20 ans de Lagaan: les acteurs et l’équipe d’Aamir Khan se réunissent pour un épisode spécial de Netflix

Lagaan sorti le 15 juin 2001

Le film d’Aamir Khan nominé aux Oscars Lagaan: Il était une fois en Inde a terminé 20 ans de sa sortie en salles aujourd’hui et Netflix qui diffuse le film rassemble les acteurs et l’équipe du drame sportif d’époque pour une réunion. L’émission spéciale intitulée “Chale Chalo Lagaan – Once Upon an Impossible Dream” sera diffusée sur la plate-forme YouTube d’OTT India.

Lagaan, réalisé par Ashutosh Gowarikar et Aamir Khan dans le rôle principal, a été nominé dans la catégorie Meilleure langue étrangère aux 74e Oscars et a reçu un large succès critique et commercial.

Aamir Khan a déclaré que l’équipe de Lagaan “avait fait marche arrière” lors de la fabrication. Il a ajouté que la réalisation du film était un souvenir qu’il chérira pour toujours et qu’il a hâte de renouer avec le gang Lagaan. Aamir Khan a également expliqué comment le gain de Bhuvan, que portait son personnage dans le film, appartenait à sa femme et directrice adjointe du film, Kiran Rao. “Laal Singh Chadha” d’Aamir était prévu pour la sortie de Noël 2020 qui a été retardé indéfiniment comme d’autres films en raison du verrouillage induit par la pandémie de Covid.

Le réalisateur Ashutosh Gowariker à l’occasion de la réunion des acteurs et de l’équipe de Lagaan a déclaré que c’était bouleversant pour lui et que Netflix réunissant tout le monde à nouveau est un moment de fierté pour lui. Il a déclaré qu’il était “inimaginable” pour lui de savoir alors que son film sera apprécié et restera dans l’esprit du public 20 ans plus tard.

Le film mettait également en vedette Rachel Shelley, Gracy Singh, Raghubir Yadav, Paul Blackthorne, Suhasini Mulay, Kulbhushan Kharbanda, Raj Zutshi, Rajendra Gupta, Rajesh Vivek, Pradeep Rawat, Daya Shankar Pandey, Akhilendra Mishra, Shrivallabh Vyas, Jaitya Khan, Aditya Khan AK Hangal, Yashpal Sharma, Amin Hajee, Amin Gazi entre autres.

Le 15 juin 2001, a également vu la sortie d’un autre drame d’époque, Gadar: Ek Prem Katha avec Sunny Deol, Amisha Patel, Amrish Puri entre autres, et a également été un succès au box-office.

