20 chansons d’Halloween les plus populaires – selon Spotify

Curieux de connaître les chansons d’Halloween les plus populaires ? Vous pourriez être surpris de la première place.

La musique peut aider à évoquer un certain sentiment, il est donc crucial de créer la bonne ambiance pour votre fête d’Halloween. Quelles sont les chansons d’Halloween les plus populaires, demandez-vous ? Heureusement, le modèle gourmand en données de Spotify rend cela facile à déterminer.

Play Like Mum s’est tourné vers Spotify pour analyser des listes de lecture contenant des mots comme « Halloween » et « spooky » pour voir ce que les gens jouent lors de leurs fêtes d’Halloween. Le résultat était 226 listes de lecture à parcourir, avec plus de 30 000 chansons.

Pour déterminer les chansons d’Halloween les plus populaires, nous examinerons combien de fois chaque chanson apparaît dans ces 226 listes de lecture. La chanson la plus populaire peut vous surprendre, puisqu’il ne s’agit pas du « Thriller » de Michael Jackson. Au lieu de cela, « Monster Mash » de Bobby Pickett, sorti en 1962, remporte le premier prix.

Le top 20 des chansons d’Halloween comprend quatre bandes originales, mais le genre le plus terrifiant est le rock. Les chansons rock ont ​​remporté six des 20 premières places de la liste.

20 chansons d’Halloween les plus populaires« Monstre Purée » – Bobby Pickett, 1962« Polar » – Michael Jackson, 1982« C’est Halloween » – Les Citoyens d’Halloween, 1993« Chasseurs de fantômes » – Ray Parker Jr., 1984« Je t’ai jeté un sort » – Hurle Jay Hawkins, 1956« Quelqu’un me regarde » – Rockwell, 1984« (Ne craignez pas) Le Faucheur » – Culte de l’huître bleue, 1976« Squelettes effrayants et effrayants » – Andrew Gold, 1996« Dérangement » – Rihanna, 2007« Thème Halloween – Titre principal » – John Carpenter, 2018« Saison de la sorcière » – Donovan, 1966« Distorsion temporelle » – La petite Nell, 1975« enterrer un ami » – Billie Eilish, 2019« Choses étranges » – Kyle Dixon & Michael Stein, 2016« Zombi » – Les Canneberges, 1993« Le mangeur de gens violets » – Sheb Wooley, 1958« Appel à tous les monstres » – Chine Anne McClain, 2011« La fête de l’homme mort » – Oingo Boingo, 1985« Autoroute pour l’enfer » – AC/DC, 1979« Les fantômes » – Louis Armstrong, 1954

C’est agréable de voir un tel mélange de vieux classiques parmi certaines des musiques les plus récentes de Billie Eilish et de la bande originale de Stranger Things. D’autres chansons comme « (Don’t Fear) the Reaper » et « Disturbia » de Rihanna ne sont pas exactement des chansons d’Halloween en soi, mais elles capturent bien le sentiment. Dans l’ensemble, si vous êtes un fan de musique rock, vous ne pouvez pas vous tromper en organisant une fête d’Halloween.