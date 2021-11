20 airs irlandais traditionnels essentiels

Tout simplement, les Chieftains sont les principaux ambassadeurs mondiaux de la musique irlandaise. Le groupe, formé en 1962 par Paddy Moloney pour jouer des airs irlandais traditionnels célébrant la culture folklorique de son pays, a sorti plus de 40 albums, remporté six Grammy Awards et joué des concerts privés à la Maison Blanche et à la Cité du Vatican. Les pierres qui roulent le chanteur Mick Jagger a salué leur contribution « ahurissante » à l’histoire de la musique populaire. Le président Joe Biden les a décrits comme son groupe préféré.

Les Chieftains ont travaillé avec des stars du rock et de la pop, des chanteurs d’opéra et des musiciens classiques et folkloriques du monde entier. Ils ont également un héritage distingué de travail de bande sonore, y compris les chansons qu’ils ont contribué à la bande originale du film de Stanley Kubrick de 1975 Barry Lyndon. « On pourrait appeler la musique que nous jouons la musique classique d’Irlande », a déclaré Dubliner Moloney, décédé en octobre 2021 à l’âge de 83 ans. Ci-dessous, nous proposons une sélection – et cela ne peut être que cela, étant donné la profondeur de leur incroyable corpus d’œuvres – des meilleurs morceaux de The Chieftains.

Écoutez Chroniques : 60 ans des chefs ici. Et faites défiler vers le bas pour notre introduction aux meilleures chansons des Chieftains.

Titans de la musique traditionnelle

Il n’est pas exagéré de dire que les Chieftains ont réinventé la musique traditionnelle irlandaise à l’échelle internationale, réalisant la vision de Moloney de populariser les jigs, les reels, les polkas et les magnifiques airs mélodiques lents qu’il a grandi en appréciant lorsqu’il était jeune. Moloney, qui a commencé à jouer avec un groupe appelé Ceoltóirí Chualann, avait 24 ans lorsqu’il a réuni un groupe de joueurs à Dublin en 1962, des musiciens semi-professionnels qui deviendront plus tard The Chieftains. Le nom du groupe a été inspiré par son ami, le poète irlandais John Montague, et son recueil de nouvelles de 1964 Death of a Chieftain.

C’est l’année où les Chieftains sortent leur premier album chez Garech Browne Archives de Claddagh. Ils ont continué à enregistrer des dizaines de disques pour le label, et certains des meilleurs morceaux instrumentaux du groupe y ont été enregistrés, y compris la bobine entraînante « Boil The Breakfast Early » de l’album de 1979 The Chieftains 9 : Boil The Breakfast Early, le premier de leurs albums à présenter le jeu de flûte de Matt Molloy.

La jolie gigue « If I Had Maggie in the Wood » (de Chieftains 8), l’air romantique « Tabhair dom do Lamh » (de Chieftains 5) et la polka « Sweeney’s Polka » (de Chieftains 2) sont de bons exemples de leur interprétations imaginatives et novatrices de chants traditionnels. L’un des meilleurs exemples de cette approche est l’instrumental « Mná na hÉireann » (qui se traduit par « femmes d’Irlande »), qui est apparu sur l’album de 1973 The Chieftains 4, le premier de leurs disques avec Derek Bell à la harpe. C’est cette chanson qui a attiré l’attention du réalisateur acclamé Stanley Kubrick.

Les musiciens virtuoses d’Irlande

Bien que Bell ait un jour plaisanté en disant que les Chieftains «ont l’air d’un groupe de banquiers à la retraite», leur image peu visible a toujours démenti une collection de musiciens extrêmement talentueux. Bell, qui a reçu le surnom de « Ding Dong » par le groupe, était un sorcier sur un large éventail d’instruments, y compris la harpe celtique, le hautbois, le piano, le clavier électrique, le cor anglais et le dulcimer martelé. Comme Bell, le violoniste et membre fondateur Martin Fay a reçu une formation classique. Seán Keane, qui a rejoint le groupe en 1968, était un champion de violon de toute l’Irlande. Michael Tubridy excellait au concertina, au tin whistle et à la flûte.

Moloney n’était pas seulement un artiste brillant sur l’instrument à soufflet connu sous le nom de pipes uilleann, mais il jouait également d’autres instruments gaéliques, notamment le bodhrán, le tin whistle et l’accordéon à boutons. En 1969, son groupe a pris « The Foxhunt », qui était auparavant connu comme un air de cornemuseur, et a créé la version définitive du groupe. L’air, arrangé par Moloney, était une étape importante. À l’époque de The Chieftains 4 en 1973, Moloney créait des compositions ambitieuses telles que « La bataille d’Aughrim ». Pendant qu’il écrivait la chanson, Moloney a visité le site de la bataille du XVIIe siècle à Galway, où près de 7 000 personnes ont été tuées. « L’image entière de la bataille a commencé à évoluer dans mon esprit comme une vision… Je pouvais voir les champs de bataille sanglants et tous les grands patriotes gisant morts, puis tout a commencé à se rassembler pour moi », a rappelé Moloney dans The Chieftains: The Authorized Biography .

Les Chieftains ont toujours été des artistes accomplis en direct et certains de leurs albums de concerts, dont l’album Chieftains Live de 1976, enregistré au Symphony Hall de Boston et au Massey Hall de Toronto, donnent un avant-goût de l’énergie et du talent qu’ils ont apportés à leurs spectacles. Cet album comprenait une version instrumentale particulièrement émouvante de « Carrickfergus ». Cette tournée a scellé leur réputation en Amérique et les nouvelles de leur talent ont continué à se répandre. « Ces gars-là sont la vraie affaire », a déclaré le pianiste de la Nouvelle-Orléans Dr. John en 1995.

