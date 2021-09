20 ans du 11 septembre ; l’héritage de la guerre contre le terrorisme

Le 11 septembre, le vol 175 d’American Airlines se rapproche de la tour 2 du World Trade Center à New York, juste avant l’impact. (Image .)

Par le Dr Aparaajita Pandey

Alors que le monde continue de parler des États-Unis et de l’Afghanistan, il semble que nous ayons bouclé la boucle là où tout a commencé. Le monde a changé le jour où les tours jumelles sont tombées et il a changé de manière irrévocable. Les dimensions et l’infrastructure de la sécurité mondiale, les stratégies géopolitiques et la nature de la lutte contre le terrorisme ont été témoins non seulement d’une refonte complète, mais aussi d’une expansion d’une ampleur insondable avant l’attaque du 11 septembre. Les attentats du 11 septembre 2001 ont déclenché une longue chaîne d’événements qui ont façonné les concepts de sécurité et de terrorisme.

Cela ne veut pas dire que le concept de contre-terrorisme a été inventé au lendemain du 11 septembre, cependant, il ne serait pas inexact de souligner que l’évolution du concept a très certainement été catalysée par l’événement. L’ancien président George W Bush n’a pas tardé à agir et lorsque l’OTAN est entrée en Afghanistan, ce que la plupart considèrent comme la première vague de contre-terrorisme a commencé. La « guerre mondiale contre le terrorisme » ne peut pas et ne doit pas être considérée comme un acte isolé de lutte contre le terrorisme. Il s’agit de l’une des politiques antiterroristes les plus longues et les plus évolutives dans le monde. On pense que la guerre mondiale contre le terrorisme a été exposée au monde par phases ou par vagues. Le tout premier étant l’entrée des forces de l’OTAN en Afghanistan pour démanteler l’infrastructure terroriste d’al-Qaïda.

La deuxième phase serait l’invasion américaine de l’Irak en 2003. Cela a conduit au démantèlement complet de l’infrastructure militaire irakienne, à l’anarchie qui en a résulté et à un environnement qui favoriserait la montée de nouvelles activités terroristes. Il ne serait pas absurde de croire que les graines de la montée de l’État islamique qui s’était propagée en Irak et en Syrie ont été semées lors de l’invasion américaine de l’Irak en 2003.

La guerre mondiale de terreur a également pris en compte les menaces intérieures. Les États-Unis ont créé le département de la sécurité intérieure en 2002. La création du département de la sécurité intérieure a ainsi réuni toutes les agences de collecte de renseignements nationaux et les entités chargées de l’application de la loi sous une seule tête. Une accumulation de données de renseignement et une plus grande concentration sur la détection de la menace ont permis de mieux anticiper d’éventuels actes de terreur à l’intérieur du territoire américain. Il incluait également certaines méthodes controversées de collecte de données qui ont été fortement critiquées et auxquelles beaucoup s’opposent encore.

La quatrième phase de cette guerre contre le terrorisme consistait à exporter la manière américaine de lutter contre le terrorisme à l’échelle mondiale. Les États-Unis ont dirigé des opérations antiterroristes à travers le monde et offert des programmes de formation, sont devenus une partie d’exercices militaires conjoints, les États-Unis ont également renforcé leur rôle en tant que l’un des plus grands exportateurs d’armes au monde. L’approche antiterroriste des États-Unis a ciblé des pays qui ont souffert de menaces nationales et de groupes terroristes régionaux. L’approche à plusieurs volets des États-Unis a commencé comme une réaction aux attaques du 11 septembre, mais depuis lors, elle a évolué vers une politique globale impliquant la collecte de renseignements au niveau mondial, la prévention des actes de terreur, des exercices militaires conjoints, la fourniture d’un soutien militaire l’infrastructure et la formation aux pays, ainsi que l’exécution d’activités de contre-insurrection dans les pays, soit individuellement, soit dans le cadre de leurs alliances militaires.

La guerre contre le terrorisme n’a pas été une opération linéaire qui a produit un résultat définitif. Certains diront que cela n’a produit aucun résultat productif. Bien que les menaces terroristes intérieures aux États-Unis ne soient peut-être pas monnaie courante aux États-Unis depuis le 11 septembre, cela ne veut pas dire que les activités terroristes ont stagné ou même bloqué depuis lors. La plupart des pays, y compris ceux qui sont des alliés des États-Unis, ont subi de nombreuses attaques terroristes horribles. Il y a aussi un cycle de violence qui a commencé qui devient plus compliqué à chaque attaque et contre-attaque. L’héritage de la guerre mondiale contre le terrorisme implique non seulement la destruction d’équipements terroristes, mais a conduit à la démolition des structures de gouvernance de pays entiers. Cela implique également des histoires poignantes de violations des droits de l’homme. Nous vivons maintenant dans un monde où des générations ont grandi en étant témoins de violations des droits humains et de la révocation de leurs libertés civiles. Bien que l’on puisse affirmer qu’il s’agissait du mal nécessaire proverbial, cela ne diminue pas l’impact à long terme qu’il a eu sur la pratique de l’application de la loi, l’emprisonnement, les enquêtes et la lutte contre le terrorisme.

La croissance des technologies de collecte de renseignements et de surveillance est également une ramification de la guerre mondiale contre le terrorisme. L’ampleur de la surveillance qui a alimenté l’invention d’une meilleure technologie dans le même but et la collecte et l’analyse de données qui en découlent est sans précédent. Bien que cela puisse être protesté, la surveillance à grande échelle est là pour rester.

Alors que la guerre mondiale contre le terrorisme a peut-être évolué vers un contre-terrorisme moins ostentatoire, le terrorisme même qu’elle combat a également évolué. Alors que le monde entre dans un monde en constante évolution et imprévisible de cyberattaques, d’armes biologiques et chimiques, et de générations qui se sentent lésées, marginalisées et aliénées ; nous aurions besoin de concevoir une politique qui implique plus que la lutte contre le terrorisme. Nous avons besoin d’une politique pour reconstruire les sociétés et rétablir les structures de gouvernance. Le visage du contre-terrorisme est appelé à changer dans les temps à venir, on peut espérer qu’il a aussi un côté humanitaire.

(L’auteur est professeur adjoint au Département de politique publique de l’Université Amity, NOIDA et titulaire d’un doctorat du Centre d’études canadiennes, américaines et latino-américaines de l’Université Jawaharlal Nehru. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

