2 tués, 1 ne survivra probablement pas en Floride après qu’un homme se serait déchaîné avec une batte de baseball et un couteau

in

Coups et ratés

Le meilleur et le pire de la semaine de Kim Strassel, Mene Ukueberuwa, Kyle Peterson et Dan Henninger

Deux personnes sont décédées et une troisième ne devrait pas survivre en Floride après que les autorités de Floride ont déclaré qu’un homme s’était déchaîné avec une batte de baseball et un couteau.

Le shérif du comté de Polk, Grady Judd, a déclaré lors d’une conférence de presse que le suspect, Shaun Runyon, âgé de 39 ans, se trouvait dans le comté de Polk, en Floride, avec une compagnie d’électricité de Pennsylvanie travaillant pour Publix Supermarkets lorsqu’un conflit au travail l’a incité à retourner à son logement loué par l’entreprise et attaquent plusieurs personnes.

LE CORPS SERAIT MANQUANT MIYA MARCANO TROUVÉ EN FLORIDE

La police a déclaré que Runyon avait frappé un superviseur au travail vers 2 heures du matin vendredi et s’était enfui. Il n’a été vu ni entendu avant samedi matin vers 9h45, lorsque la police a reçu un rapport faisant état d’un meurtre à Davenport, en Floride, dans un quartier où Runyon et ses collègues étaient hébergés par leur employeur.

Selon la police, l’homme de 39 ans a battu une victime à mort avec une batte de baseball alors qu’elle dormait dans son lit, et une deuxième victime a été retrouvée morte sous le porche. Une troisième victime a été rouée de coups et se trouve à l’hôpital dans un “état extrêmement critique”. Une quatrième victime a été touchée au cou avec une batte par Runyon mais s’est échappée. Trois autres victimes, dont une fillette de 7 ans, se sont échappées sans être blessées.

Après l’attaque, Runyon s’est enfui et a frappé à la porte d’une maison à Lake Wales, en Floride, couvert de sang et disant aux propriétaires qu’il avait été violé. Il a ensuite abandonné ses vêtements ensanglantés et s’est rendu à l’hôpital à la suggestion des propriétaires. Il a été placé en garde à vue par la police à l’hôpital.

LA POLICE DE LOS ANGELES TIRE UN HOMME PORTANT UN COUTEAU PRÈS DU CÉLÈBRE BOULEVARD DE HOLLYWOOD AU CUR D’UNE HAUSSE DE CRIME À L’ÉCHELLE NATIONALE

Runyon a avoué connaître les victimes mais la police ne connaît pas encore de mobile.

“Nous n’avions aucune idée de ce qui l’avait tellement indigné que plus de 24 heures plus tard, il reviendrait et tenterait de les tuer tous”, a déclaré le shérif aux médias.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Judd a ajouté que Runyon avait des antécédents criminels en Pennsylvanie, notamment une arrestation violente liée à un étranglement.