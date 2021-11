2 voies restent à parcourir pour assurer le succès à long terme de GREE Stock

Ce n’est pas un choc Génération Greenidge (NASDAQ :VERT) a rebondi ces derniers temps. Après tout, le sentiment haussier revient sur l’action GREE maintenant que Bitcoin (CCC :BTC-USD), la crypto qu’elle exploite est proche des sommets historiques. Mais il y a aussi un catalyseur à plus long terme sur lequel les fans de GREE fondent de grands espoirs : ses plans d’expansion.

Source : Mark Agnor / Shutterstock.com

Le dernier succès de GREE survient après une longue période de performances médiocres. Cela a été déclenché par la réalisation d’une fusion inversée, où elle a fusionné avec Support.com, un fournisseur de services de support client externalisés, coté en bourse.

Comme vous vous en souvenez peut-être, l’action SPRT (ce qu’elle s’appelait auparavant) a grimpé en flèche avant l’accord de Greenidge. Une grande partie de son succès ici était probablement due à son attrait en tant que jeu de courte durée.

Cependant, une fois la transaction conclue le 15 septembre, les actions sont tombées en chute libre. Les investisseurs n’ont pas trouvé les termes de l’accord attrayants (ce qui a entraîné une décote immédiate pour les actionnaires existants de SPRT), et ils ont encaissé.

Néanmoins, ce qui est fait est fait. Les investisseurs qui détiennent des actions GREE depuis qu’elles se sont négociées à des prix beaucoup plus élevés (ajustés en fonction du fractionnement) peuvent toujours être sous l’eau. Mais il peut y avoir deux chemins pour que l’action revienne à des prix plus élevés.

Plongeons et découvrons.

Qu’est-ce qui distingue GREE Stock parmi les jeux de crypto-mining ?

Avec autant d’actions de crypto-mining, les investisseurs ont de nombreux moyens de s’exposer à cette industrie en croissance rapide. Qu’est-ce qui, en particulier, peut faire de Greenidge Generation un cran au-dessus des autres ?

Il y a un facteur clé qui distingue l’action GREE : l’entreprise est verticalement intégrée. En d’autres termes, au lieu de dépendre d’un tiers (comme une entreprise de services publics) pour lui fournir l’électricité nécessaire au fonctionnement de ses plates-formes minières, il peut avoir plus de contrôle sur ses coûts énergétiques.

Cela dit, cet aspect de Greenidge n’est pas entièrement sans points négatifs. La publicité de ses débuts sur les marchés publics a entraîné un examen plus approfondi. Désormais consciente de l’entreprise et de l’impact environnemental possible de son installation alimentée au gaz naturel, elle est désormais dans le collimateur des militants du climat.

Cependant, je ne considérerais pas les préoccupations environnementales comme un facteur décisif ici. Jusqu’à présent, comme je l’ai expliqué plus loin, l’État de New York n’a pris aucune mesure contre son installation phare. De plus, avec ses plans pour développer de nouvelles installations minières Bitcoin dans d’autres États américains, Greenidge ne se contente pas d’étendre ses opérations. Il atténue également ses risques réglementaires.

Il existe deux chemins pour un rebond GREE

Outre la solide performance globale de Bitcoin, quelque chose d’autre a aidé l’action GREE à commencer à rebondir. Malgré tout le tapage au sujet de la pollution de son installation de New York, les régulateurs de l’Empire State sont allés de l’avant et ont renouvelé son permis aérien, lui permettant de continuer à fonctionner.

Ces deux facteurs contribuent à faire grimper Greenidge une fois de plus. Mais qu’est-ce qui va le faire avancer dans la bonne direction ?

Heureusement, il n’y a pas une, mais deux façons dont le stock pourrait augmenter. Tout d’abord, bien sûr, c’est si les prix du Bitcoin continuent d’augmenter. En raison de l’effet de levier d’exploitation élevé (c’est-à-dire des coûts d’exploitation en grande partie fixes), les augmentations des prix du BTC peuvent entraîner des augmentations démesurées de la rentabilité de l’entreprise.

La deuxième voie passe par un succès continu avec le développement de ses opérations. C’est peut-être la meilleure voie, car c’est quelque chose qui relève davantage du contrôle de l’entreprise. Le premier chemin est trop dépendant d’une trajectoire ascendante dans la crypto-monnaie hyper volatile Bitcoin. Une expansion de ses opérations, cependant, pourrait l’emporter sur le maintien ou le retrait de BTC par rapport aux niveaux actuels.

Il reste encore beaucoup à jouer. Pourtant, il existe certainement un potentiel de croissance à long terme avec ce titre.

Le verdict sur GREE Stock

Le short squeeze SPRT/GREE a peut-être brûlé de nombreux commerçants il y a quelques mois. Mais ne laissez pas cela troubler votre jugement sur le plus grand potentiel de l’action.

Je ne dis pas que c’est un slam dunk que les actions montent en flèche à des prix plus élevés à partir d’ici. Loin de là, car cette action, tout comme la crypto sous-jacente qu’elle exploite, reste soumise à une forte volatilité.

Néanmoins, compte tenu de son potentiel élevé et de la note B dans Portfolio Grader, les investisseurs optimistes sur la crypto (et/ou ceux qui recherchent des jeux miniers) voudront peut-être rester sur leur radar. Selon l’endroit où les prix du Bitcoin se dirigent à partir d’ici et/ou le succès avec lequel cette entreprise développe ses opérations, elle est en passe de devenir un gagnant à long terme pour les investisseurs qui l’examinent maintenant. C’est particulièrement vrai après sa forte baisse de prix.

A la date de publication, Louis Navellier ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. À la date de publication, le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article occupait une position LONGUE dans Bitcoin. Ils ne détenaient (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés au présent article.

Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Louis Navellier, qui a été qualifié de « l’un des gestionnaires de fonds les plus importants de notre temps », a brisé le silence dans cette vidéo choquante « dire tout »… exposant l’un des événements les plus choquants de l’histoire de notre pays… et celui qui bouge chaque Américain doit faire aujourd’hui.