20 000 commandos afghans laissés pour compte, les législateurs et les anciens combattants exhortent Biden à les sauver

Cela fait quatre mois que les États-Unis ont quitté l’Afghanistan, laissant derrière eux des milliers d’alliés qui ont travaillé côte à côte avec l’armée américaine pendant 20 ans.

Alors que l’administration se vante d’avoir évacué plus de 120 000 Afghans, la majorité n’étaient pas des interprètes afghans ou leurs familles, selon des responsables. L’administration Biden s’est engagée à aider les Afghans vulnérables à s’échapper, mais certains législateurs et anciens combattants affirment que le gouvernement n’a pas l’intention de sauver peut-être l’allié le plus important : les commandos afghans. Un groupe construit à partir de zéro par les forces d’opérations spéciales américaines.

Un soldat américain joue avec des enfants afghans récemment évacués. (Photo AP/Matthias Schrader)

Ceux qui ont servi à leurs côtés disent que les commandos afghans ont fait la part du lion des combats et ont subi d’horribles pertes jusqu’au départ du dernier vol d’évacuation américain.

Les responsables américains disent que plus de 20 000 commandos afghans ont été abandonnés.

« Les talibans les traquent », a déclaré le représentant Mike Waltz, R-Fla, le premier béret vert élu au Congrès, dans une interview à Fox News.

« L’administration veut juste que cela disparaisse. Ils veulent juste tourner la page. C’est l’une des choses les plus cruelles que j’ai jamais rencontrées », a-t-il ajouté.

Les critiques de l’administration pensent que personne n’a été tenu pour responsable d’avoir quitté l’Afghanistan. À un moment donné l’été dernier, le plan était de laisser 650 soldats américains à l’ambassade américaine à Kaboul et de maintenir une présence diplomatique.

Des combattants talibans montent la garde à côté d’un drapeau taliban lors d’un rassemblement où des anciens afghans Hazara ont promis leur soutien aux nouveaux dirigeants talibans du pays, à Kaboul le 25 novembre 2021. (AREF KARIMI/. via .)

Aujourd’hui, l’ambassade est abandonnée. Les talibans contrôlent l’Afghanistan pour la première fois en 20 ans.

« Je pense que beaucoup de gens auraient dû être licenciés pour la gestion de l’Afghanistan et pas seulement dans cette administration », a déclaré Scott Mann, un ancien béret vert et vétéran de la guerre en Afghanistan qui a fondé la Task Force Pineapple afin de sauver ceux qui restent. .

La Task Force Pineapple a secouru environ 1 000 Afghans lors de la chute de Kaboul, aidant les alliés afghans à s’échapper à bord des avions de transport de l’US Air Force et par d’autres moyens. Aujourd’hui, Mann estime que 6 000 commandos afghans et leurs familles sont maintenus en vie grâce aux efforts inlassables des anciens combattants et grâce à des dons privés.

Mann a déclaré que 20 bébés étaient nés dans des maisons sécurisées financées par le groupe de travail sur l’ananas.

« Lorsque vous construisez une force partenaire, investissez dans celle-ci et l’abandonnez en gros, vous avez créé un risque pour la sécurité nationale », a déclaré Mann, car il pense que les alliés potentiels réfléchiront à deux fois avant d’aider les États-Unis à l’avenir.

Le mois dernier, les législateurs de Capitol Hill, dont Waltz, ont envoyé une lettre au secrétaire à la Défense du président Biden et au haut diplomate exigeant que les commandos afghans obtiennent le statut de visa spécial d’immigrant (SIV), qu’ils n’ont pas actuellement.

« Leur sort mérite une attention urgente car ils ne peuvent pas rentrer chez eux en toute sécurité », indique la lettre, signée avec un groupe de 11 législateurs bipartites.

Le président américain Joe Biden prononce une allocution sur la situation en Afghanistan dans la salle est de la Maison Blanche le 16 août 2021 à Washington, DC. (Photo de Brendan SMIALOWSKI / .) (Photo de BRENDAN SMIALOWSKI / . via .)

Mercredi, devant le département de la Sécurité intérieure de la capitale nationale, par des températures glaciales, des dizaines d’Afghans ont demandé que l’administration Biden accorde plus d’attention au sort des commandos afghans.

« Des vidéos sortent maintenant sur les réseaux sociaux selon lesquelles les talibans rassemblent des gens non pas pour avoir travaillé avec les forces américaines ou étrangères, mais pour avoir une photo avec un soldat de l’armée nationale », a déclaré un Afghan qui n’a pas pu être immédiatement identifié. .

Mann a prédit que l’armée américaine devra un jour retourner en Afghanistan pour combattre des groupes terroristes tels que ISIS, mais le travail sera beaucoup plus difficile pour la prochaine vague d’Américains.

« Ils vont affronter potentiellement 25 000 commandos, qui ont dû mourir de faim pendant un hiver », a déclaré Mann. « Maintenant, ils regardent à travers les optiques de nos armes que nous avons abandonnées et les lunettes de vision nocturne que nous avons laissées à nos troupes lorsqu’elles arrivent. »

L’armée américaine a laissé derrière elle pour 85 milliards de dollars d’armes, selon les estimations.

D’autres groupes d’anciens combattants se sont associés à la Force opérationnelle Pineapple pour aider à évacuer d’autres Afghans vulnérables. Un représentant de Save Our Allies a déclaré avoir des informations sur des « dizaines » de citoyens américains restés en Afghanistan, probablement à double nationalité. Il y a aussi des centaines de membres de la famille des militaires américains en service actif qui tentent désespérément de s’échapper. Le groupe dit être en contact avec 27 000 Afghans qui veulent fuir.

En octobre, le secrétaire d’État Antony Blinken a évoqué la décision de quitter l’Afghanistan.

« Le président Biden a mis fin à la plus longue guerre. Il s’est assuré qu’une autre génération d’Américains n’aurait pas à aller se battre et mourir en Afghanistan. Et je pense que quand tout cela sera réglé, c’est profondément ce que le peuple américain veut. »

Le même mois, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a été interrogé lors d’une conférence de presse au siège de l’OTAN à Bruxelles au sujet des commandos afghans.

« Nous travaillerons aussi dur et aussi longtemps que nous devrons prendre soin d’autant de personnes que possible », a répondu Austin. (Un porte-parole a précisé plus tard que le rôle de l’armée américaine en Afghanistan était terminé et que le secrétaire faisait référence au « rôle du gouvernement américain ».)

Mann, l’ancien béret vert, est préoccupé par le fait que tous ses collègues vétérans épuisent non seulement leur temps, mais aussi leurs économies. Mann a admis qu’il avait lutté contre sa propre santé mentale et voulait que les gens sachent les efforts héroïques déployés pour sauver les commandos afghans et d’autres Afghans vulnérables.

« Je me demande ce qui va se passer avec tant de ces volontaires, ces vétérans qui ont tant donné pour devoir raccrocher le téléphone ou devoir dire à une famille qu’ils ne peuvent plus se permettre de payer leur maison sûre », a déclaré Mann. visiblement émotif.

« Ou quand personne ne décroche lorsqu’ils appellent et qu’ils apprennent que le commando qu’ils aident a été exécuté – après quatre mois, cela se produit maintenant. »