20 ans plus tard : 6 documentaires émouvants à regarder à l’occasion de l’anniversaire du 11 septembre

La chose à propos de NYC Epicenters 9/11 -> 2021½, c’est qu’il ne présente pas seulement les histoires des premiers intervenants de New York, des survivants du 11 septembre et des New-Yorkais célèbres comme Jon Stewart et Rosie Perez, il plonge également dans la façon dont les événements de ce jour-là a tout changé et a préparé le terrain pour le monde dans lequel nous vivons. Ces docuseries HBO en plusieurs parties vont jusqu’à la pandémie de COVID-19, dressant un portrait très détaillé et chargé d’émotion de l’une des plus grandes villes du monde et de la façon dont elle et ses habitants sont façonnés par la tragédie et le triomphe.

Diffusez NYC Epicenters 9/11 -> 2021½ sur HBO Max.

Chacun de ces documentaires aborde un large éventail d’aspects du 11 septembre 2001, ce qui permet de brosser un tableau presque complet de la journée que personne n’oubliera jamais, qu’il se soit passé à New York, Washington, DC ou ailleurs.