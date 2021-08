20 ans après la mort, la musique d’Aaliyah résiste à l’épreuve du temps ⋆ .

Jimmy Jam ne se souvient pas du nom de l’exécutif. Mais il se souvient certainement de la panique dans sa voix.

C’était en 1998, et l’auteur-compositeur et producteur vétéran travaillait avec son partenaire créatif de longue date, Terry Lewis, sur un projet de film pour le même studio qui se préparait à sortir le “Dr. Dolittle »redémarrage avec Eddie Murphy. Aaliyah, la chanteuse de R&B de 19 ans avec une série de tubes sensuels, venait de rendre sa contribution à la bande originale de “Dolittle”, qui a laissé ce costume hollywoodien au téléphone ayant besoin d’être rassuré par une main expérimentée.

Aujourd’hui, la chanson « Are You That Somebody ? » est largement considérée comme un chef-d’œuvre de la musique soul de la fin du siècle, avec la voix roucoulante d’Aaliyah posée sur un groove numérique fracturé par le producteur Timbaland. À l’époque, cependant, le son était si frais que même Jam – l’un des architectes derrière certaines des chansons les plus aventureuses de Janet Jackson – a chancelé lorsqu’il a sélectionné une copie d’avance.

« Je me suis dit : ‘Wow, c’est un rythme bizarre !’ », dit-il en riant. « La production était tellement avant-gardiste, avec le bébé qui pleurait dans l’échantillon et tout rebondissait d’enceinte en enceinte. Mais à la fin, je n’écoutais plus la production – j’écoutais la mélodie d’Aaliyah et sa voix. C’est ce qui a fait fonctionner toute cette incohérence, parce que c’était tellement ancré. Elle portait quelque chose que la plupart des chanteurs ne pouvaient pas avoir.

“J’ai rappelé le gars et j’ai dit:” Écoutez, c’est génial “”, dit Jam. « Et il dit : « Vraiment ? D’accord, super. Nos gens voulaient entendre votre opinion pour se forger la leur.’ »

Deux décennies et demie plus tard – et 20 ans jour pour jour après la mort tragique du chanteur à l’âge de 22 ans – tout le monde semble partager le point de vue de Jam : Aaliyah, décédée le 25 août 2001 dans un accident d’avion aux Bahamas, est depuis devenue l’une des figures les plus vénérées du R&B moderne, avec une armée de fans dévoués (dont Drake et Cardi B) et une influence évidente sur des successeurs comme SZA, Tinashe, Syd et Jhené Aiko.

Le mois dernier, Normani est devenu le dernier groupe à rendre hommage avec un nouveau single sensuel, “Wild Side”, qui semble interpoler un rythme de la chanson d’Aaliyah “One in a Million”.

“Elle a défini le modèle de tant d’artistes qui l’ont suivie”, explique Mjeema Pickett, responsable R&B chez Spotify – et ce malgré le fait que, jusqu’à très récemment, la plupart de la musique d’Aaliyah n’était pas disponible sur les plateformes de streaming en raison d’une longue différend entre sa succession et sa maison de disques. La musique pouvait être trouvée sur YouTube, bien sûr, par toute personne désireuse de faire une petite recherche. Mais en 2021 son absence sur les services utilisés par des centaines de millions d’auditeurs était flagrante.

Alors, comment Aaliyah, qui a marqué 11 hits dans le top 10 du classement R&B de Billboard, a-t-elle façonné l’avenir ? Pour commencer, elle a embrassé la notion même de regarder vers l’avenir. Au début des années 90, le R&B était dominé par le son hip-hop soul lancé par Mary J. Blige, dont la musique était construite sur des boucles chaudes et poussiéreuses qui empruntaient (ou du moins rappelaient) des chansons plus anciennes. Pourtant, Aaliyah, travaillant avec Timbaland et sa partenaire Missy Elliott dans des morceaux comme “One in a Million” et “4 Page Letter”, a conçu des productions brillantes pleines de bruits fièrement synthétiques, refaisant le slow jam torride comme un lieu d’innovation technique. La musique avait une âme mais elle n’évoquait ni la chambre ni l’église ; il évoquait une sorte de réalité virtuelle où les drames romantiques humains se jouaient sous l’œil surveillant d’une machine.

