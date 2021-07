20 ans plus tard Nokia ressuscite le mythique Nokia 6310, avec un clavier… et le Snake ! | La technologie

in

Nokia continue de récupérer ses mobiles classiques, en les équipant de matériel moderne mais sans perdre leur essence. Le Nokia 6310 est de retour !

Il y a 20 ans, avant l’iPhone, avant Android, quand les mobiles résistaient à une explosion nucléaire et que la batterie durait un mois, Nokia elle était la reine des mobiles.

Le Nokia 6310 c’est un modèle sorti en 2001, le premier de la société avec connexion Bluetooth. Avec son clavier physique pour écrire des SMS et chatter, et le jeu du serpent que tant d’heures de plaisir offertes aux utilisateurs de Nokia sont encore dans la mémoire de beaucoup.

Maintenant, à l’occasion du 20e anniversaire, le Nokia 6310 revient dans une édition 2021 qui renouvelle le matériel, mais conserve ses caractéristiques. Vous pouvez le voir dans cette vidéo :

Le nouveau Nokia 6310 conserve un design classique avec le boîtier compact et ultra-résistant, boutons d’appel physiques et clavier, et des fonctions qui ne sont pas très courantes aujourd’hui, comme radio FM ou le jeu susmentionné Serpent.

Ce qui a été le plus modernisé, c’est l’écran, qui est maintenant incurvé, et un peu plus grand, atteignant 2,8 pouces.

Il a un processeur Unisoc 6531F avec 16 Mo de mémoire et S30 + système d’exploitation, ainsi que 8 Go de stockage extensible avec Micro SD. Il est évident que c’est un mobile pour passer des appels et envoyer des messages, ce n’est pas un smartphone.

Il a un seul Caméra arrière 0,3 MP, et connexion via GSM et WiFi.

La batterie de 1 150 mAh dure des semaines d’utilisation, et vous pouvez parler presque 20 heures d’affilée sans vous épuiser. Se recharge par micro USB.

Nokia 6310 C’est un mobile clairement axé sur les nostalgiques et les personnes âgéesC’est pourquoi il inclut des fonctions exclusives pour zoomer, mais aussi pour augmenter la taille des icônes et de la police.

En Espagne, il n’a pas encore de prix officiel, bien que sur d’autres marchés européens, il sera vendu à 40 euros, donc nous supposons que cela coûtera le même ici.

Nous vivons à une époque très différente, mais il semble qu’il existe encore un marché pour ce type de téléphone portable bon marché, qui peut être utile comme deuxième appareil ou pour les téléphones portables d’urgence.