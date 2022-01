2 voitures de joueurs des Blackhawks de Chicago volées après que le voiturier aurait été coincé

Le match des Blackhawks de Chicago contre les Jets a été reporté mercredi dernier, alors les joueurs Caleb Jones et Connor Murphy a tenté d’avoir un bon dîner … mais pendant qu’il était au restaurant, des voleurs auraient bloqué le voiturier et volé les voitures des deux joueurs, TMZ Sports a appris.

Des sources policières nous disent que Jones, 24 ans, et Murphy, 28 ans, dînaient à quelques pâtés de maisons du United Center le 29 décembre vers 20 heures. On nous dit que pendant que les hommes étaient à l’intérieur, des voleurs se sont approchés du voiturier et ont collé un objet inconnu dans leur dos, exigeant les clés de la voiture.

La Porsche Panamera 2017 de Murphy et la Jeep Trackhawk 2021 de Jones ont toutes deux été prises. Lorsqu’elle est neuve, la Panamera coûte environ 100 000 $ + … et le Trackhawk, 90 000 $ +.

La police de Chicago enquête actuellement sur les crimes présumés.

On ne sait pas si Jones et Murphy ont été ciblés … ou si le vol était aléatoire.

Quant à la carrière du joueur… Caleb, un défenseur, a été le 117e choix au total (Oilers d’Edmonton) au repêchage 2015 de la LNH. Il a disputé 11 matchs avec les Blackhawks cette saison… son premier avec l’organisation.

Caleb vient d’une famille sportive. Son frère Seth Jones est également membre des Blackhawks… et son père est un ancien joueur de la NBA, « Papeye » Jones.

Connor, également un défenseur, a été le 20e choix au total des Coyotes en 2011. Il a disputé 29 matchs avec l’équipe cette saison.

Nous avons contacté les Blackhawks… mais jusqu’à présent, aucun mot en retour.