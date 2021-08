20/1 pour plus de 0,5 buts avec William Hill

in

TOTTENHAM et Man City s’affronteront dimanche lors du week-end d’ouverture de la nouvelle saison de Premier League.

Pour célébrer le choc des poids lourds, William Hill permet aux nouveaux clients de soutenir plus de 0,5 buts à 20/1.

Jack Grealish cherchera à frapper le sol en courant à Man City

Tottenham et Man City n’ont pas joué un match nul et vierge lors de leur dernier match 24 rencontres, leur dernier 0-0 ayant eu lieu en 2010 à White Hart Lane.

Man City a renforcé ses options d’attaque en signant l’international anglais Jack Grealish pour 100 millions de livres sterling alors qu’ils continuaient à être liés à l’homme principal des Spurs, Harry Kane.

Alors que les Spurs chercheront à garder Kane, le manager Nuno Espirito Santo a confirmé que le vainqueur du soulier d’or de la saison dernière est disponible pour affronter Man City.

Vous pouvez sauvegarder plus de 0,5 buts à Tottenham contre Man City à 20/1 ICI* (mobile uniquement).

Cette offre est uniquement disponible pour les nouveaux clients et vous devez vous inscrire à William Hill en utilisant le code promotionnel « EPG20 ».

La mise maximale pour cette offre est de 1 £.

Et si un but est marqué dans le jeu, vous serez payé en paris gratuits.

