique et la volatilité ont accompagné ses étapes. Le day trading dégénère, les chasseurs de momentum et les optimistes aux yeux étoilés ont détourné le mouvement des véhicules électriques et ont fait grimper et baisser les prix depuis plus d’un an.

Quant à l’action Lucid, sa fourchette de négociation quotidienne, telle que mesurée par l’indicateur de fourchette vraie moyenne (ATR), est passée à 5 $ à la fin de l’année dernière. Il s’est depuis installé à 3,57 $, ce qui est toujours monstrueux pour une action à 38 $. Cela se traduit par des mouvements moyens de 9,4 %, ce qui rend la fourchette intrajournalière de 13 % de jeudi un peu moins extraordinaire.

Le dernier point sur ce commentaire sur la volatilité est que LCID n’est pas une action pour les âmes sensibles.

Graphiques boursiers LCID

Rappelez-vous que le but de l’analyse de la période plus longue d’un graphique de prix est d’offrir une vue plus claire de la tendance et des zones de support/résistance à plus long terme. La folie du graphique des prix de Lucid l’est moins sur la vue hebdomadaire. Il a explosé plus haut au début de 2021, multipliant par six en deux mois dans un exploit qui rappelle la gloire des actions de mème comme Jeuxtop (NYSE :GME) et AMC Divertissement Holdings (NYSE :AMC).

Lorsque la fièvre acheteuse a finalement éclaté, les prix sont retombés sur terre et se sont stabilisés dans une fourchette de négociation jusqu’à l’arrivée de la prochaine cassure fin octobre. Cette fois, les taureaux n’ont réussi qu’à doubler le prix avant qu’un recul ne se produise. Pour l’instant, la pression à la baisse s’est atténuée et un support se forme à la moyenne mobile en hausse sur 20 semaines et au support horizontal à 35,50 $. S’élever au-dessus du plus haut de cette semaine (41,76 $) signalerait le début de la prochaine reprise de la tendance hebdomadaire.

Se tourner vers le graphique journalier révèle à quel point le récent retracement a voyagé. Nous sommes passés en dessous des moyennes mobiles à 20 et 50 jours. Mais, surtout, nous sommes toujours assis en dessous d’eux. Ainsi, alors que la descente s’est ralentie et qu’un plancher a été trouvé, nous n’avons vu aucun décollage pour confirmer une nouvelle avancée.

Jeudi s’est terminé avec une bougie de marteau, montrant le succès des acheteurs à empêcher une rupture de support. Le trader prudent devrait cependant attendre plus de preuves avant d’acheter la baisse. Je réitère en utilisant le plus haut de cette semaine comme déclencheur idéal. Je l’ai mis en évidence dans le tableau.

Deux façons de jouer

Les traders directionnels pourraient simplifier les choses en achetant des actions si les prix dépassent 41,76 $. Ensuite, utilisez l’ancien pivot de résistance de 57,75 $ comme cible à la hausse. D’un autre côté, si vous souhaitez augmenter votre probabilité de profit et êtes prêt à réduire le paiement potentiel, alors la volatilité implicite élevée joue à l’avantage des stratégies de vente d’options.

Par exemple, vous pouvez vendre des options de vente pour que les prix des paris ne baissent pas trop au cours du mois prochain.

Nu Put Trade: Vendez le put de 25 $ de février pour 65 cents.

Si l’action se situe au-dessus de 25 $ à l’expiration, vous récupérerez 65 $ par contrat. En vendant le put, vous vous obligez à acheter des actions si les prix tombent en dessous de 25 $. C’est le risque.

Tyler Craig n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

