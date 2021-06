20 ans de Lagaan ; Aamir Khan revisite les jours de tournage, dit que le film les a fait payer « Lagaan en entier »

in

20 ans de Lagaan

En tant que troisième long métrage indien nominé aux Oscars, Lagaan a terminé ses 20 ans, l’acteur et producteur Aamir Khan s’est rendu sur le compte Instagram de sa maison de production pour revisiter l’expérience de la réalisation du film.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Aamir portait un uniforme militaire et il a également remercié le réalisateur Ashutosh Gowariker de lui avoir donné l’opportunité de faire partie du drame précolonial qui a fusionné pour la première fois cinéma et cricket. Il a également remercié l’ensemble des acteurs et de l’équipe, tout le secteur des exposants pour leur soutien. L’acteur a exprimé sa gratitude aux seniors de l’industrie cinématographique pour avoir soutenu le projet et pour avoir fait l’éloge de celui-ci.

Se remémorant l’expérience du tournage de ‘Lagaan’, il a partagé que c’était un film difficile à faire et que l’équipe a dû faire face à beaucoup de difficultés mais a laissé à l’équipe des souvenirs inoubliables, du bonheur et des relations. “Nous avons payé notre Lagaan au complet”, a déclaré l’acteur. “Laal Singh Chaddha” d’Aamir Khan, qui devait sortir l’année dernière à Noël, a été bloqué indéfiniment en raison du verrouillage induit par Covid.

Netflix réunit les acteurs et l’équipe de Lagaan pour un épisode spécial de retrouvailles où les acteurs revivront le chemin de la mémoire et reviveront les souvenirs, partageront leur expérience du tournage du film. L’épisode intitulé “Chale Chalo Lagaan – Il était un rêve impossible” sera diffusé sur la plate-forme YouTube de Netflix India.

Lagaan a été nominé dans la catégorie Meilleure langue étrangère à la 74e cérémonie des Oscars. Il est sorti avec Sunny Deol et Amisha Patel avec « Gadar : Ek Prem Katha ». Les deux films ont été acclamés par la critique et le commerce. Le réalisateur Ashutosh Gowariker a déclaré que c’était son “rêve ultime” de faire quelque chose d’aussi mémorable que Lagaan qui persiste encore dans l’esprit du public. Il a partagé le sentiment d’un film dont on se souvient pendant 20 ans comme “inimaginable”.

L’actrice Gracy Singh s’est également rendue sur Instagram pour partager son premier film qui a commencé son parcours au cinéma. Partageant une photo avec Aamir Khan et Ashutosh Gowariker, elle a dit qu’elle avait dit qu’elle chérissait chaque instant de se tenir devant la caméra et de tourner le film.

Le film mettait également en vedette Suhasini Mulay, Rachel Shelley, Kulbhushan Kharbanda, Paul Blackthrone, Raghubir Yadav, entre autres.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.