Le sens de l’aventure des Chieftains

Les Chieftains ont excellé à briser les barrières musicales tout au long de leur carrière, emmenant la musique irlandaise dans les régions les plus reculées du monde. Ils ont été les premiers musiciens occidentaux à se produire sur la Grande Muraille de Chine ; ils faisaient partie de la performance historique The Wall de Roger Waters à Berlin en 1990; ils ont été le premier ensemble à donner un concert au Capitole à Washington DC En 2010, la très prisée flûte en mi bémol de Molloy a été jouée dans l’espace par l’astronaute de la NASA Cady Coleman.

Au cours de cette tournée en Chine de 1983, The Chieftains a inclus une jam session de 20 minutes avec des musiciens autochtones à chaque concert. Leur appréciation contagieuse de la musique chinoise est illustrée dans le morceau « Full of Joy », sur lequel le joueur de bodhrán Kevin Conneff a joué du gong chinois. Sur The Chieftains 5, Bell a présenté le tiompán médiéval au son des Chieftains pour la première fois, sur la composition de Moloney « Tiompán Reel ». Cet album, sorti en Amérique par Island Records, présentait également pour la première fois de la musique bretonne, avec l’envoûtant « Ceol Bhriotánach ».

Un autre exemple de leur capacité unique à jouer et à arranger des airs qui font ressortir le meilleur de la musique irlandaise et étrangère est le morceau émouvant de 11 minutes de Moloney, « Galacian Overture ». Le morceau était le point culminant de Santiago, un album primé aux Grammy consacré à la musique traditionnelle de la région espagnole de Galice. Ry Cooder, l’invité de l’album, a un jour plaisanté : « Je jure que Paddy pense que toute la musique du monde vient d’Irlande. »

Les collaborations des chefs

Paul Mccartney, Elvis Costello, Willie Nelson, Emmylou Harris, Joni Mitchell, Nanci Griffith, Jackson Browne, Art Garfunkel, Béla Fleck, Bonnie Raitt, Madone, Diana Krall, Marianne Faithfull, Tom Jones, Alison Krauss, Sinéad O’Connor, John Williams, James Galway et Luciano Pavarotti ont une chose en commun : ils ont tous sauté sur l’occasion d’enregistrer avec The Chieftains.

L’une des meilleures unions instrumentales des Chieftains était avec Ry Cooder, sur une version majestueuse de « Dunmore Lassies », un morceau de leur album à succès The Long Black Veil. Le groupe a été entièrement instrumental jusqu’en 1976, The Chieftains 6: Bonaparte’s Retreat, lorsque la magnifique chanson principale « Bonaparte’s Retreat » mettait en vedette la chanteuse de 17 ans Dolores Keane, du groupe De Dannan. Leur capacité à accompagner les chanteurs est depuis devenue une caractéristique de certains de leurs meilleurs travaux, y compris l’album Irish Heartbeat de 1988, avec 10 chansons avec Van Morrison. L’album entier, qui comprend une version entraînante de « I’ll Tell Me Ma », est un triomphe.

Les Chieftains ont également excellé à travailler avec des musiciens country et western, notamment Patty Griffin, Lyle Lovett, John Prine, Chet Atkins et Rosanne Cash. L’une de leurs meilleures collaborations à Nashville a été avec Ricky Skaggs sur une version entraînante de « Wabash Cannonball ». L’ouverture de cette chanson a été adaptée de leur chanson « Morning Dew », qui est venue sur Chieftains 4, dont les notes de pochette ont été écrites par Peter Sellers, le célèbre comédien et star de cinéma.

Les stars du grand écran

Qu’il s’agisse d’airs de danse pour vous remonter le moral ou de chansons qui vous touchent le cœur, les Chieftains ont excellé dans la création de musique d’ambiance. Il n’est pas surprenant que ces musiciens folk irlandais aient été très demandés pour les bandes originales et les programmes télévisés d’Hollywood. En plus de leur travail pour Kubrick, ils ont écrit et interprété la musique du film de 1979 Tristan et Isolde, avec Richard Burton. Le charmant thème musical «Tristan et Isolde», sur lequel Moloney a mélangé les tuyaux uilleann avec un orchestre symphonique, est un morceau de musique époustouflant. Un autre point culminant du film est leur version de « O’Sullivan’s March », qui est apparue à l’origine dans The Chieftains 7 de 1977 et qu’ils ont enregistrée à nouveau pour Rob Roy de 1995, avec Liam Neeson.

En 1982, Moloney a été chargé de composer la musique du western canadien The Grey Fox, sur un célèbre voleur de diligences. Les mélodies somptueuses de Moloney ont fonctionné avec brio avec les plans de vieux trains circulant dans les montagnes. La partition, qui comprenait « The Main Theme from The Grey Fox », une mélodie que Moloney a adaptée de sa composition « Sea Image », a remporté un prix Génie, l’équivalent canadien d’un Oscar.

La musique des Chieftains est également apparue dans des films à succès tels que The Gangs of New York, Circle of Friends, Far and Away et Treasure Island des années 1990, qui comprenait la fougue « Treasure Cave », une chanson souvent interprétée en direct. Ils ont même fait une incursion dans le monde des dessins animés, avec des airs pour The Tailor of Gloucester, une histoire pour enfants anglaise classique, narrée par Meryl Streep.

Quel que soit le cadre, quel que soit le style de musique, les Chieftains sont tout simplement hors pair. Ils resteront à jamais le groupe folk irlandais le plus apprécié au monde.

Vous pensez que nous avons raté l’une des meilleures chansons des Chieftains ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Écoutez Chroniques : 60 ans des chefs ici.