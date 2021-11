20 actions de détail à acheter pour une saison des fêtes record

ça va être un record de la saison des achats des Fêtes comme aucun avant lui.

Source : Shutterstock

C’est le message qui nous est transmis par toutes les grandes sociétés d’analyse de détail dans le monde. Les Fédération nationale du commerce de détail, par exemple, prévoit que les ventes au détail augmenteront d’environ 10 % d’une année sur l’autre pendant la période des Fêtes, contre un gain moyen d’environ 4 % au cours des cinq dernières années.

Adobe appelle à une augmentation de 10 % des ventes de commerce électronique cette saison des fêtes à un nouveau record – une augmentation impressionnante compte tenu de la hausse de 33 % de l’année dernière.

celle de Klarna L’enquête sur les achats des Fêtes de 2021 a révélé que plus d’un tiers des acheteurs s’attendent à dépenser plus en cadeaux en 2021 qu’en 2020, tandis qu’un Deloitte rapport a révélé que les ventes de vacances augmenteront de 8% très impressionnant cette année, rythmée par des dépenses particulièrement élevées chez les jeunes générations.

La grande image? Ce sera une grande saison de magasinage des Fêtes.

La demande refoulée est réelle. Les taux d’intérêt sont bas. Les taux d’épargne sont en hausse. La confiance des consommateurs est forte. Vous avez exactement ce dont vous avez besoin pour augmenter vos dépenses de vacances.

Alors, en tant qu’investisseurs, nous devons nous poser la question : Comment joue-t-on cette poussée ? Quels sont les meilleurs stocks de détail à acheter en cette période des fêtes ?

En haut de ma liste se trouvent plateformes de revente, à cause de cette petite chose dont vous avez probablement entendu parler appelée « défis de la chaîne d’approvisionnement ». Sonner une cloche? Pratiquement tous les détaillants parlent des défis de la chaîne d’approvisionnement ces jours-ci. Eh bien, c’est plus que parler. Selon Adobe, la prévalence des messages de rupture de stock a augmenté de 172% à l’approche des fêtes de fin d’année.

Je ne sais pas pour vous, mais je déteste recevoir des messages de rupture de stock. La plupart des consommateurs aussi.

C’est pourquoi la plupart des consommateurs cette saison des fêtes vont se tourner vers des plateformes d’achat où de tels messages n’existent pas : les plateformes de revente, comme Etsy (NASDAQ :ETSY), Poshmark (NASDAQ :CHIC), ThredUp (NASDAQ :TDUP), Les RéelRéel (NASDAQ :RÉEL), et eBay (NASDAQ :EBAY). Shopify (NYSE :MAGASIN) et Gros commerce (NASDAQ :BIGC) pourraient également gagner gros ici, car ils alimentent vraisemblablement certaines plates-formes de revente.

C’est donc la première grande tendance sur laquelle je me concentre en cette période des fêtes. Revente. Revente. Revente.

La seconde est achats sociaux. De multiples enquêtes suggèrent que les jeunes générations sont sur le point de dépenser beaucoup cette saison des vacances, peut-être parce qu’elles ont économisé une tonne d’argent pendant Covid en vivant chez leurs parents, et/ou parce qu’elles ont gagné une tonne d’argent en pariant tout sur Ethereum.

Quoi qu’il en soit, les jeunes vont dépenser beaucoup d’argent cette saison des vacances.

Maintenant, il est très bien documenté que ces jeunes aiment faire des achats en ligne, et en particulier, aiment faire leurs achats via les réseaux sociaux. Il semble que cette saison des fêtes ne fera qu’accentuer cette préférence, car un sondage McKinsey a révélé que 87% des acheteurs de la génération Z utiliseront les médias sociaux pour s’inspirer des achats des fêtes cette année.

C’est pourquoi je suis optimiste sur les plateformes de shopping social en cette période des fêtes – des plateformes comme Se casser (NYSE :SE CASSER), Pinterest (NYSE :ÉPINGLES), Twitter (NYSE :TWTR), et Méta (NASDAQ :FB).

Une troisième grande tendance du commerce de détail à surveiller ce magasinage des Fêtes est la métaverse. Certains des meilleurs jouets de cette saison des fêtes incluent des jouets améliorés par AR comme le Tamagotchi Pix et le Got2Glow Fairy Finder. Pendant ce temps, les casques VR ont été si populaires qu’ils sont pratiquement épuisés partout maintenant.

Donc, si vous êtes un fervent partisan du métavers, le moment est peut-être aussi bon que n’importe quel autre pour acheter Roblox (NASDAQ :RBLX) – puisque nous voyons l’adoption et l’utilisation de la plate-forme Roblox monter en flèche cette saison des vacances alors que la sensibilisation générale des consommateurs au métaverse augmente.

La quatrième grande tendance du commerce de détail que j’observe est l’explosion des Achetez maintenant, payez plus tard prestations de service. Ces services ont vu leur utilisation monter en flèche en 2022, et la plupart des sondages indiquent que cette augmentation persistera pendant la période des fêtes. Une enquête de PYMNTS, par exemple, a révélé que l’utilisation de BNPL devrait presque doubler cette saison des fêtes.

Certains choix forts dans l’espace BNPL incluent Affirmer (NASDAQ :AFRM), Pay Pal (NASDAQ :PYPL), et Carré (NASDAQ :SQ) – dont le dernier semble vraiment attrayant aux niveaux actuels.

D’autres tendances de vente au détail plus petites que je suis en cette période des Fêtes incluent une augmentation des achats de téléviseurs grâce à des baisses de prix assez importantes à Roku (NASDAQ :ROKU), le lancement du Switch OLED de Nintendo (OTCMKTS :NTDOY), la popularité continue des AirPods de Pomme (NASDAQ :AAPL), et un intérêt renouvelé pour l’achat d’expériences en cadeau dans ce qui pourrait être un grand vent arrière pour Pays vivant (NYSE :LYV) et Expédia (NASDAQ :EXPÉ).

Maintenant, soyons clairs sur quelque chose : nous pensons que ces 20 actions de détail représentent de bonnes opportunités d’investissement – mais pas le meilleur opportunités d’investissement.

C’est parce que les meilleures opportunités d’investissement n’émergent pas d’une tendance de magasinage des Fêtes qui peut aller et venir ; ils émergent plutôt d’une innovation technologique qui change le monde et qui évoluera au cours des prochaines années, aura un impact sur la vie personnelle et professionnelle des gens et créera finalement une tonne de valeur économique pour les actionnaires.

Les meilleures opportunités d’investissement, en bref, se trouvent dans les perturbateurs technologiques à un stade précoce.

Comme ce petit stock de 3 $ qui est à l’origine de ce que je pense être la plus grande percée technologique de notre vie : la création d’un batterie pour toujours Cela permettra aux véhicules électriques de parcourir des milliers de kilomètres, à votre téléphone de rester en charge pendant des semaines et à votre maison de fonctionner exclusivement avec de l’énergie propre.

C’est une percée technologique pas comme les autres – et une opportunité d’investissement qui pourrait frapper des millionnaires.

Alors, offrez-vous un cadeau en cette période des Fêtes, et pour seulement 3 $, achetez-vous potentiellement un billet pour l’indépendance financière.

Cliquez sur ici pour en savoir plus.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.