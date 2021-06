20 chefs-d’œuvre funk et soul

Si l’on devait nommer James Brown comme l’un des artistes les plus influents du 20e siècle et au-delà, il y a peu de gens raisonnables qui discuteraient. Né en 1933 à Barnwell, en Caroline du Sud, et élevé à Augusta, en Géorgie, Brown a grandi en chantant dans des quatuors de gospel et en se produisant dans tout le Sud. Lorsqu’il rejoint The Famous Flames, un puissant ensemble de rhythm and blues dirigé par son ami Bobby Byrd, le voyage de Brown vers la célébrité commence.

Interprète électrique et innovateur infatigable, le catalogue de Brown est l’un des plus diversifiés de l’histoire de la musique enregistrée. De ses ballades émouvantes dans les années 50, les côtés R&B fougueux des années 60, les séances d’entraînement profondément funky et socialement conscientes des années 70, ou ses tubes pop-soul des années 80, James Brown n’a pas seulement résisté aux changements stylistiques qui ont façonné les musique. La plupart du temps, il a été un initiateur majeur de ces changements.

Lorsque la révolution culturelle du hip-hop a explosé dans la conscience grand public dans les années 80, l’échantillonnage est apparu comme une innovation musicale nouvelle et radicale. Avides de grooves hypnotiques, de breaks de batterie percutants, de voix dynamiques et de riffs de cor, les producteurs de hip-hop et les DJ se sont naturellement tournés vers le parrain de la soul. Depuis lors, d’innombrables DJ et producteurs ont pris des morceaux des meilleures chansons de James Brown pour les utiliser dans leurs propres nouvelles créations, permettant ainsi à l’ADN musical de Brown de continuer à se répandre au loin.

Avec des dizaines d’albums studio, d’albums live et de compilations ainsi que les nombreux succès que Brown a produits pour des actes associés comme Lyn Collins, The JBs, Vicki Anderson, Bobby Byrd, et d’autres, il n’y a pas de liste qui pourrait pleinement englober la prodigieuse production musicale de James Brown. Cela étant dit, ces 20 meilleures chansons sont une excellente introduction à son incroyable carrière.

Les ballades

(Essayez-moi ; s’il vous plaît, s’il vous plaît, s’il vous plaît ; déconcerté ; je t’aime, oui je t’aime)

Enraciné dans les traditions du gospel et du blues, l’une des plus grandes armes de l’arsenal de James Brown est sa capacité à verser une émotion profonde dans une ballade émouvante. Alors que certaines de ses meilleures chansons comme « Try Me » et « Please, Please, Please » étaient des succès et des classiques indéniables, Brown a apporté la même énergie extatique à des ballades comme « Bewildered » et « I Love You, Yes I Do ». Avec sa voix grave et tendue, Brown a été capable d’ajouter un côté rugueux et un sentiment d’urgence à ces chansons, un balladeer qui pouvait brouiller les frontières entre la douleur et le plaisir, l’amour et la perte.

Les origines du funk

(Je t’ai (je me sens bien) ; Papa a un tout nouveau sac ; J’ai la sensation ; Sueur froide ; Superbad Pt. 1&2 ; N’est-ce pas génial maintenant ; Lève-toi (j’ai l’impression d’être une) Sex Machine ; Lève-toi de ce truc)

Pour James Brown, le milieu des années 60 a été une période incroyablement prolifique et innovante. Non seulement Brown a produit plusieurs de ses meilleures chansons au cours de cette période avec des morceaux comme “I Got You (I Feel Good)”, “Papa’s Got A Brand New Bag”, “I Got The Feelin'”, mais il a finalement changé de cap. de l’histoire de la musique en introduisant un nouveau concept rythmique et une nouvelle matrice compositionnelle dans le giron. Avec “Cold Sweat” de 1967, Brown a mis l’accent sur le premier temps de la mesure d’une chanson et a transformé les instruments mélodiques en agents de rythme. Avec cet ensemble d’innovations audacieuses, ce que nous appelons aujourd’hui le funk est né. Que ce soit les grooves entraînants et hypnotiques de « Superbad Pt. 1&2″ et “Ain’t It Funky Now” ou des hymnes flamboyants comme “Get Up (I Feel Like Being a) Sex Machine” et “Get Up Offa That Thang”, Brown prouverait constamment qu’il n’était pas seulement l’inventeur du funk, mais son principal innovateur.

Chansons de James Brown avec un message

(Dites-le fort – je suis noir et je suis fier ; c’est un monde d’hommes ; The Payback)

Comme le destin l’aurait voulu, l’apogée de la popularité de James Brown, ainsi que son apogée créative, coïncideraient avec (et inspireraient à bien des égards) à la fois l’ère des droits civiques et le mouvement Black Power. Comme beaucoup de grands musiciens des États-Unis, Brown a également cherché à exprimer les frustrations et les espoirs du peuple en injectant des messages socialement conscients dans sa musique. « Dites-le fort – je suis noir et je suis fier » soulignait la fierté des Noirs dans un monde dominé par les blancs, tandis que « C’est un monde d’hommes » célébrait les contributions des femmes. Souvent, Brown se contentait de rapper les frères et sœurs dans la rue avec des morceaux comme “The Payback”, prêtant sa voix pour articuler l’expérience noire de la classe ouvrière.

L’ADN du hip-hop

(Batteur génial ; Abandonnez-le ou lâchez-le ; Blues et pantalon ; Mind Power ; Papa ne prend pas de gâchis)

Lorsque le hip-hop a fait son apparition au début des années 70, les DJ ont utilisé les grooves funky et les breaks de batterie martelés de James Brown et les légions de groupes que ses meilleures chansons ont inspirées. Au fur et à mesure que la technologie d’échantillonnage évoluait, les producteurs se tournaient à nouveau vers Brown, extrayant des extraits de riffs de cor, de lignes de basse, de cris, de coups de guitare et de batterie pour créer des collages de sons entièrement nouveaux. Les grooves hypnotiques et étendus de « Give It Up or Turn it Loose », « Blues And Pants », « Mind Power » et « Papa Don’t Take No Mess » ont tous été échantillonnés de façon célèbre. “Funky Drummer”, cependant, est peut-être la plus grande contribution de Brown à la culture de l’échantillonnage. Présent dans des centaines, voire des milliers de chansons, “Funky Drummer” a contribué à façonner l’avenir de la musique à ce jour.