“Elle n’a pas essayé de suivre ce qui se passait déjà”, explique Ty Dolla Sign, la chanteuse et productrice basée à Los Angeles dont le travail – y compris un nouvel album collaboratif élégant avec le duo canadien Dvsn – affiche également son état actuel. -textures artistiques. “Tout ce swag ‘One in a Million’, après cela, combien de personnes avez-vous entendu là où ils ont essayé de venir avec le même rythme de batterie ?”

Intelligemment, Aaliyah a utilisé ses arrangements souvent surprenants – découvrez la ligne de basse mutante-funk dans « If Your Girl Only Knew » – pour encadrer une approche vocale discrète qui pourrait sembler presque radicalement intime. Au lieu de déclamer (à la Aretha Franklin ou Whitney Houston), elle a insinué, chantant à voix basse d’une manière qui persiste aujourd’hui non seulement dans le R&B mais dans la musique chuchotée de pop stars comme Lorde et Billie Eilish. Lorsque SZA incorpore ses exhalaisons dans son phrasé, comme dans sa chanson « Good Days », c’est l’effet Aaliyah ; idem quand Syd fait flotter la mélodie rêveuse d’un air comme “Girl” d’Internet sur un lit de lignes de synthé étouffantes.

Jimmy Jam identifie une « honnêteté émotionnelle » dans la musique d’Aaliyah qui, selon lui, la rendait « racontable » à son public. «Il y a certaines personnes que vous écoutez quand elles chantent, et puis il y a certaines personnes avec lesquelles vous chantez. Aaliyah avait la voix avec laquelle tu chantais. Cela n’a jamais ressemblé à une performance – “Je vais assommer le parc.” Elle venait juste de te parler.

“Elle ressemblait à la homegirl”, dit Ty Dolla Sign, qui ajoute que l’effet ne s’est pas estompé. “Même maintenant, ma fille, elle a 16 ans, elle joue Aaliyah – connaît toutes les chansons, tous les mots.”

Cette relation – encore cultivée, selon Pickett de Spotify, par une image de «garçon manqué» finalement imitée par Alicia Keys – a recouvert certains des aspects les plus troublants de l’histoire d’Aaliyah. Introduite dans le show business par son oncle Barry Hankerson (qui avait été marié à Gladys Knight et avait ensuite fondé Blackground Records), Aaliyah s’est tristement retrouvée dans un mariage de courte durée avec le client de Hankerson, R. Kelly, alors qu’elle n’avait que 15 ans ; Kelly, accusée cette semaine d’avoir épousé la chanteuse afin qu’elle puisse se faire avorter avec son consentement légal, a écrit et produit le premier album d’Aaliyah en 1994, “Age Ain’t Nothing But a Number”, qui a été pendant des années son seul album disponible en streaming.

La raison précise pour laquelle les autres disques d’Aaliyah ont été retenus n’est pas claire. Lorsque Blackground a annoncé son intention de mettre enfin le catalogue de la chanteuse en ligne – “One in a Million” de 1996 a été créé la semaine dernière, tandis que “Aaliyah” de 2001 est attendu le 10 septembre – des membres de sa famille ont publié une déclaration critiquant les “tactiques obscures” du label.

Avant sa mort, dont les circonstances ont prêté une sombre mystique à sa courte vie, la chanteuse était circonspecte dans ses interviews et ses apparitions publiques, apparemment réticente à laisser des détails désordonnés perturber l’image qu’elle a soigneusement conçue dans sa musique. Le fait que ceux qui l’entourent n’aient pas passé les deux dernières décennies à inonder le marché de sorties posthumes (comme c’est souvent le cas avec les sorties trop tôt d’aujourd’hui) a aidé à fixer encore plus fermement l’idée d’Aaliyah.

Pourtant, la fascination pour elle n’a fait que grandir, en partie parce qu’elle n’a jamais vieilli, n’a jamais fait de télé-réalité, n’a jamais accepté de chanter ses tubes dans un casino de Las Vegas.

Jam se souvient avoir entendu pour la première fois le single à la fois nerveux et apaisant d’Aaliyah “Try Again” – “Je dois l’avoir joué pendant une heure d’affilée, encore et encore” – et avoir pensé qu’elle pouvait continuer à faire tout ce qu’elle voulait.

«Elle a planté tellement de graines pour les gens», dit-il, «qu’elle n’a pas pu voir se réaliser elle-même.»

