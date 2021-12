20 choses pour améliorer votre maison en 2022

Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc obtenir une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !. Les prix sont exacts au moment de la publication.

Alors que les résolutions du Nouvel An tournent généralement autour de la santé et de la forme physique, n’oublions pas l’importance de changer nos espaces. Puisque nous avons tous passé plus de temps à la maison au cours des deux dernières années que jamais, il est impératif d’investir dans votre maison et de vous assurer que c’est un espace qui favorise à parts égales la tranquillité et la créativité.

Heureusement, vous n’avez pas besoin d’impliquer des entrepreneurs pour le faire. Parfois, tout ce dont vous avez besoin, ce sont de nouveaux plats, un décor unique, des couvertures douillettes, des éléments essentiels d’organisation élégants et des bougies odorantes pour donner à votre espace une sensation de modernité.

Ci-dessous, nous avons rassemblé 20 articles qui rehausseront votre maison pour le mieux au cours de la nouvelle année. Des humidificateurs pour créer un environnement plus sain et des jardins intérieurs intelligents aux mélangeurs élégants et compacts et aux essentiels d’aromathérapie pour que votre maison sente bon, ces choses transformeront à coup sûr n’importe quel espace en un sanctuaire !